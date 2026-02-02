"Începe greul". Ilie Dumitrescu, verdict despre lupta la play-off, după victoria FCSB-ului - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a dat verdictul în lupta la play-off, după victoria FCSB-ului cu Csikszereda, scor 1-0, din etapa a 24-a din Liga 1. Fostul internaţional a declarat că succesul campioanei este unul “normal”, însă îi avertizează pe roş-albaştrii privind următoarea perioadă.

FCSB a rămas pe locul 11, după victoria cu Csikszereda, apropiindu-se la patru puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de Botoşani. În următoarea etapă, campioana se va duela chiar cu moldovenii, pe teren propriu.

Ilie Dumitrescu, verdict despre lupta la play-off, după victoria FCSB-ului

Ilie Dumitrescu a mai subliniat că pe FCSB o aşteaptă cinci meciuri, într-un interval de două săptămâni. În această săptămână se va disputa o etapă intermediară, urmând ca până la finalul lunii să se joace şi ultima etapă din grupele Cupei României.

“Tot am sperat că echipa va avea o reacție și că (n.r. jucătorii) vor lega câteva rezultate bune. Atât ca exprimare de joc, cât și ca puncte.

Rezulatul de acum este unul normal, dar abia de acum începe greul. Plus că trebuie să ținem cont de un aspect. FCSB-ul va juca cinci meciuri, inclusiv Cupa, în două săptămâni”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro, după FCSB – Csikszereda 1-0.