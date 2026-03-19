Fanii Craiovei, banner ironic la adresa lui Dinamo după scandalul de la derby-ul “câinilor” cu Rapid!

Bogdan Stănescu Publicat: 19 martie 2026, 22:06

Fanii Craiovei, la un meci de pe Arena Naţională

Fanii olteni i-au ironizat pe cei de la Dinamo după scandalul din derby-ul “câinilor” cu Rapid, pierdut de echipa lui Kopic cu 3-2. Dinamo a acuzat o “viciere de rezultat” în condiţiile în care golul 2 al giuleştenilor, validat de Istvan Kovacs, a fost marcat de Petrila după un fault al lui Borza asupra lui Musi.

Suporterii Craiovei au admis că Dinamo a fost dezavantajată, dar au lansat un atac dur la adresa formaţiei din Ştefan cel Mare.

Fanii Craiovei, ironici la adresa lui Dinamo

“V-au furat Rapizii, e adevărat / Dar voi furaţi de-o viaţă, de când v-aţi înfiinţat!”, a fost textul banner-ului afişat de suporterii Craiovei.

Prima repriză a derby-ului Dinamo – Craiova a fost marcată de incidente. În finalul primei reprize spiritele s-au încins între cele două echipe la marginea terenului, în zona băncii de rezervă.

Gnahore l-a lovit pe Etim, care era deja căzut pe gazon, iar oltenii i-au cerut socoteală fotbalistului de la Dinamo. Imediat s-a creat un meleu uriaş în zona băncii de rezervă a oaspeţilor, în minutul 45.

Horaţiu Feşnic a aşteptat ca lucrurile să se calmeze, după care le-a arătat cartonaşul galben lui Gnahore şi Mazilu, ultimul fiind pe banca de rezerve a “câinilor”. În tabăra oltenilor, Daniel Tudor, antrenorul cu portarii, a văzut cartonaşul roşu, fiind trimis la vestiare de arbitru.

Banner-ul afişat de fanii Craiovei

Tensiuni la finalul primei reprize

Etim şi-a luat revanşa două minute mai târziu, atunci când a marcat din pasa lui Baiaram, în prelungirile primei reprize. Lucrurile nu s-au liniştit însă în finalul reprizei. Chiar la ultima fază a primei părţi, Baiaram a intrat într-un conflict cu Danny Armstrong şi i-a cerut socoteală scoţianului. Imediat, Romanchuk a intervenit şi l-a ţinut pe atacantul Craiovei, pe care l-a dus la vestiare.

Au urmat apoi câteva momente în care Feşnic a discutat cu Armstrong la marginea careului, iar centralul a aşteptat şi revenirea lui Baiaram pe teren, pe care l-a chemat, cel mai probabil, pentru a-i atrage atenţia pentru comportamentul său. În cele din urmă, jucătorul Craiovei nu a mai venit, iar Feşnic l-a lăsat pe Armstrong să meargă la vestiare, fără să îl avertizeze. La pauză, Baiaram a fost schimbat de Filipe Coelho cu Florin Ştefan.

Prelungirile primei reprize au fost foarte tensionate, căpitanul Craiovei, Nicuşor Bancu, fiind eliminat după ce l-a călcat pe Maxime Sivis.

