Fanii Craiovei, banner ironic la adresa lui Dinamo după scandalul de la derby-ul “câinilor” cu Rapid!

Fanii Craiovei, la un meci de pe Arena Naţională

Fanii olteni i-au ironizat pe cei de la Dinamo după scandalul din derby-ul “câinilor” cu Rapid, pierdut de echipa lui Kopic cu 3-2. Dinamo a acuzat o “viciere de rezultat” în condiţiile în care golul 2 al giuleştenilor, validat de Istvan Kovacs, a fost marcat de Petrila după un fault al lui Borza asupra lui Musi.

Suporterii Craiovei au admis că Dinamo a fost dezavantajată, dar au lansat un atac dur la adresa formaţiei din Ştefan cel Mare.

Fanii Craiovei, ironici la adresa lui Dinamo

“V-au furat Rapizii, e adevărat / Dar voi furaţi de-o viaţă, de când v-aţi înfiinţat!”, a fost textul banner-ului afişat de suporterii Craiovei.

Prima repriză a derby-ului Dinamo – Craiova a fost marcată de incidente. În finalul primei reprize spiritele s-au încins între cele două echipe la marginea terenului, în zona băncii de rezervă.

Gnahore l-a lovit pe Etim, care era deja căzut pe gazon, iar oltenii i-au cerut socoteală fotbalistului de la Dinamo. Imediat s-a creat un meleu uriaş în zona băncii de rezervă a oaspeţilor, în minutul 45.