Rus: “Am făcut un kilometru în plus pentru Bancu”! Ce a spus despre convocare şi calificarea României la Mondial

Adrian Rus (30 de ani) a mărturisit că nu a primit nicio veste, până în acest moment, legată de o convocare la naţională pentru meciul cu Turcia.
Rus e încrezător că România va merge la Campionatul Mondial din 2026.
Adrian Rus: “Dacă domnul selecţioner se va baza pe mine, voi fi mândru să-mi reprezint echipa”
“Suntem foarte fericiţi, o victorie muncită. Am muncit foarte mult, am suferit, dar suferinţa face parte din joc şi mă bucur că meciul s-a încheiat cu victoria noastră.
Nu ştiu sincer ce s-a întâmplat. Nu-mi plac şi mie lucrurile astea. Nicu şi-a pierdut un pic focusul, îl înţeleg, a vrut să dea în minge. Cu toţii am făcut un kilometru în plus pentru el, pentru a aduce cele 3 puncte.
(n.r: Ce v-a spus Mister la pauză?) Să avem încredere în noi, să rămânem compacţi, să nu riscăm nimic. Popică, portarul, cred că are ceva muscular la câte mingi a degajat (n.r: râde).
Era greu să ne “spargă”, să zic aşa. (n.r: Aţi jucat ce a jucat Argeşul cu voi etapa trecută?) Nu neapărat.
Ne bucurăm că am revenit pe primul loc. Sper să o ţinem la fel, cu victorie la fiecare partidă. E o victorie foarte importantă, sper să ne ajute.
(n.r: Te aştepţi să fii convocat?) Dacă domnul selecţioner se va baza pe mine, voi fi mândru să-mi reprezint echipa. Până acum nu ştiu nimic.
(n.r: O să treceţi de Turcia?) Da, doresc acest lucru. O ţară întreagă îşi doreşte să trecem, ne va fi foarte greu. Sunt sigur că ne vom califica la Mondial”, a declarat Adrian Rus, pentru digisport.ro, după Dinamo – Craiova 1-0.
Dinamo – Universitatea Craiova 0-1
Formaţia Universitatea Craiova a învins, joi, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Dinamo, în etapa a doua din play-off-ul Ligii 1. Craiovenii au evoluat cu un jucător mai puţin toată repriza secundă, după eliminarea lui Nicuşor Bancu.
Unicul gol al meciului a fost marcat de Etim, în minutul 45+2. În minutul 42 a avut loc o altercaţie generală între cele două echipe. Kennedy Boateng l-a lovit cu genunchiul în cap pe Etim, după ce nigerianul căzuse, şi a urmat un meleu chiar lângă băncile de rezerve. Daniel Tudor, antrenorul cu portarii de la Craiova, a fost trimis în tribune. Boateng a văzut „galben”, la fel şi Alexandru Creţu, rezerva oltenilor.
În minutul 45+6, căpitanul craiovean Nicuşor Bancu a văzut „roşu” direct, după ce l-a călcat pe Maxime Sivis. Dinamo a ajuns la 5 înfrângeri la rând în Liga 1, fiind “lanterna” play-off-ului.
