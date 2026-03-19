Rus: “Am făcut un kilometru în plus pentru Bancu”! Ce a spus despre convocare şi calificarea României la Mondial

Adrian Rus (30 de ani) a mărturisit că nu a primit nicio veste, până în acest moment, legată de o convocare la naţională pentru meciul cu Turcia.

Rus e încrezător că România va merge la Campionatul Mondial din 2026.

Adrian Rus: “Dacă domnul selecţioner se va baza pe mine, voi fi mândru să-mi reprezint echipa”

“Suntem foarte fericiţi, o victorie muncită. Am muncit foarte mult, am suferit, dar suferinţa face parte din joc şi mă bucur că meciul s-a încheiat cu victoria noastră.

Nu ştiu sincer ce s-a întâmplat. Nu-mi plac şi mie lucrurile astea. Nicu şi-a pierdut un pic focusul, îl înţeleg, a vrut să dea în minge. Cu toţii am făcut un kilometru în plus pentru el, pentru a aduce cele 3 puncte.

(n.r: Ce v-a spus Mister la pauză?) Să avem încredere în noi, să rămânem compacţi, să nu riscăm nimic. Popică, portarul, cred că are ceva muscular la câte mingi a degajat (n.r: râde).