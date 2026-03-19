Rus: “Am făcut un kilometru în plus pentru Bancu”! Ce a spus despre convocare şi calificarea României la Mondial

Bogdan Stănescu Publicat: 19 martie 2026, 22:53

Comentarii
Adrian Rus, într-un duel cu Soro în meciul Dinamo - Craiova 0-1 / Sport Pictures

Adrian Rus (30 de ani) a mărturisit că nu a primit nicio veste, până în acest moment, legată de o convocare la naţională pentru meciul cu Turcia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rus e încrezător că România va merge la Campionatul Mondial din 2026. Turneul final al Campionatului Mondial se vede exclusiv în România în Universul Antena.

Adrian Rus: “Dacă domnul selecţioner se va baza pe mine, voi fi mândru să-mi reprezint echipa”

“Suntem foarte fericiţi, o victorie muncită. Am muncit foarte mult, am suferit, dar suferinţa face parte din joc şi mă bucur că meciul s-a încheiat cu victoria noastră.

Nu ştiu sincer ce s-a întâmplat. Nu-mi plac şi mie lucrurile astea. Nicu şi-a pierdut un pic focusul, îl înţeleg, a vrut să dea în minge. Cu toţii am făcut un kilometru în plus pentru el, pentru a aduce cele 3 puncte.

(n.r: Ce v-a spus Mister la pauză?) Să avem încredere în noi, să rămânem compacţi, să nu riscăm nimic. Popică, portarul, cred că are ceva muscular la câte mingi a degajat (n.r: râde).

Reclamă
Reclamă

Era greu să ne “spargă”, să zic aşa. (n.r: Aţi jucat ce a jucat Argeşul cu voi etapa trecută?) Nu neapărat.

Ne bucurăm că am revenit pe primul loc. Sper să o ţinem la fel, cu victorie la fiecare partidă. E o victorie foarte importantă, sper să ne ajute.

(n.r: Te aştepţi să fii convocat?) Dacă domnul selecţioner se va baza pe mine, voi fi mândru să-mi reprezint echipa. Până acum nu ştiu nimic.

Paștele românesc ajunge peste hotare: cât plătesc românii din diaspora pentru gustul de acasăPaștele românesc ajunge peste hotare: cât plătesc românii din diaspora pentru gustul de acasă
Reclamă

(n.r: O să treceţi de Turcia?) Da, doresc acest lucru. O ţară întreagă îşi doreşte să trecem, ne va fi foarte greu. Sunt sigur că ne vom califica la Mondial”, a declarat Adrian Rus, pentru digisport.ro, după Dinamo – Craiova 1-0.

Dinamo – Universitatea Craiova 0-1

Formaţia Universitatea Craiova a învins, joi, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Dinamo, în etapa a doua din play-off-ul Ligii 1. Craiovenii au evoluat cu un jucător mai puţin toată repriza secundă, după eliminarea lui Nicuşor Bancu.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Etim, în minutul 45+2. În minutul 42 a avut loc o altercaţie generală între cele două echipe. Kennedy Boateng l-a lovit cu genunchiul în cap pe Etim, după ce nigerianul căzuse, şi a urmat un meleu chiar lângă băncile de rezerve. Daniel Tudor, antrenorul cu portarii de la Craiova, a fost trimis în tribune. Boateng a văzut „galben”, la fel şi Alexandru Creţu, rezerva oltenilor.

În minutul 45+6, căpitanul craiovean Nicuşor Bancu a văzut „roşu” direct, după ce l-a călcat pe Maxime Sivis. Dinamo a ajuns la 5 înfrângeri la rând în Liga 1, fiind “lanterna” play-off-ului.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine poate fi eroul României în meciul de baraj cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Escrocii care foloseau metoda "acoperişul", luaţi pe sus de mascaţi. Au făcut o avere în doi ani
Observator
Cristi Borcea și-a pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriză uriașă: nu este Valentina Pelinel
Fanatik.ro
0:40 20 mart.

Bologna s-a calificat dramatic în sferturile Europa League, cu Istvan Kovacs la centru! Toate rezultatele
0:06 20 mart.

Thiago Silva a jucat meciul cu numărul 1000 din carieră! Brazilianul a intrat într-un club select. Cine a mai reușit asta
0:00 20 mart.

Andrei Raţiu – Răzvan Marin, duel românesc în sferturile Conference League! Toate rezultatele serii
23:52

Reacţia lui Ştefan Baiaram după Craiova – Dinamo 0-1! Ce a spus despre tensiuni şi eliminarea lui Bancu
23:36

EXCLUSIVMesajul lui Gică Craioveanu pentru Rădoi, după ce antrenorul s-a întors la FCSB, deşi spunea că nu o va face
23:35

Jucătorul de la Dinamo a surprins pe toată lumea după înfrângerea cu Universitatea Craiova: “Putem să câştigăm campionatul”
Vezi toate știrile
1 Noua regulă din Champions League va fi folosită în premieră în sferturi! Barcelona e dezavantajată 2 OFICIAL | Lovitură uriaşă pentru Real Madrid: Thibaut Courtois, OUT 3 Decizia luată de Costel Gâlcă pentru duelul CFR Cluj – Rapid, după decesul tatălui lui 4 FotoRonaldinho şi-a pierdut averea de 125 de milioane de euro! Suma infimă pe care i-au găsit-o în cont 5 Accidentare incredibilă în Liverpool – Galatasaray. Jucătorul, scos pe targă și dus la ambulanță 6 Mirel Rădoi a venit cu replica, după ce Gigi Becali a spus despre el că “nu vrea să ia Craiova titlul”
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav