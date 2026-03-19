Dinamo – Universitatea Craiova 0-1. Oltenii revin pe prima poziție, după o victorie în 10 oameni pe Arena Națională

Min: 45+6: Nicușor Bancu vede direct cartonașul roșu pentru un fault dur la mijlocul terenului.

Min. 45+2: GOOOOOOL CRAIOVA! Monday Etim deschide scorul pentru formația lui Filipe Coelho, după ce profită de o eroare de comunicare între fundașii centrali ai gazdelor.

Min. 43: Un meleu în finalul primei reprize între băncile celor două echipe. Un oficial de pe banca oltenilor i-a strigat ceva lui Boateng, iar spiritele s-au încins rapid. Antrenorul cu portarii al oaspeților a fost eliminat de Horațiu Feșnic.

Min. 22: Vine și replica Universității Craiova! Ratare mare a lui Etim, care trimite balonul alături.

Min. 16: O nouă ocazie de gol pentru Dinamo! Alexandru Musi îl încearcă pe Isenko, dar portarul oltenilor reține în doi timpi.

Min. 13: Ocazie monumentală a lui Dinamo! Musi îl servește excelent pe Armstrong, dar mijlocașul scoțian reia pe direcția lui Isenko. Ucraineanul din poarta Craiovei a avut o intervenție pe măsură.

Min. 1: Start de meci pe Arena Națională! Asistență redusă pe cel mai mare stadion al țării!

: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Musi, Soro, Armstrong. : Roșca, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Ikoko, Țicu, Ngiuwu, Al. Pop. Zeljko Kopic Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko – Romanchuk, A. Rus, Screciu – Mora, Anzor, D. Matei, T. Băluță, Bancu – Etim, Baiaram. Rezerve: L. Popescu, Al. Crețu, F. Ștefan, Stevanovic, Badelj, Cicâldău, Al Hamlawi, Nsimba, Băsceanu, Teles, Houri, D. Barbu. Antrenor Filipe Coelho

În prima rundă, Dinamo a pierdut derby-ul cu Rapid, scor 2-3. Meciul din Giuleşti a fost marcat de eroarea uriaşă comisă de Istvan Kovacs, care a validat golul de 2-2 al lui Claudiu Petrila, deşi la faza reuşită, Andrei Borza l-a faultat pe Alexandru Musi.

Înaintea meciului cu Rapid, Dinamo a pierdut pe finalul sezonului regular trei meciuri cu adversare de play-off: cu Rapid, scor 1-2, cu FC Argeş, scor 0-1 şi cu CFR Cluj, scor 0-2.

De cealaltă parte, nici moralul celor de la Universitatea Craiova nu este unul excelent înaintea duelului de pe Arena Naţională. Oltenii lui Filipe Coelho au pierdut în prima etapă de play-off cu FC Argeş, pe teren propriu, scor 0-1, iar în ultima etapă a sezonului regular au remizat cu Rapid, scor 1-1.

În sezonul regular, ambele confruntări dintre Dinamo şi Universitatea Craiova s-au încheiat la egalitate. În tur, în Bănie, scorul a fost de 2-2, “câinii” egalând în minutul 90 prin Alexandru Pop. Partida retur disputată pe Arena Naţională s-a încheiat cu scorul de 1-1.

