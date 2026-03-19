Dinamo – Universitatea Craiova 0-1. Oltenii revin pe prima poziție, după o victorie în 10 oameni pe Arena Națională

Publicat: 19 martie 2026, 22:33

Dinamo - Craiova / Sportpictures

Într-un derby „încins” pe Arena Națională, Universitatea Craiova a obținut primul succes din acest play-off, însă formația antrenată de Filipe Coelho a jucat timp de o repriză în inferioritate numerică.

Fără Baiaram, schimbat la pauză și fără pretenții ofensive după eliminarea lui Bancu, oltenii au reușit să reziste în fața echipei lui Kopic, ba mai mult, au fost aproape de a marca și golul doi.

Dinamo – Universitatea Craiova 0-1

Final de meci! 

Min. 88: Uluitoare ocazie pentru Craiova. Telles profită de o mare eroare a lui Epassy, dar Ikoko scoate de pe linia porții.

Min. 85: Scoate Laurențiu Popescu! Portarul Craiovei intervine senzațional la ocazia lui Tarbă.

Min. 72: Uluitoare ocazie pentru echipa lui Kopic. Alex Pop nu nimerește cadrul porții dintr-o centrare excelentă venită de la Cătălin Cîrjan.

Min. 46: Start în repriza a doua! Baiaram și Isenko, scoși și înlocuiți de Popescu și Ștefan.

Pauză pe Arena Națională! 

Min: 45+6: Nicușor Bancu vede direct cartonașul roșu pentru un fault dur la mijlocul terenului.

Min. 45+2: GOOOOOOL CRAIOVA! Monday Etim deschide scorul pentru formația lui Filipe Coelho, după ce profită de o eroare de comunicare între fundașii centrali ai gazdelor.

Min. 43: Un meleu în finalul primei reprize între băncile celor două echipe. Un oficial de pe banca oltenilor i-a strigat ceva lui Boateng, iar spiritele s-au încins rapid. Antrenorul cu portarii al oaspeților a fost eliminat de Horațiu Feșnic.

Min. 22: Vine și replica Universității Craiova! Ratare mare a lui Etim, care trimite balonul alături.

Min. 16: O nouă ocazie de gol pentru Dinamo! Alexandru Musi îl încearcă pe Isenko, dar portarul oltenilor reține în doi timpi.

Min. 13: Ocazie monumentală a lui Dinamo! Musi îl servește excelent pe Armstrong, dar mijlocașul scoțian reia pe direcția lui Isenko. Ucraineanul din poarta Craiovei a avut o intervenție pe măsură.

Min. 1: Start de meci pe Arena Națională! Asistență redusă pe cel mai mare stadion al țării!

  • Dinamo (4-3-3): Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Musi, Soro, Armstrong. Rezerve: Roșca, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Ikoko, Țicu, Ngiuwu, Al. Pop. Antrenor Zeljko Kopic
  • Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko – Romanchuk, A. Rus, Screciu – Mora, Anzor, D. Matei, T. Băluță, Bancu – Etim, Baiaram. Rezerve: L. Popescu, Al. Crețu, F. Ștefan, Stevanovic, Badelj, Cicâldău, Al Hamlawi, Nsimba, Băsceanu, Teles, Houri, D. Barbu. Antrenor Filipe Coelho

În prima rundă, Dinamo a pierdut derby-ul cu Rapid, scor 2-3. Meciul din Giuleşti a fost marcat de eroarea uriaşă comisă de Istvan Kovacs, care a validat golul de 2-2 al lui Claudiu Petrila, deşi la faza reuşită, Andrei Borza l-a faultat pe Alexandru Musi.

Înaintea meciului cu Rapid, Dinamo a pierdut pe finalul sezonului regular trei meciuri cu adversare de play-off: cu Rapid, scor 1-2, cu FC Argeş, scor 0-1 şi cu CFR Cluj, scor 0-2.

De cealaltă parte, nici moralul celor de la Universitatea Craiova nu este unul excelent înaintea duelului de pe Arena Naţională. Oltenii lui Filipe Coelho au pierdut în prima etapă de play-off cu FC Argeş, pe teren propriu, scor 0-1, iar în ultima etapă a sezonului regular au remizat cu Rapid, scor 1-1.

În sezonul regular, ambele confruntări dintre Dinamo şi Universitatea Craiova s-au încheiat la egalitate. În tur, în Bănie, scorul a fost de 2-2, “câinii” egalând în minutul 90 prin Alexandru Pop. Partida retur disputată pe Arena Naţională s-a încheiat cu scorul de 1-1.

Echipele probabile:

  • Dinamo (4-3-3): Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan, Gnahore, Soro – Armstrong, Al. Pop, Musi
    Rezerve: Roșca, Licaciu, Tarbă, Milanov, Țicu, Ikoko, Mărginean, Cr. Mihai, Mazilu, NGiuwu, Caragea
    Absenți: Duțu (suspendat), Karamoko, Bordușanu, Licsandru (nerefăcuți), Pușcaș (în urmă cu pregătirea)
    Antrenor Zeljko Kopic
  • Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Anzor, T. Băluță, Bancu – D. Matei, Nsimba, Baiaram
    Rezerve: Isenko, Lung jr, Teles, Houri, Al-Hamlawi, Etim, Mogoș, Băsceanu, D. Barbu, Badelj, Fl. Ștefan, Stevanovic
    Absent: M. Rădulescu (accidentat)
    Antrenor Filipe Coelho
