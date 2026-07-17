După problemele cu banii, CFR Cluj se lovește de un alt obstacol chiar înainte de prima etapă a Ligii 1

Sezonul din Liga 1 începe în acest weekend, iar cei de la CFR Cluj se află într-o situație extrem de dificilă din cauza multiplelor probleme ce există în aceste zile la club.

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Formația ardeleană are dificultăți din punct de vedere financiar și ar putea să fie nevoită să lase mai mulți fotbaliști să plece în perioada următoare, iar acum noul antrenor, Antonio Folha, se confruntă și cu alte bătăi de cap.

CFR Cluj nu are fundași centrali pentru prima etapă a Ligii 1

CFR Cluj joacă prima partidă din noua stagiune în deplasare, sâmbătă, pe terenul celor de la Oțelul Galați, iar trupa din Gruia nu va avea la dispoziție vreun fundaș centra veritabil pentru confruntarea din etapa inaugurală a Ligii 1.

Marian Huja are probleme medicale și nu poate să joace, iar Ilija Masic, celălalt fundaș central din lot, are și el o accidentare ce îl va ține departe de gazon, notează cei de la Primasport. Astfel tehnicianul portughez ar urma să fie nevoit să improvizeze și să folosească fotbaliști care nu au mai evoluat în centrul defensivei sau au făcut-o în rare ocazii.

Probleme cu banii la CFR Cluj

Înainte de startul sezonului, în această săptămână, a avut loc o ședință la CFR Cluj în care jucătorii au fost anunțați că sunt probleme financiare importante și că încă nu se poate face plata salariilor restante, care au ajuns acum să fie la nivel de mai multe luni. Fotbaliștilor li s-a oferit varianta de a putea pleca în perioada următoare și rămâne de văzut câți vor accepta să aștepte în continuare ca lucrurile să devină mai bune.