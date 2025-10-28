Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Rapid a câştigat fără emoţii, dar Costel Gâlcă nu a scăpat. Ce i-a reproşat Florin Prunea: "E singurul lucru" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Rapid a câştigat fără emoţii, dar Costel Gâlcă nu a scăpat. Ce i-a reproşat Florin Prunea: “E singurul lucru”

Rapid a câştigat fără emoţii, dar Costel Gâlcă nu a scăpat. Ce i-a reproşat Florin Prunea: “E singurul lucru”

Publicat: 28 octombrie 2025, 8:24

Comentarii
Rapid a câştigat fără emoţii, dar Costel Gâlcă nu a scăpat. Ce i-a reproşat Florin Prunea: E singurul lucru

Costel Gâlcă, în timpul meciului Rapid - Unirea Slobozia / Sport Pictures

Rapid s-a impus cu 4-1 în meciul de pe teren propriu cu Unirea Slobozia, în ultima partidă a etapei cu numărul 14 din Liga 1. În urma acestui succes, echipa lui Costel Gâlcă a ajuns la 31 de puncte şi este la egalitate cu liderul FC Botoşani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Giuleştenii au avut o primă repriză de vis, după ce Petrila, Pop şi Manea au marcat în primele 45 de minute. După o oră de joc, Rapid avea 4-0, graţie golului marcat de Alex Dobre.

Florin Prunea a avut un singur reproş pentru Costel Gâlcă, după Rapid – Unirea Slobozia 4-1: “Am auzit lucruri bune despre el”

Chiar dacă a fost lăudat pentru modul în care a pregătit meciul din Giuleşti de luni seară, Costel Gâlcă nu a scăpat de reproşuri. Chiar fostul său coleg de la echipa naţională, Florin Prunea, i-a reproşat ceva lui Gâlcă.

Prunea este de părere că antrenorul Rapidului ar fi putut să îl introducă pe teren şi pe Andrei Şucu, fiul patronului Dan Şucu. Fotbalistul de 16 ani s-a aflat în premieră pe foaia de joc din acest sezon de Liga 1:

“Singurul lucru pe care i l-aș reproșa lui Costel Gâlcă e că nu l-a debutat pe ăsta mic al lui Șucu. Am auzit lucruri bune despre el”, a declarat Florin Prunea, la digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Sezonul trecut, Andrei Şucu şi-a făcut debutul în echipa de seniori a Rapidului. El a fost introdus pe finalul meciului de pe terenul lui U Cluj, în ultima etapă din play-off-ul sezonului trecut.

Pentru Rapid urmează acum meciul din Cupa României cu Dumbrăviţa, care va avea loc tot în Giuleşti, după care echipa lui Costel Gâlcă va merge pe Ion Oblemenco, pentru partida contra Universităţii Craiova.

Ultimul meci al Rapidului până la pauza internaţională va fi în Giuleşti, împotriva celor de la FC Argeş, meci care va face parte din prima etapă a returului.

Nu răspundeți dacă primiți acest mesaj pe WhatsApp. Escrocii au mai găsit o metodă de înșelătorie onlineNu răspundeți dacă primiți acest mesaj pe WhatsApp. Escrocii au mai găsit o metodă de înșelătorie online
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
A dat pe nimic, pe OLX, un obiect banal, fără să știe ce comoară pierde. "Trofeul" valora mii de lei
Observator
A dat pe nimic, pe OLX, un obiect banal, fără să știe ce comoară pierde. "Trofeul" valora mii de lei
Câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Neamului
Fanatik.ro
Câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Neamului
11:10
Motivul pentru care ultraşii lui UTA boicotează meciul cu Petrolul din Cupa României: “Sfidător şi inacceptabil”
10:42
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Hong Kong! Revenire spectaculoasă în primul set pentru româncă
10:33
Lionel Messi le dă emoţii argentinienilor! Anunţ despre participarea la World Cup 2026: “Este un vis”
10:30
“Hai, FK, hai, Sepsi, hai, Ținutul Secuiesc!” Comunicat controversat emis de Csikszereda, înainte de meciul din Cupă cu Sepsi
10:04
Ciprian Marica l-a taxat pe Florin Tănase, după scandalul cu Giovanni Becali: “E o vrăjeală! Îi place să fie miez”
9:21
Favoritele la titlu în Liga 1 după 14 etape! FCSB, peste lider. Cine are prima şansă
Vezi toate știrile
1 Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului 2 Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă” 3 CFR Cluj nu așteaptă după Dan Petrescu! Decizia majoră luată de Iuliu Mureșan: “Ceva voi face” 4 Gigi Becali, reacţie furibundă după conflictul dintre Florin Tănase şi Giovanni Becali: “Eu nu am nevoie de sifoane” 5 Ce le-a spus Dennis Politic suporterilor, în faţa autocarului, după ce n-a jucat niciun minut în FCSB – UTA 4-0 6 EXCLUSIVCamelia Voinea a anunţat că deschide proces după declaraţiile Denisei Golgotă: “Am luat legătura cu avocaţii”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene