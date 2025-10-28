Rapid a câştigat fără emoţii, dar Costel Gâlcă nu a scăpat. Ce i-a reproşat Florin Prunea: "E singurul lucru" - Antena Sport

Rapid s-a impus cu 4-1 în meciul de pe teren propriu cu Unirea Slobozia, în ultima partidă a etapei cu numărul 14 din Liga 1. În urma acestui succes, echipa lui Costel Gâlcă a ajuns la 31 de puncte şi este la egalitate cu liderul FC Botoşani.
Giuleştenii au avut o primă repriză de vis, după ce Petrila, Pop şi Manea au marcat în primele 45 de minute. După o oră de joc, Rapid avea 4-0, graţie golului marcat de Alex Dobre.
Florin Prunea a avut un singur reproş pentru Costel Gâlcă, după Rapid – Unirea Slobozia 4-1: “Am auzit lucruri bune despre el”
Chiar dacă a fost lăudat pentru modul în care a pregătit meciul din Giuleşti de luni seară, Costel Gâlcă nu a scăpat de reproşuri. Chiar fostul său coleg de la echipa naţională, Florin Prunea, i-a reproşat ceva lui Gâlcă.
Prunea este de părere că antrenorul Rapidului ar fi putut să îl introducă pe teren şi pe Andrei Şucu, fiul patronului Dan Şucu. Fotbalistul de 16 ani s-a aflat în premieră pe foaia de joc din acest sezon de Liga 1:
“Singurul lucru pe care i l-aș reproșa lui Costel Gâlcă e că nu l-a debutat pe ăsta mic al lui Șucu. Am auzit lucruri bune despre el”, a declarat Florin Prunea, la digisport.ro.
Sezonul trecut, Andrei Şucu şi-a făcut debutul în echipa de seniori a Rapidului. El a fost introdus pe finalul meciului de pe terenul lui U Cluj, în ultima etapă din play-off-ul sezonului trecut.
Pentru Rapid urmează acum meciul din Cupa României cu Dumbrăviţa, care va avea loc tot în Giuleşti, după care echipa lui Costel Gâlcă va merge pe Ion Oblemenco, pentru partida contra Universităţii Craiova.
Ultimul meci al Rapidului până la pauza internaţională va fi în Giuleşti, împotriva celor de la FC Argeş, meci care va face parte din prima etapă a returului.
- Ciprian Marica l-a taxat pe Florin Tănase, după scandalul cu Giovanni Becali: “E o vrăjeală! Îi place să fie miez”
- Favoritele la titlu în Liga 1 după 14 etape! FCSB, peste lider. Cine are prima şansă
- Cristi Manea a dezvăluit “secretul” lui Costel Gâlcă care aduce victorii: “Sunt multe echipe”
- Costel Gâlcă a anunţat o schimbare la Rapid după ce giuleştenii au umilit-o pe Unirea Slobozia în campionat!
- Alex Dobre pune presiune pe Mircea Lucescu: “E o dezamăgire atunci când nu joci”