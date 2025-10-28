Rapid a câştigat fără emoţii, dar Costel Gâlcă nu a scăpat. Ce i-a reproşat Florin Prunea: "E singurul lucru" - Antena Sport

Rapid s-a impus cu 4-1 în meciul de pe teren propriu cu Unirea Slobozia, în ultima partidă a etapei cu numărul 14 din Liga 1. În urma acestui succes, echipa lui Costel Gâlcă a ajuns la 31 de puncte şi este la egalitate cu liderul FC Botoşani.

Giuleştenii au avut o primă repriză de vis, după ce Petrila, Pop şi Manea au marcat în primele 45 de minute. După o oră de joc, Rapid avea 4-0, graţie golului marcat de Alex Dobre.

Florin Prunea a avut un singur reproş pentru Costel Gâlcă, după Rapid – Unirea Slobozia 4-1: “Am auzit lucruri bune despre el”

Chiar dacă a fost lăudat pentru modul în care a pregătit meciul din Giuleşti de luni seară, Costel Gâlcă nu a scăpat de reproşuri. Chiar fostul său coleg de la echipa naţională, Florin Prunea, i-a reproşat ceva lui Gâlcă.

Prunea este de părere că antrenorul Rapidului ar fi putut să îl introducă pe teren şi pe Andrei Şucu, fiul patronului Dan Şucu. Fotbalistul de 16 ani s-a aflat în premieră pe foaia de joc din acest sezon de Liga 1:

“Singurul lucru pe care i l-aș reproșa lui Costel Gâlcă e că nu l-a debutat pe ăsta mic al lui Șucu. Am auzit lucruri bune despre el”, a declarat Florin Prunea, la digisport.ro.