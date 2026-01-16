Rapid a dat lovitura iernii în Liga 1! Olimpiu Moruțan ajunge sub comanda lui Costel Gâlcă - Antena Sport

Închide meniul
Rapid a dat lovitura iernii în Liga 1! Olimpiu Moruțan ajunge sub comanda lui Costel Gâlcă

Rapid a dat lovitura iernii în Liga 1! Olimpiu Moruțan ajunge sub comanda lui Costel Gâlcă

Daniel Işvanca Publicat: 16 ianuarie 2026, 16:16

Rapid a dat lovitura iernii în Liga 1! Olimpiu Moruțan ajunge sub comanda lui Costel Gâlcă

Olimpiu Moruțan / Profimedia

Chiar și la conferința de presă premergătoare partidei cu Metaloglobus București, Costel Gâlcă a vorbit iarăși despre transferuri. Conducerea a pregătit însă o lovitură de proporții și l-a convins pe Olimpiu Moruțan să vină în Giulești.

Pentru moment nu se știe tipul de transferul, întrucât aceștia iau în calcul ambele variante: împrumut sau transfer definitiv.

Rapid s-a înțeles cu Olimpiu Moruțan

Rapidul este gata să dea lovitura iernii în Liga 1 și este pregătită să-l transfere pe Olimpiu Moruțan. Un oficial al alb-vișiniilor este deja în Grecia pentru a-i negocia plecarea de la Aris, anunță fanatik.ro.

Primul scenariu ar fi cel al unui împrumut până la finalul sezonului cu opțiune de cumpărare definitivă, iar a doua variantă ar fi chiar transferul definitiv.

Olimpiu Moruţan, cotat la suma de două milioane de euro, a semnat cu Aris din postura de jucător liber de contract, după ce s-a despărţit de Ankaragucu.

Internaţionalul român a evoluat în 16 meciuri pentru Aris Salonic, în toate competiţiile, fără să marcheze vreun gol. Moruţan mai are contract cu grecii până în vara lui 2028.

  • Universitatea Cluj, FC Botoșani, FCSB, Galatasaray, Pisa și Ankaragucu sunt celelalte echipe unde a mai jucat Moruțan
