Rapid, exclusă din lupta la titlu. Ce echipe sunt considerate favorite: „Ele se vor bate” - Antena Sport

Rapid a fost exclusă din lupta la titlu de Adrian Porumboiu. Acesta consideră că giuleștenii nu vor putea menține ritmul până la finalul sezonului, pentru a putea deveni campioni.

Fostul patron de la Vaslui consideră că Dinamo și Universitatea Craiova se vor lupta la titlu, în acest sezon. Cele două echipe ocupă primele două locuri în Liga 1, oltenii având un avans de două puncte față de „câini”.

Rapid, exclusă din lupta la titlu. Dinamo și Universitatea Craiova, considerate favorite

Adrian Porumboiu a lăudat-o pe Dinamo pentru jocul prestat în acest sezon. În primele două runde din acest an, „câinii” le-au învins pe U Cluj și Hermannstadt, fostul patron de la Vaslui considerând că echipa lui Zeljko Kopic „are față de campioană”.

„Dinamo are față de echipă campioană. Are o echipă bună și cel mai bun antrenor din campionat. De departe cel mai bun! Am avut și eu mulți antrenori și îmi dau seama. Știe jocul.

Cred că Dinamo își va mai completa lotul, dar jocul de acum e plăcut ochiului. Face un presing sus, cum puține echipe practică. Câte echipe fac presing la portar? Kopic face asta. Se vede că are școală de școală.