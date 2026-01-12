Rapid, foarte aproape de un nou transfer! Angelescu: "Sper să definitivăm"! Câţi jucători mai vor giuleştenii - Antena Sport

Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu, a anunţat că giuleştenii sunt aproape de rezolvarea transferului lui Robert Sălceanu (21 de ani), jucătorul Petrolului.

În afară de Sălceanu, Rapid vrea alţi doi jucători. Giuleştenii vor să se întârească, sperând să se lupte pentru titlu în acest sezon. Rapid e momentan pe 2 în Liga 1, cu 39 de puncte, la un singur punct în spatele liderului Universitatea Craiova.

Victor Angelescu, anunţ despre transferuri

„Trei jucători trebuie să mai vină. Doi jucători ni-i doream dinainte, înainte să plece cineva. L-am adus pe Paraschiv, atacantul. Avem nevoie de mijlocaș, de încă un portar, pentru că Stolz a plecat, și mai avem nevoie de cineva în banda stângă, un fundaș stânga, pentru că noi real am stat într-un fundaș stânga.

Încă discutăm pentru Sălceanu. Eu sper că da. Sunt negocieri între cluburi, dar și cu jucătorul. Sper să definitivăm. Dacă nu, vom aduce pe altcineva. Micovschi pleacă la FC Argeș, definitiv. Rareș Pop vom vedea, ori se va duce undeva să joace meci de meci, ori va rămâne la noi, dar împrumut. Sunt mai multe cluburi interesate de el, printre care și Petrolul. Mai sunt două cluburi care îl vor, împrumut, dar vom vedea”, a declarat Victor Angelescu pentru primasport.ro.

Rapid o va înfrunta pe “lanterna” clasamentului, Metaloglobus, în primul meci după pauza de iarnă. Rapid – Metaloglobus se va juca sâmbătă, de la ora 20:00, pe stadionul Giuleşti. După această partidă Rapid se va duela cu UTA, la Arad.