Rapid - Metaloglobus 1-0. Echipa lui Costel Gâlcă este prima în Liga 1, grație lui Alex Dobre - Antena Sport

Rapid București a urcat pe primul loc în Liga 1, după succesul chinuit obținut în fața celor de la Metaloglobus București. Alex Dobre a fost decisiv pentru echipa sa și a marcat unicul gol al partidei.

Chiar dacă disputa a început cu un protest al Peluzei Nord, care a intrat pe stadion abia în minutul 15, „elevii” lui Costel Gâlcă au găsit în cele din urmă drumul spre victorie.

Rapid – Metaloglobus 1-0

Final de meci!

Min. 79: GOL RAPID! Alex Dobre deblochează partida de pe Giulești și deschide scorul.

Min. 49: Cea mai mare ocazie a meciului este irosită de Alex Dobre. Acesta trage puțin pe lângă poartă, din interiorul careului.