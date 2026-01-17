Rapid - Metaloglobus 1-0. Echipa lui Costel Gâlcă este prima în Liga 1, grație lui Alex Dobre - Antena Sport

Închide meniul
Rapid – Metaloglobus 1-0. Echipa lui Costel Gâlcă este prima în Liga 1, grație lui Alex Dobre

Bogdan Stănescu Publicat: 17 ianuarie 2026, 21:53

Rapid - Metaloglobus / SPORT PICTURES

Rapid București a urcat pe primul loc în Liga 1, după succesul chinuit obținut în fața celor de la Metaloglobus București. Alex Dobre a fost decisiv pentru echipa sa și a marcat unicul gol al partidei.

Chiar dacă disputa a început cu un protest al Peluzei Nord, care a intrat pe stadion abia în minutul 15, „elevii” lui Costel Gâlcă au găsit în cele din urmă drumul spre victorie.

Final de meci! 

Min. 79: GOL RAPID! Alex Dobre deblochează partida de pe Giulești și deschide scorul.

Min. 49: Cea mai mare ocazie a meciului este irosită de Alex Dobre. Acesta trage puțin pe lângă poartă, din interiorul careului.

Min 46: Start în repriza a doua!

Final de primă repriză! 

Min. 27: Șansă mare de gol pentru Rapid! Koljic i-a deviat superb mingea lui Christensen, acesta a avansat spre poartă și a tras tare la colțul scurt, dar execuția sa a fost dezamăgitoare.

Min. 13: Prima ocazie importantă de gol le aparține giuleștenilor. Dobre primește o minge bună la bara a doua, dar execuția golgheterului alb-vișiniu se duce pe lângă poartă.

Min. 1: Start de meci pe Giulești!

  • Rapid (4-2-3-1): Aioani – Manea, Pașcanu, Kramer, Borza – Hromada, Grameni – Al. Dobre, Christensen, Petrila – Koljic. Rezerve: Iliev, Briciu, Sălceanu, Paraschiv, Ciobotariu, Bolgado, Onea, Vulturar, G. Gheorghe, Hazrollaj, Jambor. Antrenor: Constantin Gâlcă
  • Metaloglobus (4-4-2): Gavrilaș – Kouadio, G. Dumitru, Pasagic, A. Sava – Fl. Purece, Bruno Jose, Sabater, Zakir – Huiban, Ely Fernandes. Rezerve: Nedelcovici, A. Soare, Dr. Irimia, D. Irimia, A. Sârbu, A. Gheorghe, Visic, Celaj, Neacșu, Lis, Ghimfuș. Antrenor: Mihai Teja

Metaloglobus este pe ultimul loc în Liga 1, cu 11 puncte după 21 de etape. Echipa bucureşteană a obţinut doar două victorii în acest sezon, ambele cu 2-1, cu FCSB şi cu Farul.

În tur, Rapid s-a impus cu 2-1 în partida cu Metaloglobus, disputată în deplasare. Echipa lui Teja este nou-promovată în Liga 1, ea reuşind accederea în prima ligă cu Ianis Zicu pe bancă. Zicu e în prezent antrenorul Farului.

