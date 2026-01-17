Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Rapid - Metaloglobus, 20:00, LIVE TEXT. Giuleştenii pot urca pe primul loc în Liga 1 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Rapid – Metaloglobus, 20:00, LIVE TEXT. Giuleştenii pot urca pe primul loc în Liga 1

Rapid – Metaloglobus, 20:00, LIVE TEXT. Giuleştenii pot urca pe primul loc în Liga 1

Bogdan Stănescu Publicat: 17 ianuarie 2026, 15:51

Comentarii
Rapid – Metaloglobus, 20:00, LIVE TEXT. Giuleştenii pot urca pe primul loc în Liga 1

Alex Dobre, într-un meci al Rapidului / Profimedia Images

Meciul Rapid – Metaloglobus e de la ora 20:00 în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Giuleştenii pot urca pe primul loc, ei fiind, înaintea partidei, pe locul 2, cu 39 de puncte, la un singur punct în spatele liderului Universitatea Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Peluza Nord a Rapidului protestează la acest meci. Ea va intra pe stadion în minutul 15. Totul a plecat de la o imagine în care numele Rapidului apare pe un tricou al formaţiei Genoa. Suporterii Rapidului au fost deranjaţi că numele echipei pe care o susţin a apărut sub culorile roşu şi albastru, ale formaţiei Genoa, care e patronată de Dan Şucu, dar şi ale marilor rivale ale Rapidului, FCSB şi Steaua.

Rapid – Metaloglobus LIVE TEXT

Echipele probabile:

Rapid (4-3-3): Aioani – Manea, Ciobotariu, Kramer, Borza – Christensen, C. Grameni, Hromada – Dobre, Paraschiv, Petrila
Antrenor: Constantin Gâlcă

Metaloglobus (4-4-2): Gavrilaș – R. Neacșu, Aggoun, Pasagic, A. Sava – L. Lis, B. Carvalho, Sabater, Zakir – E. Fernandes, D. Huiban
Antrenor: Mihai Teja

Reclamă
Reclamă

Metaloglobus este pe ultimul loc în Liga 1, cu 11 puncte după 21 de etape. Echipa bucureşteană a obţinut doar două victorii în acest sezon, ambele cu 2-1, cu FCSB şi cu Farul.

În tur, Rapid s-a impus cu 2-1 în partida cu Metaloglobus, disputată în deplasare. Echipa lui Teja este nou-promovată în Liga 1, ea reuşind accederea în prima ligă cu Ianis Zicu pe bancă. Zicu e în prezent antrenorul Farului.

Podul locuit care a rezistat peste 800 de ani: 80 de oameni au ales să îşi facă aici o casăPodul locuit care a rezistat peste 800 de ani: 80 de oameni au ales să îşi facă aici o casă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Singurul oraş din România, unde localnicii nu vor mai plăti taxe și impozite locale
Observator
Singurul oraş din România, unde localnicii nu vor mai plăti taxe și impozite locale
Povestea dureroasă a campionului mondial care acum se antrenează cu David Popovici. Viața lui s-a schimbat complet după o accidentare gravă suferită, însă nu a renunțat niciodată la visurile sale
Fanatik.ro
Povestea dureroasă a campionului mondial care acum se antrenează cu David Popovici. Viața lui s-a schimbat complet după o accidentare gravă suferită, însă nu a renunțat niciodată la visurile sale
15:30
VIDEOReal Madrid, pe un butoi de pulbere! Vinicius şi Bellingham, huiduiţi la scenă deschisă. Lui Perez i s-a cerut demisia
15:29
Dacia a câştigat Raliul Dakar! Victorie uriaşă pentru producătorul din România
15:28
Unirea Slobozia – UTA 1-3. Arădenii au urcat pe loc de play-off
15:20
Udinese – Inter LIVE TEXT (16:00). Echipa lui Cristi Chivu vrea să îşi menţină avansul în fruntea clasamentului
15:16
Gigi Becali a vorbit la telefon cu Moruţan, pentru a-l convinge să vină la FCSB: “I-am spus ce salariu îi dau”
14:36
Cum i-a numit tatăl lui Louis Munteanu pe şefii lui CFR Cluj, după ce fiul lui a semnat în SUA
Vezi toate știrile
1 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” 2 Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” 3 Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut” 4 Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FC Argeș – FCSB 1-0. Ce le-a reproșat patronul campioanei 5 Cele două mutări anunțate de Gigi Becali la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș: „Vor veni amândoi” 6 Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: “Va fi sfânt! Rămâne în istorie”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”