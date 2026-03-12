Home | Fotbal | Liga 1 | Ce transfer ratează Gigi Becali la FCSB: “E netransferabil”

Ce transfer ratează Gigi Becali la FCSB: “E netransferabil”

Dan Roșu Publicat: 12 martie 2026, 16:08

Ce transfer ratează Gigi Becali la FCSB: E netransferabil

Gigi Becali, în timpul unui eveniment - Profimedia Images

Gigi Becali a spus în mai multe rânduri că l-a dorit la FCSB pe Issouf Macalou, atacantul ivorian de 27 de ani cotat la 650.000 de euro. Conducerea lui U Cluj a venit acum cu răspunsul şi ardelenii susţin că omul cu 7 goluri şi 10 pase decisive în acest sezon este netransferabil! A spus-o cu subiect şi predicat preşedintele Radu Constantea.

”Domnul Gigi Becali poate să spună ce dorește despre un posibil transfer al lui Macalou, însă situația lui de acum nu mai este așa cum era în iarnă. După ce Răzvan Zamfir și-a început treaba la U Cluj, prima lui misiune a fost să îl convingă pe Macalou să semneze prelungirea contractului cât mai repede. Aveam și noi tot felul de semnale și nu voiam să riscăm nimic cu Macalou.

Ce transfer ratează Gigi Becali la FCSB: “E netransferabil”

Știam clar că avem în curte un jucător foarte bun. Și ne bucurăm foarte tare că el a ales să semneze prelungirea contratului cu noi, se simte bine la U Cluj, iar acum nu se pune problema să îi stabilim un preț de 500.000 de euro sau 1.ooo.ooo de euro pentru Gigi Becali.

Nu stabilim niciun preț față de nimeni, deoarece nu suntem interesați să îl vindem pe Macalou. El este în acest moment netransferabil. Este un jucător în care noi ne punem bază foarte mare și ne aflăm în fața începerii play-off-ului. Ne-am făcut o echipă foarte bună și nu doresc să pierdem din jucători. Din vara acestui an Macalou va mai avea contract cu Universitatea Cluj încă doi ani de zile”. a declarat Radu Constantea pentru prosport.ro.

Cu o cotă de piață de 650.000 de euro, Issouf Macalou este unul dintre cei mai tehnici jucători din actuala ediție a Ligii 1. Fotbalistul ivorian a impresionat la Universitatea Cluj și ar putea reprezenta o variantă ofensivă bună pentru echipele din fruntea clasamentului.

Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”