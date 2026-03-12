Gigi Becali a spus în mai multe rânduri că l-a dorit la FCSB pe Issouf Macalou, atacantul ivorian de 27 de ani cotat la 650.000 de euro. Conducerea lui U Cluj a venit acum cu răspunsul şi ardelenii susţin că omul cu 7 goluri şi 10 pase decisive în acest sezon este netransferabil! A spus-o cu subiect şi predicat preşedintele Radu Constantea.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”Domnul Gigi Becali poate să spună ce dorește despre un posibil transfer al lui Macalou, însă situația lui de acum nu mai este așa cum era în iarnă. După ce Răzvan Zamfir și-a început treaba la U Cluj, prima lui misiune a fost să îl convingă pe Macalou să semneze prelungirea contractului cât mai repede. Aveam și noi tot felul de semnale și nu voiam să riscăm nimic cu Macalou.

Ce transfer ratează Gigi Becali la FCSB: “E netransferabil”

Știam clar că avem în curte un jucător foarte bun. Și ne bucurăm foarte tare că el a ales să semneze prelungirea contratului cu noi, se simte bine la U Cluj, iar acum nu se pune problema să îi stabilim un preț de 500.000 de euro sau 1.ooo.ooo de euro pentru Gigi Becali.

Nu stabilim niciun preț față de nimeni, deoarece nu suntem interesați să îl vindem pe Macalou. El este în acest moment netransferabil. Este un jucător în care noi ne punem bază foarte mare și ne aflăm în fața începerii play-off-ului. Ne-am făcut o echipă foarte bună și nu doresc să pierdem din jucători. Din vara acestui an Macalou va mai avea contract cu Universitatea Cluj încă doi ani de zile”. a declarat Radu Constantea pentru prosport.ro.

Cu o cotă de piață de 650.000 de euro, Issouf Macalou este unul dintre cei mai tehnici jucători din actuala ediție a Ligii 1. Fotbalistul ivorian a impresionat la Universitatea Cluj și ar putea reprezenta o variantă ofensivă bună pentru echipele din fruntea clasamentului.