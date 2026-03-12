Home | Fotbal | Fotbal extern | Finalissima 2026 | Spania – Argentina se joacă în Europa! Lamine Yamal şi Lionel Messi vor lupta pentru trofeu pe Bernabeu

Finalissima 2026 | Spania – Argentina se joacă în Europa! Lamine Yamal şi Lionel Messi vor lupta pentru trofeu pe Bernabeu

12 martie 2026, 17:05

Lionel Messi şi Lamine Yamal / Colaj Profimedia

Finalissima, care fusese iniţial programată pentru 27 martie la Doha, Qatar, între Argentina, câştigătoarea Copa America din 2024, şi Spania, campioana europeană în acelaşi an, ar urma să aibă loc pe stadionul Bernabeu al echipei Real Madrid, potrivit AS.

Meciul a fost mutat din cauza situaţiei din Qatar, care este în continuare atacat de rachete de represalii iraniene. Se luau în considerare diverse locaţii alternative, precum Roma, Londra şi Milano. Prin urmare, echipa naţională a Spaniei va juca în cele din urmă pe teren propriu.

Spania – Argentina se joacă în Europa! Finalissima 2026 va avea loc pe Bernabeu

Ultimele detalii ale acestei schimbări de stadion sunt în curs de finalizare, în special în ceea ce priveşte măsurile de securitate, deoarece meciul este aşteptat să aibă loc pe 27 martie, în aceeaşi zi în care Marocul va înfrunta Ecuadorul pe stadionul Wanda Metropolitano din Madrid, terenul lui Atlético.

Această provocare logistică este una pe care Spania va fi dornică să o depăşească pentru a-şi demonstra pregătirea pentru Cupa Mondială din 2030, care va fi găzduită împreună cu Portugalia şi Maroc.

Stadionul Bernabeu a găzduit deja un meci mutat în ultimul moment când, în decembrie 2018, manşa secundă a finalei Copa Libertadores dintre Boca Juniors şi River Plate s-a jucat la Madrid, în urma incidentelor violente petrecute la Buenos Aires în timpul primei manşe.

Cu toate acestea, presa din Argentina a anunţat că cei de la CONMEBOL nu doresc ca acest meci să se joace pe Santiago Bernabeu. Rămâne de văzut ce decizie se va lua, mai ales că mai sunt doar două săptămâni până la această partidă.

1 S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului” 2 Gică Popescu ştie cine îl poate învinge pe Răzvan Burleanu în lupta pentru şefia FRF: “Unul singur” 3 Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti 4 Liber la FCSB! Ce anunţ face Iuliu Mureșan despre transferul lui Matei Ilie 5 Rapid vrea să transfere atacantul momentului din Liga 1! Şi FCSB s-a interesat de el 6 Gigi Becali a rostit trei nume: Băluță, Cicâldău şi Macalou! “Am făcut ce am vrut eu…”
