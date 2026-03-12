Finalissima 2026 | Spania – Argentina se joacă în Europa! Lamine Yamal şi Lionel Messi vor lupta pentru trofeu pe Bernabeu

Finalissima, care fusese iniţial programată pentru 27 martie la Doha, Qatar, între Argentina, câştigătoarea Copa America din 2024, şi Spania, campioana europeană în acelaşi an, ar urma să aibă loc pe stadionul Bernabeu al echipei Real Madrid, potrivit AS.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul a fost mutat din cauza situaţiei din Qatar, care este în continuare atacat de rachete de represalii iraniene. Se luau în considerare diverse locaţii alternative, precum Roma, Londra şi Milano. Prin urmare, echipa naţională a Spaniei va juca în cele din urmă pe teren propriu.

Spania – Argentina se joacă în Europa! Finalissima 2026 va avea loc pe Bernabeu

Ultimele detalii ale acestei schimbări de stadion sunt în curs de finalizare, în special în ceea ce priveşte măsurile de securitate, deoarece meciul este aşteptat să aibă loc pe 27 martie, în aceeaşi zi în care Marocul va înfrunta Ecuadorul pe stadionul Wanda Metropolitano din Madrid, terenul lui Atlético.

Această provocare logistică este una pe care Spania va fi dornică să o depăşească pentru a-şi demonstra pregătirea pentru Cupa Mondială din 2030, care va fi găzduită împreună cu Portugalia şi Maroc.

🚨💣 BREAKING: The Finalissima will be played at the BERNABÉU on 27th March. @AranchaMOBILE pic.twitter.com/fJueR34YFL

— Madrid Zone (@theMadridZone) March 12, 2026