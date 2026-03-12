Finalissima 2026 | Spania – Argentina se joacă în Europa! Lamine Yamal şi Lionel Messi vor lupta pentru trofeu pe Bernabeu

Finalissima, care fusese iniţial programată pentru 27 martie la Doha, Qatar, între Argentina, câştigătoarea Copa America din 2024, şi Spania, campioana europeană în acelaşi an, ar urma să aibă loc pe stadionul Bernabeu al echipei Real Madrid, potrivit AS.
Meciul a fost mutat din cauza situaţiei din Qatar, care este în continuare atacat de rachete de represalii iraniene. Se luau în considerare diverse locaţii alternative, precum Roma, Londra şi Milano. Prin urmare, echipa naţională a Spaniei va juca în cele din urmă pe teren propriu.
Ultimele detalii ale acestei schimbări de stadion sunt în curs de finalizare, în special în ceea ce priveşte măsurile de securitate, deoarece meciul este aşteptat să aibă loc pe 27 martie, în aceeaşi zi în care Marocul va înfrunta Ecuadorul pe stadionul Wanda Metropolitano din Madrid, terenul lui Atlético.
Această provocare logistică este una pe care Spania va fi dornică să o depăşească pentru a-şi demonstra pregătirea pentru Cupa Mondială din 2030, care va fi găzduită împreună cu Portugalia şi Maroc.
🚨💣 BREAKING: The Finalissima will be played at the BERNABÉU on 27th March. @AranchaMOBILE pic.twitter.com/fJueR34YFL
— Madrid Zone (@theMadridZone) March 12, 2026
Stadionul Bernabeu a găzduit deja un meci mutat în ultimul moment când, în decembrie 2018, manşa secundă a finalei Copa Libertadores dintre Boca Juniors şi River Plate s-a jucat la Madrid, în urma incidentelor violente petrecute la Buenos Aires în timpul primei manşe.
Cu toate acestea, presa din Argentina a anunţat că cei de la CONMEBOL nu doresc ca acest meci să se joace pe Santiago Bernabeu. Rămâne de văzut ce decizie se va lua, mai ales că mai sunt doar două săptămâni până la această partidă.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: CONMEBOL does NOT accept the Finalissima to be played at the Santiago Bernabéu!
They will inform UEFA about this.
— @gastonedul pic.twitter.com/eCdB2oSvug
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 12, 2026
