Florin Prunea, semn de întrebare după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: "Asta mă miră pe mine"

Viviana Moraru Publicat: 12 martie 2026, 16:06

Florin Prunea, semn de întrebare după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: Asta mă miră pe mine

Mirel Rădoi/ Sport Pictures

Florin Prunea a ridicat un semn de întrebare după revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB. Fostul portar nu înţelege de ce Gigi Becali nu a insistat ca Elias Charalambous să continue pe banca roş-albaştrilor.

Tehnicianul cipriot a demisionat după eşecul suferit de FCSB cu U Cluj, scor 1-3, în ultima etapă a returului. Campioana va evolua petru prima dată în istorie în play-out.

Florin Prunea, semn de întrebare după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB

Florin Prunea este de părere că Gigi Becali avea deja în plan să-l aducă pe Mirel Rădoi la FCSB, aşteptând momentul potrivit. Fostul portar s-a declarat surprins şi de faptul că antrenorul a acceptat să revină la formaţia campioană după o pauză de aproape 11 ani.

“Eu cred că Gigi câștigă primul (n.r. odată cu venirea lui Rădoi la FCSB). Stăteam și vedeam reacțiile care au fost după. Nu mă așteptam ca măcar odată Gigi să-i spună lui Charalambous ‘stai, nu pleca’. Deloc. A fost o decizie care a fost luată pe moment. Aducerea lui Mirel mi se pare că este o măsură care era plănuită dinainte, doar că era așteptat momentul.

Pe mine mă miră că Mirel (n.r. Rădoi) a acceptat. Eu mă așteptam ca să tragă puțin de Charalambous, să vadă ce s-a întâmplat acolo. Apoi, când l-am văzut pe Pintilii că a ieșit și a zis Neubert nu mai venea la antrenamente, la fel și doctorul. Atunci mi-am dat seama de ceea ce era acolo. Toți se întrebau ce caută FCSB pe locul acela pe care era. M-am gândit la probleme fizice.

Nu puteau să stea în picioare la meciul cu U Cluj. Era clar că s-a întâmplat ceva în vestiar acolo. Dacă Pintilii a spus, înseamnă că e adevărat. A plecat de la ei, ei au luat decizia aceasta abruptă. Nu i-a dat Gigi afară, ei au plecat. Mi se pare că varianta Rădoi era stabilită mai de mult. Mai ales că au ei relația de familie (n.r. Gigi Becali și Rădoi)”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro.

