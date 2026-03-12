Home | Fotbal | Liga 1 | Cine va arbitra derby-ul Rapid – Dinamo, din prima etapă de play-off. Delegare de lux din partea CCA

Cine va arbitra derby-ul Rapid – Dinamo, din prima etapă de play-off. Delegare de lux din partea CCA

Viviana Moraru Publicat: 12 martie 2026, 13:58

Cine va arbitra derby-ul Rapid – Dinamo, din prima etapă de play-off. Delegare de lux din partea CCA

Rapid - Dinamo/ Profimedia

S-a aflat cine va arbitra derby-ul dintre Rapid şi Dinamo. Partida din prima etapă a play-off-ului se va disputa sâmbătă, de la ora 21:00, în Giuleşti.

CCA a decis ca Istvan Kovacs să fie delegat la partida “de foc” din prima rundă de play-off. Centralul din Carei nu a arbitrat niciun meci în această săptămână, în competiţiile europene.

Istvan Kovacs, delegat la Rapid – Dinamo

Conform sport.ro, Istvan Kovacs va fi la centru în meciul de sâmbătă. Va fi pentru a patra oară în acest sezon când centralul îi arbitrează pe giuleşteni.

Kovacs a mai fost la “centru” în duelurile trupei lui Costel Gâlcă cu CFR Cluj (1-1, ăn etapa a 2-a) şi FCSB (2-2, în etapa a 6-a şi 1-2 în etapa a 21-a). De cealaltă parte, acesta a fost delegat la un singur meci al lui Dinamo din actualul sezon, 1-1 cu Universitatea Craiova, în etapa a 26-a din Liga 1.

Istvan Kovacs a fost delegat ultima oară în Liga 1 pe 22 februarie, atunci când a fost la “centru” în meciul câştigat de FC Argeş cu Farul, scor 1-0, în etapa a 28-a din Liga 1.

În Champions League, Kovacs a fost delegat la duelul dintre PSG şi Monaco, din returul play-off-ului pentru optimi din Champions League. Partida s-a disputat pe 25 februarie, iar arbitrul român nu a fost delegat la niciun meci din optimi.

Rapid a învins-o pe Dinamo în ambele meciuri disputate în acest sezon, 2-0 în tur şi 2-1 în retur. Giuleştenii intră în play-off de pe locul secund, cu 28 de puncte, în timp ce “câinii” se clasează pe locul cinci, cu 26 de puncte.

