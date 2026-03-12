Cine va arbitra derby-ul Rapid – Dinamo, din prima etapă de play-off. Delegare de lux din partea CCA

S-a aflat cine va arbitra derby-ul dintre Rapid şi Dinamo. Partida din prima etapă a play-off-ului se va disputa sâmbătă, de la ora 21:00, în Giuleşti.

CCA a decis ca Istvan Kovacs să fie delegat la partida “de foc” din prima rundă de play-off. Centralul din Carei nu a arbitrat niciun meci în această săptămână, în competiţiile europene.

Istvan Kovacs, delegat la Rapid – Dinamo

Conform sport.ro, Istvan Kovacs va fi la centru în meciul de sâmbătă. Va fi pentru a patra oară în acest sezon când centralul îi arbitrează pe giuleşteni.

Kovacs a mai fost la “centru” în duelurile trupei lui Costel Gâlcă cu CFR Cluj (1-1, ăn etapa a 2-a) şi FCSB (2-2, în etapa a 6-a şi 1-2 în etapa a 21-a). De cealaltă parte, acesta a fost delegat la un singur meci al lui Dinamo din actualul sezon, 1-1 cu Universitatea Craiova, în etapa a 26-a din Liga 1.

Istvan Kovacs a fost delegat ultima oară în Liga 1 pe 22 februarie, atunci când a fost la “centru” în meciul câştigat de FC Argeş cu Farul, scor 1-0, în etapa a 28-a din Liga 1.