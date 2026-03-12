“L-am portretizat pe Gino Iorgulescu ca fiind capul mafiei fotbalului românesc”. Declaraţii tari dinspre LPF

Justin Ştefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, l-a apărat pe şeful său, Gino Iorgulescu. Preşedintele LPF fusese acuzat că a încercat să influenţeze lupta la play-off, după declaraţiile făcute în legătură cu FCSB.
“Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” a fost declaraţia contestată de cluburile care la acel moment luptau cu FCSB pentru un loc în play-off. Totuşi, Ştefan demontează o eventuală tentativă a lui Iorgulescu să infuenţeze componenţa play-off-ului.
Justin Ştefan: “L-am portretizat pe Gino Iorgulescu ca fiind capul mafiei fotbalului românesc. În 2026. E aberant!”
“I-am zis lui Gino: prima oară când o să mă duc la o emisiune, o să spun asta. Și uite că o spun, nu mă abțin. Cumva, în zilele acelea l-am portretizat pe Gino Iorgulescu ca fiind capul mafiei fotbalului românesc. În 2026. E aberant!
Cine crede că Gino, în 2026, poate să comande arbitraje – care nici nu țin de Ligă -, să comande hotărâri la Comisii – care, de asemenea, nu țin de Ligă -, sau să comande unei echipe de Superliga să stea drepți în fața unui adversar, e complet desprins de realitate!
Chiar dacă nu-i convine [lui Gino Iorgulescu], am vrut să subliniez asta. În zilele acelea a crescut presiunea, plecând de la premisa că declarația lui Gino va influența pe cineva în 2026, fie să sperie arbitrii, fie adversarii FCSB. Absolut aberant și cred că, la momentul respectiv, oricine a încercat să influențeze și să mărească bula declarației a greșit și nu a făcut bine fenomenului”, a spus Justin Ştefan, citat de gsp.ro.
Cel mai vehement contestatar al lui Iorgulescu a fost Dani Coman, preşedintele lui FC Argeş, echipă care era implicată direct în lupta pentru play-off cu FCSB. La polul opus a fost Iuliu Mureşan. Preşedintele lui CFR Cluj recunoştea că ardelenii vor suferi pierderi financiare prin absenţa rivalei din play-off.
