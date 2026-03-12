Home | Fotbal | Liga 1 | “L-am portretizat pe Gino Iorgulescu ca fiind capul mafiei fotbalului românesc”. Declaraţii tari dinspre LPF

“L-am portretizat pe Gino Iorgulescu ca fiind capul mafiei fotbalului românesc”. Declaraţii tari dinspre LPF

Dan Roșu Publicat: 12 martie 2026, 13:45

Comentarii
L-am portretizat pe Gino Iorgulescu ca fiind capul mafiei fotbalului românesc. Declaraţii tari dinspre LPF

Gino Iorgulescu, în timpul unui eveniment - Sport Pictures

Justin Ştefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, l-a apărat pe şeful său, Gino Iorgulescu. Preşedintele LPF fusese acuzat că a încercat să influenţeze lupta la play-off, după declaraţiile făcute în legătură cu FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” a fost declaraţia contestată de cluburile care la acel moment luptau cu FCSB pentru un loc în play-off. Totuşi, Ştefan demontează o eventuală tentativă a lui Iorgulescu să infuenţeze componenţa play-off-ului.

Justin Ştefan: “L-am portretizat pe Gino Iorgulescu ca fiind capul mafiei fotbalului românesc. În 2026. E aberant!”

“I-am zis lui Gino: prima oară când o să mă duc la o emisiune, o să spun asta. Și uite că o spun, nu mă abțin. Cumva, în zilele acelea l-am portretizat pe Gino Iorgulescu ca fiind capul mafiei fotbalului românesc. În 2026. E aberant!

Cine crede că Gino, în 2026, poate să comande arbitraje – care nici nu țin de Ligă -, să comande hotărâri la Comisii – care, de asemenea, nu țin de Ligă -, sau să comande unei echipe de Superliga să stea drepți în fața unui adversar, e complet desprins de realitate!

Chiar dacă nu-i convine [lui Gino Iorgulescu], am vrut să subliniez asta. În zilele acelea a crescut presiunea, plecând de la premisa că declarația lui Gino va influența pe cineva în 2026, fie să sperie arbitrii, fie adversarii FCSB. Absolut aberant și cred că, la momentul respectiv, oricine a încercat să influențeze și să mărească bula declarației a greșit și nu a făcut bine fenomenului”, a spus Justin Ştefan, citat de gsp.ro.

Reclamă
Reclamă

Cel mai vehement contestatar al lui Iorgulescu a fost Dani Coman, preşedintele lui FC Argeş, echipă care era implicată direct în lupta pentru play-off cu FCSB. La polul opus a fost Iuliu Mureşan. Preşedintele lui CFR Cluj recunoştea că ardelenii vor suferi pierderi financiare prin absenţa rivalei din play-off.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Alimentul care costă din ce în ce mai mult: un kilogram valorează cât două de carne
Observator
Alimentul care costă din ce în ce mai mult: un kilogram valorează cât două de carne
Aryna Sabalenka, dezvăluire de senzație despre animalul său de companie. I-a dat numele unui legendar tenismen
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka, dezvăluire de senzație despre animalul său de companie. I-a dat numele unui legendar tenismen
18:05

Lewis Hamilton e convins: “E un lider grozav! Va face ceea ce este corect pentru noi”
17:10

Filipe Coelho a auzit ce a spus Mirel Rădoi despre el și nu s-a ferit să dea replica: “Al meu? Nu”
17:05

Finalissima 2026 | Spania – Argentina se joacă în Europa! Lamine Yamal şi Lionel Messi vor lupta pentru trofeu pe Bernabeu
16:48

Mircea Lucescu a luat o decizie importantă! Cine va fi rezerva lui Nicușor Bancu la barajul României cu Turcia
16:42

EXCLUSIVIoan Andone nu se teme înainte de Turcia – România! Ce trebuie să facă tricolorii în faţa vedetei lui Real: “Putem să-l anihilăm”
16:08

Ce transfer ratează Gigi Becali la FCSB: “E netransferabil”
Vezi toate știrile
1 S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului” 2 Gică Popescu ştie cine îl poate învinge pe Răzvan Burleanu în lupta pentru şefia FRF: “Unul singur” 3 Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti 4 Liber la FCSB! Ce anunţ face Iuliu Mureșan despre transferul lui Matei Ilie 5 Rapid vrea să transfere atacantul momentului din Liga 1! Şi FCSB s-a interesat de el 6 Gigi Becali a rostit trei nume: Băluță, Cicâldău şi Macalou! “Am făcut ce am vrut eu…”
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”