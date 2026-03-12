Ioan Andone nu se teme înainte de Turcia – România! Ce trebuie să facă tricolorii în faţa vedetei lui Real: “Putem să-l anihilăm”

Ioan Andone a fost prezent la meciul dintre Real Madrid şi Manchester City, câştigat de madrileni cu 3-0, în manşa tur a optimilor de finală UEFA Champions League. În partida de pe Bernabeu, Arda Guler a fost titularizat de Alvaro Arbeloa şi a evoluat timp de 70 de minute, după care a fost înlocuit cu Eduardo Camavinga.

Pe Arda Guler îl vor întâlni şi jucătorii lui Mircea Lucescu, pe 26 martie, la Istanbul, atunci când România joacă în semifinala barajului de calificare la World Cup 2026 contra Turciei. Turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic va fi transmis în Universul Antena.

Ioan Andone nu se teme înainte de Turcia – România: “Am încredere că jucătorii noştri o să aibă curaj, determinare”

Chiar dacă Guler joacă la una dintre cele mai puternice echipe din lume, Ioan Andone nu crede că jucătorii naţionalei României trebuie să se sperie de vedeta lui Real Madrid şi de ceilalţi jucători din lotul Turciei. “Fălcosul” e convins că o bună organizare a tricolorilor în meciul de la Istanbul ne va ajuta să anihilăm jucătorii lui Vincenzo Montella.

(n.r. Arda Guler, l-ați văzut acolo, să ne speriem?) “Nu ne speriem. Dacă organizăm bine defensiva și jocul, știm să ducem mingea unde trebuie să o ducem, putem să-l anihilăm.

Eu sper într-o victorie a noastră acolo, eu sper. Acum, nu suntem favoriți, poate eram favoriți dacă jucam la București, cu 50 și ceva de mii de fani care să pună presiune, era altfel.