Ioan Andone nu se teme înainte de Turcia – România! Ce trebuie să facă tricolorii în faţa vedetei lui Real: “Putem să-l anihilăm”

Ioan Andone a fost prezent la meciul dintre Real Madrid şi Manchester City, câştigat de madrileni cu 3-0, în manşa tur a optimilor de finală UEFA Champions League. În partida de pe Bernabeu, Arda Guler a fost titularizat de Alvaro Arbeloa şi a evoluat timp de 70 de minute, după care a fost înlocuit cu Eduardo Camavinga.
Pe Arda Guler îl vor întâlni şi jucătorii lui Mircea Lucescu, pe 26 martie, la Istanbul, atunci când România joacă în semifinala barajului de calificare la World Cup 2026 contra Turciei. Turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic va fi transmis în Universul Antena.
Ioan Andone nu se teme înainte de Turcia – România: “Am încredere că jucătorii noştri o să aibă curaj, determinare”
Chiar dacă Guler joacă la una dintre cele mai puternice echipe din lume, Ioan Andone nu crede că jucătorii naţionalei României trebuie să se sperie de vedeta lui Real Madrid şi de ceilalţi jucători din lotul Turciei. “Fălcosul” e convins că o bună organizare a tricolorilor în meciul de la Istanbul ne va ajuta să anihilăm jucătorii lui Vincenzo Montella.
(n.r. Arda Guler, l-ați văzut acolo, să ne speriem?) “Nu ne speriem. Dacă organizăm bine defensiva și jocul, știm să ducem mingea unde trebuie să o ducem, putem să-l anihilăm.
Eu sper într-o victorie a noastră acolo, eu sper. Acum, nu suntem favoriți, poate eram favoriți dacă jucam la București, cu 50 și ceva de mii de fani care să pună presiune, era altfel.
La Istanbul va fi un infern, dar am încredere în jucătorii noștri că o să aibă curaj, determinare, nu poți bate Turcia, acum, dacă nu ai curaj și determinare.
Să ai agresivitate, îți trebuie multe lucruri să câștigi meciurile astea importante, se joacă într-o singură manșă, nu mai ai retur, aici trebuie să dai totul”, a declarat Ioan Andone, în exclusivitate pentru Antena Sport.
Dacă va trece de Turcia, România va juca împotriva câştigătoarei dintre Slovacia şi Kosovo, în deplasare, pe 31 martie. Cu două victorii, tricolorii au şansa de a ajunge la Cupa Mondială pentru prima oară după 28 de ani. În cazul în care ne vom califica la turneul final găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic, România va face parte din Grupa D, alături de SUA, Paraguay și Australia.
