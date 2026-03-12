Home | Fotbal | Echipa naţională | Ioan Andone nu se teme înainte de Turcia – România! Ce trebuie să facă tricolorii în faţa vedetei lui Real: “Putem să-l anihilăm”
EXCLUSIV

Ioan Andone nu se teme înainte de Turcia – România! Ce trebuie să facă tricolorii în faţa vedetei lui Real: “Putem să-l anihilăm”

Alex Masgras Publicat: 12 martie 2026, 16:42

Comentarii
Ioan Andone nu se teme înainte de Turcia – România! Ce trebuie să facă tricolorii în faţa vedetei lui Real: Putem să-l anihilăm

Ioan Andone, la SuperFaze / Antena 1

Ioan Andone a fost prezent la meciul dintre Real Madrid şi Manchester City, câştigat de madrileni cu 3-0, în manşa tur a optimilor de finală UEFA Champions League. În partida de pe Bernabeu, Arda Guler a fost titularizat de Alvaro Arbeloa şi a evoluat timp de 70 de minute, după care a fost înlocuit cu Eduardo Camavinga.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe Arda Guler îl vor întâlni şi jucătorii lui Mircea Lucescu, pe 26 martie, la Istanbul, atunci când România joacă în semifinala barajului de calificare la World Cup 2026 contra Turciei. Turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic va fi transmis în Universul Antena.

Ioan Andone nu se teme înainte de Turcia – România: “Am încredere că jucătorii noştri o să aibă curaj, determinare”

Chiar dacă Guler joacă la una dintre cele mai puternice echipe din lume, Ioan Andone nu crede că jucătorii naţionalei României trebuie să se sperie de vedeta lui Real Madrid şi de ceilalţi jucători din lotul Turciei. “Fălcosul” e convins că o bună organizare a tricolorilor în meciul de la Istanbul ne va ajuta să anihilăm jucătorii lui Vincenzo Montella.

(n.r. Arda Guler, l-ați văzut acolo, să ne speriem?) “Nu ne speriem. Dacă organizăm bine defensiva și jocul, știm să ducem mingea unde trebuie să o ducem, putem să-l anihilăm.

Eu sper într-o victorie a noastră acolo, eu sper. Acum, nu suntem favoriți, poate eram favoriți dacă jucam la București, cu 50 și ceva de mii de fani care să pună presiune, era altfel.

Reclamă
Reclamă

La Istanbul va fi un infern, dar am încredere în jucătorii noștri că o să aibă curaj, determinare, nu poți bate Turcia, acum, dacă nu ai curaj și determinare.

Să ai agresivitate, îți trebuie multe lucruri să câștigi meciurile astea importante, se joacă într-o singură manșă, nu mai ai retur, aici trebuie să dai totul”, a declarat Ioan Andone, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Dacă va trece de Turcia, România va juca împotriva câştigătoarei dintre Slovacia şi Kosovo, în deplasare, pe 31 martie. Cu două victorii, tricolorii au şansa de a ajunge la Cupa Mondială pentru prima oară după 28 de ani. În cazul în care ne vom califica la turneul final găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic, România va face parte din Grupa D, alături de SUA, Paraguay și Australia.

Volodimir Zelenski, la Bucureşti. Ce s-a întâmplat pe aeroportul Otopeni fix în momentul aterizării acestuiaVolodimir Zelenski, la Bucureşti. Ce s-a întâmplat pe aeroportul Otopeni fix în momentul aterizării acestuia
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Alimentul care costă din ce în ce mai mult: un kilogram valorează cât două de carne
Observator
Alimentul care costă din ce în ce mai mult: un kilogram valorează cât două de carne
Mirel Rădoi a pierdut un trofeu la debutul pentru FCSB. De ce trebuie să aibă emoții Gigi Becali
Fanatik.ro
Mirel Rădoi a pierdut un trofeu la debutul pentru FCSB. De ce trebuie să aibă emoții Gigi Becali
17:10

Filipe Coelho a auzit ce a spus Mirel Rădoi despre el și nu s-a ferit să dea replica: “Al meu? Nu”
17:05

Finalissima 2026 | Spania – Argentina se joacă în Europa! Lamine Yamal şi Lionel Messi vor lupta pentru trofeu pe Bernabeu
16:48

Mircea Lucescu a luat o decizie importantă! Cine va fi rezerva lui Nicușor Bancu la barajul României cu Turcia
16:08

Ce transfer ratează Gigi Becali la FCSB: “E netransferabil”
16:06

Florin Prunea, semn de întrebare după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: “Asta mă miră pe mine”
14:05

Ottawa Senators – Montreal Canadiens 2-3
Vezi toate știrile
1 S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului” 2 Gică Popescu ştie cine îl poate învinge pe Răzvan Burleanu în lupta pentru şefia FRF: “Unul singur” 3 Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti 4 Liber la FCSB! Ce anunţ face Iuliu Mureșan despre transferul lui Matei Ilie 5 Rapid vrea să transfere atacantul momentului din Liga 1! Şi FCSB s-a interesat de el 6 Gigi Becali a rostit trei nume: Băluță, Cicâldău şi Macalou! “Am făcut ce am vrut eu…”
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”