Rapid - Metaloglobus, 20:00, LIVE TEXT. Giuleştenii pot urca pe primul loc în Liga 1. Echipele de start - Antena Sport

Rapid – Metaloglobus, 20:00, LIVE TEXT. Giuleştenii pot urca pe primul loc în Liga 1. Echipele de start

Bogdan Stănescu Publicat: 17 ianuarie 2026, 18:23

Rapid - Metaloglobus / SPORT PICTURES

Meciul Rapid – Metaloglobus e de la ora 20:00 în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Giuleştenii pot urca pe primul loc, ei fiind, înaintea partidei, pe locul 2, cu 39 de puncte, la un singur punct în spatele liderului Universitatea Craiova.

Peluza Nord a Rapidului protestează la acest meci. Ea va intra pe stadion în minutul 15. Totul a plecat de la o imagine în care numele Rapidului apare pe un tricou al formaţiei Genoa. Suporterii Rapidului au fost deranjaţi că numele echipei pe care o susţin a apărut sub culorile roşu şi albastru, ale formaţiei Genoa, care e patronată de Dan Şucu, dar şi ale marilor rivale ale Rapidului, FCSB şi Steaua.

Rapid – Metaloglobus LIVE TEXT – Echipele de start

  • Rapid (4-2-3-1): Aioani – Manea, Pașcanu, Kramer, Borza – Hromada, Grameni – Al. Dobre, Christensen, Petrila – Koljic. Rezerve: Iliev, Briciu, Sălceanu, Paraschiv, Ciobotariu, Bolgado, Onea, Vulturar, G. Gheorghe, Hazrollaj, Jambor. Antrenor: Constantin Gâlcă
  • Metaloglobus (4-4-2): Gavrilaș – Kouadio, G. Dumitru, Pasagic, A. Sava – Fl. Purece, Bruno Jose, Sabater, Zakir – Huiban, Ely Fernandes. Rezerve: Nedelcovici, A. Soare, Dr. Irimia, D. Irimia, A. Sârbu, A. Gheorghe, Visic, Celaj, Neacșu, Lis, Ghimfuș. Antrenor: Mihai Teja

Metaloglobus este pe ultimul loc în Liga 1, cu 11 puncte după 21 de etape. Echipa bucureşteană a obţinut doar două victorii în acest sezon, ambele cu 2-1, cu FCSB şi cu Farul.

În tur, Rapid s-a impus cu 2-1 în partida cu Metaloglobus, disputată în deplasare. Echipa lui Teja este nou-promovată în Liga 1, ea reuşind accederea în prima ligă cu Ianis Zicu pe bancă. Zicu e în prezent antrenorul Farului.

