Anderson Ceara, noul transfer al FCSB-ului, a vorbit despre presiunile lui Gigi Becali! Ce a spus de Mondial

Anderson Ceara (27 de ani), primul transfer al FCSB-ului din această vară, a venit în România. El va deveni oficial jucătorul FCSB-ului.

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La aterizarea în România Anderson Ceara a numit-o pe FCSB “cea mai mare echipă din România”. El a spus că nu se teme de presiunile lui Gigi Becali.

Anderson Ceara nu se teme de presiunile lui Gigi Becali

La fel ca toţi brazilienii, Anderson Ceara e conectat la Campionatul Mondial 2026, care se vede exclusiv în România în Universul Antena. Ceara a mărturisit că a fost dezamăgit de rezultatul Braziliei din meciul cu Maroc, 1-1, dar e încrezător că Neymar va salva Selecao, odată ce va intra pe teren.

“Un club nou, o nouă provocare. Sunt fericit pentru asta. Sunt pregătit pentru această provocare, e un club mare.

Aşa cum am spus sezonul trecut, îmi doream să joc la o echipă mare şi acum joc, la cea mai mare echipă din România.