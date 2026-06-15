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Anderson Ceara, noul transfer al FCSB-ului, a vorbit despre presiunile lui Gigi Becali! Ce a spus de Mondial

Bogdan Stănescu Publicat: 15 iunie 2026, 17:47

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Anderson Ceara, noul transfer al FCSB-ului, a vorbit despre presiunile lui Gigi Becali! Ce a spus de Mondial

Anderson Ceara susţine declaraţii pe aeroportul Otopeni / AntenaSport

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Anderson Ceara (27 de ani), primul transfer al FCSB-ului din această vară, a venit în România. El va deveni oficial jucătorul FCSB-ului.

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La aterizarea în România Anderson Ceara a numit-o pe FCSB “cea mai mare echipă din România”. El a spus că nu se teme de presiunile lui Gigi Becali.

Anderson Ceara nu se teme de presiunile lui Gigi Becali

La fel ca toţi brazilienii, Anderson Ceara e conectat la Campionatul Mondial 2026, care se vede exclusiv în România în Universul Antena. Ceara a mărturisit că a fost dezamăgit de rezultatul Braziliei din meciul cu Maroc, 1-1, dar e încrezător că Neymar va salva Selecao, odată ce va intra pe teren.

“Un club nou, o nouă provocare. Sunt fericit pentru asta. Sunt pregătit pentru această provocare, e un club mare.

Aşa cum am spus sezonul trecut, îmi doream să joc la o echipă mare şi acum joc, la cea mai mare echipă din România.

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(n.r: Totul e gata?) Nu încă. Am de făcut vizita medicală, atât. Aşteptăm să fac asta, după care e gata (n.r: transferul).

“Pentru mine e cea mai bună echipă din România”

(n.r: Mai sunt ceva negocieri cu patronul?) Da, puţine, pentru că vreau asta, vreau să joc la o echipă mare. Pentru mine e cea mai bună echipă din România. Când m-a sunat Gigi (n.r: Becali) am zis că vreau să plec, vreau să plec.

(n.r: Când te-a sunat prima oară?) Cred că după meciul cu Oţelul din play-out.

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(n.r: Ai avut multe oferte?) Da, cred că am avut 6-7 oferte, din Coreea, din România, din Croaţia.

(n.r: De ce FCSB?) Îmi place această ţară. Îmi place că FCSB e respectată de toată lumea din Liga 1, e bine pentru mine (n.r: să joace pentru roş-albaştri).

(n.r: Ai prieteni la FCSB?) Da, unul, Joao Paulo, care e la Mondial.

(n.r: Eşti gata pentru presiunile patronului FCSB-ului?) Sper. Sunt pregătit. Îmi place asta, presiunea. Am jucat 12 ani la Santos, aşa că toată cariera mea a fost despre presiune. Îmi place presiunea.

Anderson Ceara aşteaptă ca Neymar să salveze Brazilia la Mondial

(n.r: Care e obiectivul tău?) Să cuceresc trofee. Vreau să joc pentru trofee, să joc în Conference League.

(n.r: Cum e atmosfera acasă acum, cu Mondialul?) E Brazilia, vă imaginaţi cum este.

(n.r: Ai fost dezamăgit după 1-1 cu Marocul?) Dezamăgit de rezultat, da, 1-1, dar mai avem două jocuri. Sper ca Brazilia să câştige Cupa Mondială.

(n.r: Îl aştepţi pe Neymar să salveze echipa?) Cu siguranţă. Cred că toată lumea îl aşteaptă pe Neymar”, a declarat Anderson Ceara.

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