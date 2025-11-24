Raul Opruț, despre egalul cu Botoşani: "Văd ca pe un rezultat nedrept" - Antena Sport

FC Botoșani și Dinamo București au tras cortina peste etapa cu numărul 17 din Liga 1. Cele două echipe au încheiat la egalitate, scor 1-1, la capătul unui meci spectaculos, cu multe faze de poartă.Anestis a gafat inexplicabil în a doua repriza și a primit un gol de cascadorii râsului de la Opruț. Omul de gol de la Dinamo, Raul Opruț crede că rezultatul este unul nedrept.

“Văd ca pe un rezultat nedrept. Am făcut un meci bun, am avut ocazii mai clare. Sunt două puncte pierdute de noi, nu un punct câştigat. Ne bucurăm că am făcut un meci bun, să luăm lucrurile pozitive”, a declarat Raul Opruț.

“Suntem nucleul care am dus echipa în play-off anul trecut. Ne antrenăm foarte mult, puternic. Vrem să câştigăm titlul sau să jucăm în cupe europene. Ne dorim mult!”, a mai spus fotbalistul.