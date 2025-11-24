Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Raul Opruț, despre egalul cu Botoşani: "Văd ca pe un rezultat nedrept" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Raul Opruț, despre egalul cu Botoşani: “Văd ca pe un rezultat nedrept”

Raul Opruț, despre egalul cu Botoşani: “Văd ca pe un rezultat nedrept”

Radu Constantin Publicat: 24 noiembrie 2025, 22:42

Comentarii
Raul Opruț, despre egalul cu Botoşani: Văd ca pe un rezultat nedrept

Raul Opruț,în timpul unui meci - Profimedia

FC Botoșani și Dinamo București au tras cortina peste etapa cu numărul 17 din Liga 1. Cele două echipe au încheiat la egalitate, scor 1-1, la capătul unui meci spectaculos, cu multe faze de poartă.Anestis a gafat inexplicabil în a doua repriza și a primit un gol de cascadorii râsului de la Opruț. Omul de gol de la Dinamo, Raul Opruț crede că rezultatul este unul nedrept.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Văd ca pe un rezultat nedrept. Am făcut un meci bun, am avut ocazii mai clare. Sunt două puncte pierdute de noi, nu un punct câştigat. Ne bucurăm că am făcut un meci bun, să luăm lucrurile pozitive”, a declarat Raul Opruț.

“Suntem nucleul care am dus echipa în play-off anul trecut. Ne antrenăm foarte mult, puternic. Vrem să câştigăm titlul sau să jucăm în cupe europene. Ne dorim mult!”, a mai spus fotbalistul.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cartierul de "lux" cu drumuri de pământ şi fără utilităţi. Era numit "al doilea Dorobanţi"
Observator
Cartierul de "lux" cu drumuri de pământ şi fără utilităţi. Era numit "al doilea Dorobanţi"
Scandal în campania pentru Primăria Capitalei. Candidata care condamnă femicidul, apărătoarea unui fost membru AUR acuzat de misoginism: „Știu cine sunt”
Fanatik.ro
Scandal în campania pentru Primăria Capitalei. Candidata care condamnă femicidul, apărătoarea unui fost membru AUR acuzat de misoginism: „Știu cine sunt”
23:38
Moment incredibil în Premier League! A văzut cartonașul roșu după ce și-a pălmuit colegul
23:17
Mailat a explicat execuţia fabuloasă şi crede că Botoşani joacă pentru titlu: “La noi e greu să câștigi”
23:06
Leo Grozavu s-a convins după 1-1 cu Dinamo: „Vom fi sus de tot în clasament”. Mesaj pentru contestatari
22:54
Kopic, nemulţumit: “Dacă vrem să luptăm pentru primele locuri, trebuie să înscriem mai mult”
22:46
Cătălin Cîrjan știe de ce avea nevoie Dinamo pentru a obține victoria la Botoșani: „Cred că meritam mai mult”
22:25
FC Botoșani – Dinamo 1-1. „Câinii” lui Kopic s-au împotmolit pe terenul revelației Ligii 1
Vezi toate știrile
1 NEWS ALERTLando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas! Cum a fost afectat clasamentul 2 Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat 3 Un singur jucător l-a impresionat pe Gigi Becali în FCSB – Petrolul 1-1: “Nu are cu cine să joace” 4 Clubul care demarează negocierile cu Gigi Becali pentru transferul stelar al lui Daniel Bîrligea 5 Panică la FCSB! Va intra în ultimele 6 luni de contract și poate semna cu cine vrea 6 Ilie Dumitrescu şi-a pierdut şi el răbdarea după ce l-a văzut în meciul cu Petrolul: “Nu poate să facă sprint”
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românescAfacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc