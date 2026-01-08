CFR Cluj, mesaj emoţionant după ce Ciprian Deac a fost scos din lot de Daniel Pancu! Ce i s-a propus veteranului - Antena Sport

Ciprian Deac a fost lăsat acasă de Daniel Pancu şi nu face parte din lotul celor de la CFR Cluj care a făcut deplasarea în cantonamentul din Spania. După ce nici Damjan Djokovic a fost şi el lăsat acasă în primă fază, croatul a fost chemat în cele din urmă în cantonament, în timp ce decizia în cazul lui Deac a rămas neschimbată.
Decizia luată de Daniel Pancu a fost contestată de mai multe voci din fotbalul românesc, dar Deac a acceptat, chiar dacă reprezintă un lucru dureror pentru el.
CFR Cluj i-a propus lui Ciprian Deac un post în staff-ul administrativ al clubului
În cursul zilei de joi, CFR Cluj a emis un comunicat prin care a subliniat importanţa fotbalistului care va împlini 40 de ani în luna februarie, cu peste 500 de meciuri în tricoul lui CFR şi 14 trofee câştigate.
De asemenea, clubul din Gruia a anunţat că îşi doreşte ca Deac să rămână la echipă şi i s-a propus acestuia un post în staff-ul administrativ:
“O decizie punctuală, de natură tehnică, nu va anula niciodată performanțele și importanța unui sportiv.
Puțini jucători se nasc ca el, și puțini ajung să cunoască exact ce înseamnă o carieră sportivă demnă. A muncit fără încetare, și-a depășit orice limită, chiar și când jocul a presupus, inevitabil, și accidentări, și a fost mereu dispus să ajute. Și nu a fost un efort în zadar: Ciprian Deac e jucătorul alături de care am cucerit nu mai puțin de 14 trofee, sportivul care a bifat peste 500 de meciuri în tricoul echipei noastre și profesionistul care a influențat nenumărați tineri să meargă pe acest drum.
O muncă pentru care îi vom fi mereu recunoscători, și nu doar prin vorbe. Ne dorim ca Ciprian Deac să rămână alături de noi, atât cât el își va dori asta, și purtăm deja discuții cu el pentru a-și continua povestea alb-vișinie din postura de membru al staff-ului administrativ. Indiferent de poziția pe care o va ocupa în cadrul clubului nostru, numele său va avea mereu o rezonanță unică, pentru că a muncit neîncetat să ajungă aici”, a anunţat CFR Cluj, pe contul oficial de Instagram.
Deși a recunoscut că este îndurerat de decizia lui Daniel Pancu, Deac a dezvăluit că CFR trebuie să meargă mai departe indiferent dacă va mai intra el sau nu în planurile clubului.
“Mă doare, evident că mă doare, dar am prea mult respect pentru club ca să mă consider jignit în vreun fel.
Voi continua să mă antrenez ca și până acum, iar dacă va fi nevoie de mine și un singur minut, nu-mi va cădea rangul, ci voi intra și-mi voi face datoria. Cu sau fără Deac, fotbalul din Gruia va merge mai departe“, a spus Deac, potrivit gsp.ro.
