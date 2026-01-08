Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

CFR Cluj, mesaj emoţionant după ce Ciprian Deac a fost scos din lot de Daniel Pancu! Ce i s-a propus veteranului - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | CFR Cluj, mesaj emoţionant după ce Ciprian Deac a fost scos din lot de Daniel Pancu! Ce i s-a propus veteranului

CFR Cluj, mesaj emoţionant după ce Ciprian Deac a fost scos din lot de Daniel Pancu! Ce i s-a propus veteranului

Alex Masgras Publicat: 8 ianuarie 2026, 11:41

Comentarii
CFR Cluj, mesaj emoţionant după ce Ciprian Deac a fost scos din lot de Daniel Pancu! Ce i s-a propus veteranului

Ciprian Deac, în timpul unui meci / Profimedia

Ciprian Deac a fost lăsat acasă de Daniel Pancu şi nu face parte din lotul celor de la CFR Cluj care a făcut deplasarea în cantonamentul din Spania. După ce nici Damjan Djokovic a fost şi el lăsat acasă în primă fază, croatul a fost chemat în cele din urmă în cantonament, în timp ce decizia în cazul lui Deac a rămas neschimbată.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Decizia luată de Daniel Pancu a fost contestată de mai multe voci din fotbalul românesc, dar Deac a acceptat, chiar dacă reprezintă un lucru dureror pentru el.

CFR Cluj i-a propus lui Ciprian Deac un post în staff-ul administrativ al clubului

În cursul zilei de joi, CFR Cluj a emis un comunicat prin care a subliniat importanţa fotbalistului care va împlini 40 de ani în luna februarie, cu peste 500 de meciuri în tricoul lui CFR şi 14 trofee câştigate.

De asemenea, clubul din Gruia a anunţat că îşi doreşte ca Deac să rămână la echipă şi i s-a propus acestuia un post în staff-ul administrativ:

“O decizie punctuală, de natură tehnică, nu va anula niciodată performanțele și importanța unui sportiv.

Reclamă
Reclamă

Puțini jucători se nasc ca el, și puțini ajung să cunoască exact ce înseamnă o carieră sportivă demnă. A muncit fără încetare, și-a depășit orice limită, chiar și când jocul a presupus, inevitabil, și accidentări, și a fost mereu dispus să ajute. Și nu a fost un efort în zadar: Ciprian Deac e jucătorul alături de care am cucerit nu mai puțin de 14 trofee, sportivul care a bifat peste 500 de meciuri în tricoul echipei noastre și profesionistul care a influențat nenumărați tineri să meargă pe acest drum.

O muncă pentru care îi vom fi mereu recunoscători, și nu doar prin vorbe. Ne dorim ca Ciprian Deac să rămână alături de noi, atât cât el își va dori asta, și purtăm deja discuții cu el pentru a-și continua povestea alb-vișinie din postura de membru al staff-ului administrativ. Indiferent de poziția pe care o va ocupa în cadrul clubului nostru, numele său va avea mereu o rezonanță unică, pentru că a muncit neîncetat să ajungă aici”, a anunţat CFR Cluj, pe contul oficial de Instagram.

 
View this post on Instagram
 
A post shared by FC CFR 1907 Cluj (@cfrclujofficial)

Coduri portocaliu şi galben de viscol în mai bine de jumătate de ţară, inclusiv Bucureşti. Minime de -15°CCoduri portocaliu şi galben de viscol în mai bine de jumătate de ţară, inclusiv Bucureşti. Minime de -15°C
Reclamă

Deși a recunoscut că este îndurerat de decizia lui Daniel Pancu, Deac a dezvăluit că CFR trebuie să meargă mai departe indiferent dacă va mai intra el sau nu în planurile clubului.

“Mă doare, evident că mă doare, dar am prea mult respect pentru club ca să mă consider jignit în vreun fel.

Voi continua să mă antrenez ca și până acum, iar dacă va fi nevoie de mine și un singur minut, nu-mi va cădea rangul, ci voi intra și-mi voi face datoria. Cu sau fără Deac, fotbalul din Gruia va merge mai departe“, a spus Deac, potrivit gsp.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră
Observator
Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră
Gigi Becali, prima reacție despre plecarea lui Șut în Emirate: „Da, e adevărat!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, prima reacție despre plecarea lui Șut în Emirate: „Da, e adevărat!”. Exclusiv
12:48
Aryna Sabalenka a dat cărţile pe faţă după meciul cu Sorana Cîrstea: “E o nebunie, am fost penalizată cu puncte”
12:43
VIDEOUtah Jazz – Oklahoma City Thunder 125-129. Shai Gilgeous-Alexander, omul meciului
12:23
Gigi Becali a anunţat transferul iernii în Liga 1! Salariul e uriaş. Toate detaliile mutării
11:25
Marius Şumudică a pus deja piciorul în prag la Al-Okhdood: “Cine nu face asta trebuie să îşi facă bagajele”
11:05
Trae Young pleacă de la Atlanta Hawks! Doi jucători vin de la Washington în locul vedetei de 27 de ani
10:47
“E ruşinos!” Jucătorii revelaţiei din Liga 1 au răbufnit: “Ne plouă în vestiar”
Vezi toate știrile
1 FotoRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român 2 FotoMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea 3 Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB 4 Românul, transferul carierei la Galatasaray! Mutare de 7 milioane de euro 5 Rapid, gata să cedeze 3 jucători pentru a lua un fotbalist de la o rivală: “Nu cred că a contat golul cu FCSB” 6 La ce oră se joacă duelul “de gală” Sorana Cîrstea – Aryna Sabalenka? Meciul, pe cea mai mare arenă din Brisbane
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”