CFR Cluj, mesaj emoţionant după ce Ciprian Deac a fost scos din lot de Daniel Pancu! Ce i s-a propus veteranului - Antena Sport

Ciprian Deac a fost lăsat acasă de Daniel Pancu şi nu face parte din lotul celor de la CFR Cluj care a făcut deplasarea în cantonamentul din Spania. După ce nici Damjan Djokovic a fost şi el lăsat acasă în primă fază, croatul a fost chemat în cele din urmă în cantonament, în timp ce decizia în cazul lui Deac a rămas neschimbată.

Decizia luată de Daniel Pancu a fost contestată de mai multe voci din fotbalul românesc, dar Deac a acceptat, chiar dacă reprezintă un lucru dureror pentru el.

CFR Cluj i-a propus lui Ciprian Deac un post în staff-ul administrativ al clubului

În cursul zilei de joi, CFR Cluj a emis un comunicat prin care a subliniat importanţa fotbalistului care va împlini 40 de ani în luna februarie, cu peste 500 de meciuri în tricoul lui CFR şi 14 trofee câştigate.

De asemenea, clubul din Gruia a anunţat că îşi doreşte ca Deac să rămână la echipă şi i s-a propus acestuia un post în staff-ul administrativ:

“O decizie punctuală, de natură tehnică, nu va anula niciodată performanțele și importanța unui sportiv.