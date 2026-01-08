Emma Răducanu şi Sorana Cîrstea vor juca la Transylvania Open! Cum arată tabloul principal - Antena Sport

Emma Răducanu, Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea vor evolua la ediţia 2026 a turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250) de la Cluj-Napoca, au anunţat, joi, organizatorii într-un comunicat de presă remis AGERPRES.

Având origini româneşti, Emma Răducanu, campioană de Grand Slam, va fi prezentă pentru a doua oară la Transylvania Open. Pe tabloul principal e inclusă şi Gabriela Ruse.

Emma Răducanu va juca la Transylvania Open

Patrick Ciorcilă, directorul turneului Transylvania Open, a declarat că se bucură de revenirea Emmei Răducanu la Cluj după o pauză de cinci ani.

“Aducem din nou la Cluj-Napoca un turneu de tenis de top, cu un tablou principal puternic, care reuneşte jucătoare de clasă mondială şi multe sportive românce ce merită din plin susţinerea publicului. Revenirea Emmei Răducanu după cinci ani ne bucură în mod special, mai ales ştiind cât de iubită este în România.

Ne onorează faptul că suntem un turneu la care jucătoarele aleg să revină an de an – pentru atmosferă, pentru condiţiile excelente şi pentru publicul extraordinar din BTarena. În acest an, am investit şi mai mult în experienţele din afara terenului, pentru ca turneul să fie o experienţă completă atât pentru public, cât şi pentru jucătoare”, a spus Ciorcilă.