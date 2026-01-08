Emma Răducanu şi Sorana Cîrstea vor juca la Transylvania Open! Cum arată tabloul principal - Antena Sport

Închide meniul
Emma Răducanu şi Sorana Cîrstea vor juca la Transylvania Open! Cum arată tabloul principal

Dan Roșu Publicat: 8 ianuarie 2026, 15:42

Emma Răducanu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Emma Răducanu, Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea vor evolua la ediţia 2026 a turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250) de la Cluj-Napoca, au anunţat, joi, organizatorii într-un comunicat de presă remis AGERPRES.

Având origini româneşti, Emma Răducanu, campioană de Grand Slam, va fi prezentă pentru a doua oară la Transylvania Open. Pe tabloul principal e inclusă şi Gabriela Ruse.

Emma Răducanu va juca la Transylvania Open

Patrick Ciorcilă, directorul turneului Transylvania Open, a declarat că se bucură de revenirea Emmei Răducanu la Cluj după o pauză de cinci ani.

“Aducem din nou la Cluj-Napoca un turneu de tenis de top, cu un tablou principal puternic, care reuneşte jucătoare de clasă mondială şi multe sportive românce ce merită din plin susţinerea publicului. Revenirea Emmei Răducanu după cinci ani ne bucură în mod special, mai ales ştiind cât de iubită este în România.

Ne onorează faptul că suntem un turneu la care jucătoarele aleg să revină an de an – pentru atmosferă, pentru condiţiile excelente şi pentru publicul extraordinar din BTarena. În acest an, am investit şi mai mult în experienţele din afara terenului, pentru ca turneul să fie o experienţă completă atât pentru public, cât şi pentru jucătoare”, a spus Ciorcilă.

Tabloul de la Transylvania Open

1. Emma Răducanu (Ex) (locul 29 WTA, Marea Britanie)
2. Jaqueline Cristian (locul 38 WTA, România)
3. Sorana Cîrstea (locul 41 WTA, România)
4. Anastasia Potapova (locul 55 WTA, Austria)
5. Xinyu Wang (locul 57 WTA, China)
6. Olga Danilovic (locul 67 WTA, Serbia)
7. Donna Vekic (locul 69 WTA, Croaţia)
8. Antonia Ruzic (locul 70 WTA, Croaţia)
9. Anna Bondar (locul 73 WTA, Ungaria)
10. Varvara Gracheva (locul 75 WTA, Franţa)
11. Camila Osorio (locul 76, Columbia)
12. Elisabetta Cocciaretto (locul 81 WTA, Italia)
13. Petra Marcinko (locul 82 WTA, Croaţia)
14. Ella Seidel (locul 84 WTA, Germania)
15. Elena-Gabriela Ruse (locul 85, România)
16. Sara Sorribes Tormo (locul 85 WTA, Spania)
17. Oleksandra Olinikova (locul 90 WTA, Ucraina)
18. Kamilla Rahimova (locul 91 WTA, Uzbekistan)
19. Kaja Juvan (locul 99 WTA, Slovenia)
20. Veronika Erjavec (locul 103 WTA, Slovenia)
21. Anastasia Zaharova (locul 104 WTA, Rusia)
22. Lucia Bronzetti (locul 105 WTA, Italia)
23. Mayar Sherif (locul 107 WTA, Egipt)

Cea de-a şasea ediţie a Transylvania Open WTA 250 va avea loc în perioada 31 ianuarie – 7 februarie 2026, în BTarena din Cluj-Napoca. Meciurile se vor disputa indoor, pe două terenuri de suprafaţă hard. 32 de jucătoare la simplu şi 16 echipe la dublu vor juca pentru marele trofeu.

