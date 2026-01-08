Gigi Becali a încasat sume uriaşe în ultimii ani! Topul transferurilor făcute de FCSB. Pe ce loc se află Adrian Şut - Antena Sport

Gigi Becali va încasa 2 milioane de euro după transferul lui Adrian Şut la Al Ain, în Emiratele Arabe Unite. În ultimii ani, FCSB a vândut mai mulţi jucători pe sume spectaculoase, dar transferul mijlocaşului de 26 de ani nu intră în top 10.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Plecarea lui Dennis Man în 2021 la Parma rămâne cel mai important transfer al celor de la FCSB, Gigi Becali încasând atunci 12,6 milioane de euro de la formaţia din Serie A.

Topul transferurilor făcute de FCSB în ultimii ani

În 2016, Nicolae Stanciu se transfera la Anderlecht, pentru 11 milioane de euro, în timp ce Vlad Chiricheş şi Florin Gardoş au ajuns în Premier League în 2013, respectiv 2014, pentru 9.5, respectiv 6.8 milioane de euro.

În 2024, Florinel Coman era ultimul jucător de la FCSB care pleca în străinătate pe o sumă importantă. 6 milioane de euro i-a costat pe cei de la Al-Gharafa transferul internaţionalului român:

Topul jucătorilor vânduţi de FCSB