Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a încasat sume uriaşe în ultimii ani! Topul transferurilor făcute de FCSB. Pe ce loc se află Adrian Şut - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a încasat sume uriaşe în ultimii ani! Topul transferurilor făcute de FCSB. Pe ce loc se află Adrian Şut

Gigi Becali a încasat sume uriaşe în ultimii ani! Topul transferurilor făcute de FCSB. Pe ce loc se află Adrian Şut

Alex Masgras Publicat: 8 ianuarie 2026, 14:45

Comentarii
Gigi Becali a încasat sume uriaşe în ultimii ani! Topul transferurilor făcute de FCSB. Pe ce loc se află Adrian Şut

Gigi Becali, pe Arena Naţională / Sport Pictures

Gigi Becali va încasa 2 milioane de euro după transferul lui Adrian Şut la Al Ain, în Emiratele Arabe Unite. În ultimii ani, FCSB a vândut mai mulţi jucători pe sume spectaculoase, dar transferul mijlocaşului de 26 de ani nu intră în top 10.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Plecarea lui Dennis Man în 2021 la Parma rămâne cel mai important transfer al celor de la FCSB, Gigi Becali încasând atunci 12,6 milioane de euro de la formaţia din Serie A.

Topul transferurilor făcute de FCSB în ultimii ani

În 2016, Nicolae Stanciu se transfera la Anderlecht, pentru 11 milioane de euro, în timp ce Vlad Chiricheş şi Florin Gardoş au ajuns în Premier League în 2013, respectiv 2014, pentru 9.5, respectiv 6.8 milioane de euro.

În 2024, Florinel Coman era ultimul jucător de la FCSB care pleca în străinătate pe o sumă importantă. 6 milioane de euro i-a costat pe cei de la Al-Gharafa transferul internaţionalului român:

Topul jucătorilor vânduţi de FCSB

Reclamă
Reclamă
  • 1. Dennis Man la Parma (2021) – 12,6 milioane de euro
  • 2. Nicolae Stanciu la Anderlecht (2016) – 11 milioane de euro
  • 3. Vlad Chiricheș la Tottenham (2013) – 9,5 milioane de euro
  • 4. Florin Gardoș la Southampton (2014) – 6,8 milioane de euro
  • 5. Florinel Coman la Al-Gharafa (2024) – 6 milioane de euro
  • 6. Olimpiu Moruțan la Galatasaray (2021) – 4,1 milioane de euro
  • 7. Florin Tănase la Al-Jazira (2022) – 3 milioane de euro
  • 8. Alexandru Chipciu la Anderlecht (2016) – 3 milioane de euro
  • 9. Constantin Budescu la Al-Shabab (2018) – 2,5 milioane de euro
  • 10. Claudiu Keșeru la Al-Gharafa (2015) – 2.4 milioane de euro
  • 11. Mihai Pintilii la Al-Hilal (2014) – 2.4 milioane de euro
  • 12. Raul Rusescu la Sevilla (2013) – 2.2 milioane de euro
  • 13. Adrian Șut la Al-Ain (2026) – 2 milioane de euro

Adrian Şut a fost unul dintre cei mai importanţi jucători de la FCSB în ultimii ani. El a ajuns la formaţia roş-albastră în iulie 2019, din postura de jucător liber de contract. După ce a mai evoluat timp de un sezon la Clinceni, sub formă de împrumut.

În total, Adrian Şut a evoluat în 212 partide pentru FCSB în toate competiţiile, marcând 16 goluri şi oferind 14 pase decisive. Alături de FCSB, Adrian Şut a cucerit două campionate şi două Supercupe ale României.

Momentul în care o femeie este împușcată în cap de agenții ICE în SUA. Cazul a împărțit țara în douăMomentul în care o femeie este împușcată în cap de agenții ICE în SUA. Cazul a împărțit țara în două
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră
Observator
Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră
Ce a spus Gigi Becali despre plecarea lui Șut în Emiratele Arabe Unite. Reacția patronului FCSB nu a întârziat. Exclusiv
Fanatik.ro
Ce a spus Gigi Becali despre plecarea lui Șut în Emiratele Arabe Unite. Reacția patronului FCSB nu a întârziat. Exclusiv
17:23
Mesajul lui Joyskim Dawa pentru Adrian Şut, care pleacă de la FCSB!
17:16
Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei
17:06
Coșmarul de la Atena a lăsat urme adânci pentru Nicușor Bancu: „Mă bântuie”
16:51
VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 ianuarie
16:48
Atletico – Real Madrid LIVE TEXT (21:00). Duel stelar la Jeddah pentru un loc în finală
16:28
Gigi Becali a anunțat când semnează înlocuitorul lui Adrian Șut cu FCSB: „Este străin, eu nu îl cunosc”
Vezi toate știrile
1 FotoRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român 2 FotoMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea 3 Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB 4 Scandal la aeroport la plecarea lui Adrian Şut din Antalya: “A fost o onoare să joc pentru FCSB” 5 Românul, transferul carierei la Galatasaray! Mutare de 7 milioane de euro 6 Gigi Becali a anunţat transferul iernii în Liga 1! Salariul e uriaş. Toate detaliile mutării
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”