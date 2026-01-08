Gigi Becali a încasat sume uriaşe în ultimii ani! Topul transferurilor făcute de FCSB. Pe ce loc se află Adrian Şut - Antena Sport

Gigi Becali va încasa 2 milioane de euro după transferul lui Adrian Şut la Al Ain, în Emiratele Arabe Unite. În ultimii ani, FCSB a vândut mai mulţi jucători pe sume spectaculoase, dar transferul mijlocaşului de 26 de ani nu intră în top 10.
Plecarea lui Dennis Man în 2021 la Parma rămâne cel mai important transfer al celor de la FCSB, Gigi Becali încasând atunci 12,6 milioane de euro de la formaţia din Serie A.
Topul transferurilor făcute de FCSB în ultimii ani
În 2016, Nicolae Stanciu se transfera la Anderlecht, pentru 11 milioane de euro, în timp ce Vlad Chiricheş şi Florin Gardoş au ajuns în Premier League în 2013, respectiv 2014, pentru 9.5, respectiv 6.8 milioane de euro.
În 2024, Florinel Coman era ultimul jucător de la FCSB care pleca în străinătate pe o sumă importantă. 6 milioane de euro i-a costat pe cei de la Al-Gharafa transferul internaţionalului român:
Topul jucătorilor vânduţi de FCSB
- 1. Dennis Man la Parma (2021) – 12,6 milioane de euro
- 2. Nicolae Stanciu la Anderlecht (2016) – 11 milioane de euro
- 3. Vlad Chiricheș la Tottenham (2013) – 9,5 milioane de euro
- 4. Florin Gardoș la Southampton (2014) – 6,8 milioane de euro
- 5. Florinel Coman la Al-Gharafa (2024) – 6 milioane de euro
- 6. Olimpiu Moruțan la Galatasaray (2021) – 4,1 milioane de euro
- 7. Florin Tănase la Al-Jazira (2022) – 3 milioane de euro
- 8. Alexandru Chipciu la Anderlecht (2016) – 3 milioane de euro
- 9. Constantin Budescu la Al-Shabab (2018) – 2,5 milioane de euro
- 10. Claudiu Keșeru la Al-Gharafa (2015) – 2.4 milioane de euro
- 11. Mihai Pintilii la Al-Hilal (2014) – 2.4 milioane de euro
- 12. Raul Rusescu la Sevilla (2013) – 2.2 milioane de euro
- 13. Adrian Șut la Al-Ain (2026) – 2 milioane de euro
Adrian Şut a fost unul dintre cei mai importanţi jucători de la FCSB în ultimii ani. El a ajuns la formaţia roş-albastră în iulie 2019, din postura de jucător liber de contract. După ce a mai evoluat timp de un sezon la Clinceni, sub formă de împrumut.
În total, Adrian Şut a evoluat în 212 partide pentru FCSB în toate competiţiile, marcând 16 goluri şi oferind 14 pase decisive. Alături de FCSB, Adrian Şut a cucerit două campionate şi două Supercupe ale României.
- Mesajul lui Joyskim Dawa pentru Adrian Şut, care pleacă de la FCSB!
- Coșmarul de la Atena a lăsat urme adânci pentru Nicușor Bancu: „Mă bântuie”
- Gigi Becali a anunțat când semnează înlocuitorul lui Adrian Șut cu FCSB: „Este străin, eu nu îl cunosc”
- Gigi Becali a anunţat preţul real cu care l-a vândut pe Adrian Şut!
- Ioan Andone, verdict despre transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid: „A fost cea mai bună perioadă a lui”