Veste importantă pentru jucătorii de top! Anunţul făcut de ATP - Antena Sport

Circuitul profesionist masculin de tenis (ATP) a anunţat, joi, o reducere în acest sezon a numărului de turnee obligatorii pentru jucătorii de top, care se plâng în mod regulat de un calendar pe care îl consideră supraîncărcat, relatează AFP.

Începând cu sezonul 2026, primii treizeci de jucători din clasamentul ATP de la sfârşitul sezonului 2025 vor fi obligaţi să joace minimum patru turnee ATP 500, faţă de cinci până acum, a anunţat forul de conducere într-un comunicat de presă.

ATP a redus numărul de turnee obligatorii pentru jucătorii de top

În plus, participanţilor la un turneu ATP Masters 1.000 sau ATP 500 care se retrag în timpul competiţiei “din cauza naşterii sau adopţiei unui copil” nu li se vor mai reduce punctele acumulate până în acel moment al turneului.

Participarea la turneele ATP Masters 1.000 (cele mai importante din circuitul masculin după cele patru turnee de Grand Slam) şi la Turneul Campionilor, care reuneşte la sfârşitul sezonului cei mai buni opt jucători ai stagiunii, rămâne obligatorie pentru cei mai buni din lume.

Pe parcursul sezonului, clasamentul ATP va lua, aşadar, în considerare rezultatele înregistrate în 18 turnee, faţă de 19 până acum.