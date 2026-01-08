Veste importantă pentru jucătorii de top! Anunţul făcut de ATP - Antena Sport

Închide meniul
Alex Masgras Publicat: 8 ianuarie 2026, 13:51

Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz / Profimedia

Circuitul profesionist masculin de tenis (ATP) a anunţat, joi, o reducere în acest sezon a numărului de turnee obligatorii pentru jucătorii de top, care se plâng în mod regulat de un calendar pe care îl consideră supraîncărcat, relatează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Începând cu sezonul 2026, primii treizeci de jucători din clasamentul ATP de la sfârşitul sezonului 2025 vor fi obligaţi să joace minimum patru turnee ATP 500, faţă de cinci până acum, a anunţat forul de conducere într-un comunicat de presă.

ATP a redus numărul de turnee obligatorii pentru jucătorii de top

În plus, participanţilor la un turneu ATP Masters 1.000 sau ATP 500 care se retrag în timpul competiţiei “din cauza naşterii sau adopţiei unui copil” nu li se vor mai reduce punctele acumulate până în acel moment al turneului.

Participarea la turneele ATP Masters 1.000 (cele mai importante din circuitul masculin după cele patru turnee de Grand Slam) şi la Turneul Campionilor, care reuneşte la sfârşitul sezonului cei mai buni opt jucători ai stagiunii, rămâne obligatorie pentru cei mai buni din lume.

Pe parcursul sezonului, clasamentul ATP va lua, aşadar, în considerare rezultatele înregistrate în 18 turnee, faţă de 19 până acum.

Organismul care gestionează circuitul masculin intenţionează astfel să introducă “flexibilitate în calendarul” vedetelor circuitului, care au denunţat public în 2025 ritmul actual al tenisului mondial, în timp ce unii dintre ei jucau meciuri demonstrative lucrative în paralel cu circuitul ATP.

Printre celelalte modificări anunţate joi, ATP specifică faptul că acum cursa pentru asigurarea uni loc la Turneul Campionilor de la Torino (15-22 noiembrie) se va încheia acum cu o săptămână mai devreme, după turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, pe 8 noiembrie.

În 2025, punctele de la turneele ATP 250 de la Metz şi Atena, desfăşurate în săptămâna de competiţia de la Paris, au fost contabilizate pentru a determina cei opt calificaţi.

De asemenea, organismul intenţionează să continue implementarea arbitrajului video în 2026: jucătorii care au îndoieli cu privire la decizia unui arbitru şi doresc să revadă un schimb de mingi vor avea acum posibilitatea de a face acest lucru în toate turneele ATP 500, indiferent de terenul pe care joacă.

ATP intenţionează să extindă această tehnologie la turneele de categorii inferioare (ATP 250) în 2027.

Arbitrajul electronic în direct, care a înlocuit arbitrii de linie pentru a semnala jucătorilor greşelile de picior sau mingile în afara terenului, va fi menţinut la toate turneele ATP din 2026, în ciuda criticilor unor jucători cu privire la fiabilitatea sa, în special pe zgură.

