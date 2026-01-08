Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Fenerbahce forţează un transfer stelar în Turcia, chiar înainte de meciul cu FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Fenerbahce forţează un transfer stelar în Turcia, chiar înainte de meciul cu FCSB

Fenerbahce forţează un transfer stelar în Turcia, chiar înainte de meciul cu FCSB

Dan Roșu Publicat: 8 ianuarie 2026, 13:52

Comentarii
Fenerbahce forţează un transfer stelar în Turcia, chiar înainte de meciul cu FCSB

Ademola Lookman, în tricoul Nigeriei - Profimedia Images

Fenerbahce a rezolvat transferul lui Guendouzi şi pregăteşte acum o nouă lovitură în mercato de iarnă, chiar înainte de duelul cu FCSB, din Europa League, de pe 29 ianuarie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ademola Lookman este starul Atalantei pe care Fener îl doreşte cu orice preţ. Conform Hurriyet, turcii au făcut deja o propunere pentru echipa din Bergamo: 5 milioane pentru un împrumut, plus 30 de milioane clauză obligatorie de cumpărare.

Fenerbahce forţează transferul lui Ademola Lookman

Totuşi, Atalanta nu vrea să despartă de atacantul de 28 de ani cotat la 35 de milioane de euro decât pentru un transfer definitiv şi nu înainte de 28 ianuarie, pentru ca Lookman să poată evolua în Champions League, în partidele cu Bilbao şi Royale Union.

În acest sezon, Lookman nu mai are cifrele din trecut. Africanul a marcat doar 3 goluri în toate competiţiile şi şi-a trecut în cont şi un assist în cele 16 meciuri adunate.

Ademola Lookman, desemnat jucătorul african al anului

Ademola Lookman, atacantul nigerian al echipei Atalanta Bergamo, a fost desemnat jucătorul african al anului 2025.

Reclamă
Reclamă

El i-a devansat pe Serhou Guirassy (Guineea/ Stuttgart/Dortmund) şi pe marocanul Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) şi i-a succedat compatriotului său Victor Osimhen.

Decisiv atât pentru club, cât şi pentru ţară, Lookman s-a remarcat în special în finala Ligii Europa, unde a marcat toate cele trei goluri în victoria cu 3-0 în faţa formaţiei Bayer Leverkusen.

Momentul în care o femeie este împușcată în cap de agenții ICE în SUA. Cazul a împărțit țara în douăMomentul în care o femeie este împușcată în cap de agenții ICE în SUA. Cazul a împărțit țara în două
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră
Observator
Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră
Avertisment de la ANM! Ce urmează în toată țara după iarna instalată în ultimele ore: „Vin temperaturi de minus 10 grade chiar și în București!”
Fanatik.ro
Avertisment de la ANM! Ce urmează în toată țara după iarna instalată în ultimele ore: „Vin temperaturi de minus 10 grade chiar și în București!”
16:51
VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 ianuarie
16:48
Atletico – Real Madrid LIVE TEXT (21:00). Duel stelar la Jeddah pentru un loc în finală
16:28
Gigi Becali a anunțat când semnează înlocuitorul lui Adrian Șut cu FCSB: „Este străin, eu nu îl cunosc”
16:16
Gigi Becali a anunţat preţul real cu care l-a vândut pe Adrian Şut!
16:14
Ioan Andone, verdict despre transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid: „A fost cea mai bună perioadă a lui”
16:08
Reacţia lui Nicuşor Bancu după ce s-a spus că ar putea pleca de la Universitatea Craiova
Vezi toate știrile
1 FotoRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român 2 FotoMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea 3 Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB 4 Românul, transferul carierei la Galatasaray! Mutare de 7 milioane de euro 5 Scandal la aeroport la plecarea lui Adrian Şut din Antalya: “A fost o onoare să joc pentru FCSB” 6 Gigi Becali a anunţat transferul iernii în Liga 1! Salariul e uriaş. Toate detaliile mutării
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”