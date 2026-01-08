Fenerbahce forţează un transfer stelar în Turcia, chiar înainte de meciul cu FCSB - Antena Sport

Fenerbahce a rezolvat transferul lui Guendouzi şi pregăteşte acum o nouă lovitură în mercato de iarnă, chiar înainte de duelul cu FCSB, din Europa League, de pe 29 ianuarie.

Ademola Lookman este starul Atalantei pe care Fener îl doreşte cu orice preţ. Conform Hurriyet, turcii au făcut deja o propunere pentru echipa din Bergamo: 5 milioane pentru un împrumut, plus 30 de milioane clauză obligatorie de cumpărare.

Fenerbahce forţează transferul lui Ademola Lookman

Totuşi, Atalanta nu vrea să despartă de atacantul de 28 de ani cotat la 35 de milioane de euro decât pentru un transfer definitiv şi nu înainte de 28 ianuarie, pentru ca Lookman să poată evolua în Champions League, în partidele cu Bilbao şi Royale Union.

În acest sezon, Lookman nu mai are cifrele din trecut. Africanul a marcat doar 3 goluri în toate competiţiile şi şi-a trecut în cont şi un assist în cele 16 meciuri adunate.

Ademola Lookman, desemnat jucătorul african al anului

Ademola Lookman, atacantul nigerian al echipei Atalanta Bergamo, a fost desemnat jucătorul african al anului 2025.