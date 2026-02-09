Răzvan Burleanu cere măsuri împotriva blaturilor din România: "Trucarea să fie incriminată în Codul Penal" - Antena Sport

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că îşi doreşte ca trucarea de meciuri să fie incriminată de Codul Penal din România, după exemplul altor state.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Anunțul a fost făcut după o ședință a Comitetului Executiv al FRF.

Ce a declarat Burleanu despre trucarea de meciuri

“În spatele trucărilor meciurilor de fotbal nu avem de cele mai multe ori nişte decizii individuale ale unui jucător sau antrenor. Vorbim de o întreagă mafie, vorbim de aceleaşi reţele de infracţionalitate pe care le întâlnim şi în alte domenii precum traficul de persoane, traficul de droguri sau spălare de bani.

Deci astea sunt reţelele din spate. Iar noi o dată ce am pornit acest război nu ne vom opri, pentru că mai presus de orice e integritatea jocului de fotbal. Şi după primele cazuri cred că statul român ar trebui să modifice codul penal astfel încât trucarea de meciuri să fie incriminată în Codul Penal.

Pentru că în momentul de faţă nu avem o asemenea prevedere. Sunt ţări care şi-au modificat codurile penale. Dacă s-ar modifica şi la noi, inclusiv statului i-ar fi mult mai uşor să ne sprijine în acest efort comun de a apăra integritatea fotbalului“, a declarat Burleanu, la finalul şedinţei Comitetului Executiv al FRF.