Impresarul Cătălin Sărmășan, suspendat un an pentru pariuri. Situație șocantă în fotbalul românesc - Antena Sport

Impresarul Cătălin Sărmășan a primit o suspendare de un an pentru pariuri sportive. Federația Română de Fotbal a luat această decizie, impresarul primind și o amendă uriașă, de 150.000 de lei.
Implicarea în pariurile sportive este strict interzisă în regulamentele FRF. Departamentul de Integritate al Federației a investigat cazul lui Cătălin Sărmășan, acesta fiind în cele din urmă suspendat pentru un an.
Impresarul Cătălin Sărmășan, suspendat un an pentru pariuri
Cătălin Sărmășan ar fi avut cont pe o platformă de pariuri din străinătate încă din 2012, după cum notează prosport.ro. În ultimii cinci ani, contul a fost des folosit, fiind plasate pariuri pe peste 5000 de evenimente sportive, iar rulajul se ridică la suma de două milioane de euro.
Pariurile plasate pe contul lui Cătălin Sărmășan ar fi fost și pe evenimente din fotbalul românesc, pe Liga 1, a 2-a, a 3-a sau Cupa României, competiții în care evoluează și jucătorii pe care îi reprezintă.
„În temeiul art. 60.5 din RD al FRF cu aplicarea art. 60.1 pct. 2 din RD al FRF, sancționarea pârâtului Sărmășan Cătălin – Viorel cu măsura interzicerii oricărei activități legale de fotbal pentru 1 (un) an și penalitate sportivă de 150.000 lei”, anunță Comisia de Disciplină și Etică din cadrul FRF, conform sursei citate anterior.
Decizia privind suspendarea și amenda lui Cătălin Sărmășan nu este însă una definitivă și poate fi atacată la Comisia de Recurs.
Cătălin Sărmășan este impresarul mai multor jucători importanți din Liga 1, printre care Cătălin Cîrjan (Dinamo), Dennis Politic (FCSB), David Miculescu (FCSB), Andrei Gheorghiță (U Cluj), Răzvan Oaidă (U Cluj) sau Alexandru Roșca (Dinamo).
