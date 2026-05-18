Reacţia imediată a lui Victor Piţurcă după ce Gigi Becali l-a pus pe Marius Baciu antrenor la FCSB!

Fostul selecţioner al României, Victor Piţurcă (70 de ani), a avut o reacţie scurtă după ce Gigi Becali (67 de ani) l-a numit antrenor la FCSB pe Marius Baciu (51 de ani).

Marius Baciu a fost căpitanul Stelei în perioada în care Victor Piţurcă a cucerit singurul titlu în prima ligă din România, ca antrenor, cu roş-albaştrii.

„Am auzit și eu. Să vedem în ce condiții a venit și voi putea spune mai multe”, a spus Victor Piţurcă pentru fanatik.ro.

Marius Baciu a semnat pe un an cu FCSB. Campioana ultimelor două sezoane trebuia să pună un antrenor cu licenţă Pro până pe 21 mai. Marius Baciu are licenţă Pro.

Fost antrenor la Bacău, Clinceni, Concordia, Juventus Bucureşti, FC Turris Turnu-Măgurele şi, mai recent, în Golf, la Al-Taqadom, Al-Arabi şi Al-Nahdah, Marius Baciu a lucrat ultima oară ca director tehnic la AS FC Păușești-Otăsău, echipă din Liga a 3-a.