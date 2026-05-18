Probleme pentru starul lui Cristi Chivu! Riscă să fie amendat după parada de titlu a lui Inter

Andrei Nicolae Publicat: 18 mai 2026, 21:48

Jucătorii lui Inter la festivitatea de decernare a titlului / Profimedia

Marcus Thuram, atacantul lui Inter, se se află în vizorul Parchetului Federației Italiene de Fotbal după un gest comis la parada de titlu a echipei sale. Francezul a fluturat două bannnere prin care rivala din oraș a “nerazzurrilor”, AC Milan, era ironizată.

Inter a avut parte duminică de festivitatea de decernare a titlului din Italia la capătul partidei cu Hellas Verona, încheiată cu scorul de 1-1. După ce jucătorii și fanii au sărbătorit pe Giuseppe Meazza, acțiunea s-a mutat pe străzile din Milano, unde fotbaliștii antrenați de Cristi Chivu au mers cu autocarul.

Thuram riscă o amendă de câteva mii de euro

Jucătorii antrenorului român au avut ocazia să interacționeze cu fanii, iar unul dintre cei care a ieșit în evidență a fost Marcus Thuram. Atacantul francez a comis însă un gest care nu este pe placul federației din Italia, ținând cont că Parchetul instituției a deschis o anchetă care îl vizează.

Potrivit gazzetta.it, fotbalistul de 28 de ani a luat de la fani și a fluturat două bannere controversate. Pe primul figura un șobolan pe un fundal roșu și negru, o trimitere evidentă la rivala AC Milan.

Al doilea a fost și mai clar: “Puneți-vă victoriile din derby în fund“, a fost mesajul de pe pânza ținută de Thuram. Textul ultrașilor “nerazzurro” face referință la cum Inter a reușit să câștige titlul în Italia în ciud a faptului că AC Milan s-a impus în ambele episoade din Derby della Madonnina disputate în acest sezon.

Conform tuttomercatoweb.com, au mai existat două cazuri de genul celui în care este implicat Thuram, iar ambele s-au soldat cu amenzi pentru fotbaliști. Massimo Ambrosini și Gianluca Mancini au fost sancționați cu 20.000 de euro, respectiv 5.000 pentru bannere ostentative.

