"Să tot prindem meciuri nebune din astea" Reacţia lui Alex Musi după ce a marcat contra fostei sale echipe! - Antena Sport

Alex Musi a reuşit să marcheze şi a scos un penalty, transformat de Danny Armstrong, la derby-ul câştigat de Dinamo împotriva marii sale rivale, FCSB, cu 4-3.

Musi a spus imediat după meci că se simte foarte bine la Dinamo, că Zeljko Kopic a creat un grup unit. El le-a mulţumit şi fanilor pentru cum l-au primit, după ce s-a transferat de la marea rivală a lui Dinamo, FCSB.

Alex Musi, după Dinamo – FCSB 4-3: “Îmi doresc să prindem tot mai multe meciuri nebune ca ăsta”

“(n.r: Eşti unul dintre marcatori. Ce înseamnă asta pentru tine, mai ales că ai marcat contra fostei tale echipe?) Mă bucur că am reuşit prima victorie în sezonul ăsta. Cum am mai spus-o, noi avem un grup foarte unit, un antrenor care ştie ce face, cum ne montează. Ne antrenăm foarte bine, suntem ca o familie. Nu neapărat că e un derby, am intrat pe teren ca la orice alt meci şi am dat totul pentru victorie.

(n.r: Câtă ambiţie ai avut în această seară? Era şi un meci în care aveaţi nevoie de puncte) Noi aveam nevoie de victorie. Ambiţie am avut la fiecare meci. M-am antrenat mereu 100%. Am fost mereu profesionist. Când am intrat, eu zic că mi-am făcut treaba. Sper să o ţin tot aşa şi să ajut echipa la cât mai multe victorii.

(La golul tău ştiaţi că e un punct vulnerabil acolo?) Da, sunt chestii care se lucrează la antrenament, dar nu pot să le spun aici. Mă bucur că ne-a ieşit. Este meritul întregii echipe.