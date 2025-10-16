Daniel Pancu a dat verdictul înainte de Dinamo - Rapid: "Pare o echipă mai omogenă". Cine crede că va decide derby-ul - Antena Sport

Daniel Pancu a vorbit înaintea derby-ului dintre Dinamo şi Rapid. Pauza internaţională a luat sfârşit, iar Liga 1 revine cu meciul de pe Arena Naţională care le pune faţă în faţă pe cele două rivale din Bucureşti.
După mulţi ani, derby-ul dintre Dinamo şi Rapid prezintă un interes ridicat, mai ales că cele două echipe traversează o formă bună. Despărţite doar de două puncte în clasament, Rapid este pe locul 2, în timp ce Dinamo este pe locul 4, după 12 etape.
Daniel Pancu, înainte de Dinamo – Rapid: “Poate decide, mai ales că a fost aici şi nu a rămas”
Daniel Pancu este convins că jucătorii celor două echipe sunt conştienţi de importanţa acestui derby şi crede că formaţia din Giuleşti ar fi putut să aibă mai multe puncte. Cu toate acestea, el crede că Dinamo este mai constantă şi pare mai omogenă.
Alex Dobre este remarcatul fostului selecţioner U21 din tabăra Rapidului, în timp ce Alex Cîrjan, jucător care a trecut şi pe la Rapid şi care evoluează la Dinamo în prezent, este de părere că fostul fotbalist al lui Arsenal poate decide acest meci:
“Se simte pentru că e atmosfera din tribune care te duce oricum, chiar dacă nu esti conectat, dar nu cred că e cazul la vreun jucător, ştiu foarte bine toţi.
Ştiu foarte bine toţi că atunci când îmbraci tricoul Rapidului, meciurile cu FCSB sau Dinamo contează cel mai mult, pentru suporteri, pentru ei, sperăm să iasă un meci plăcut.
Rapid merge foarte bine cu Costel, puteau să aibă mai multe puncte, Dinamo are un joc mai constantă în evoluţii, pare o echipă mai omogenă decât Rapid.
Dobre e în formă foarte bună, a fost convocat, Cîrjan la fel, e într-o formă bună şi poate decide, mai ales că a fost aici şi nu a rămas, a mers la Dinamo”, a declarat Daniel Pancu, în exclusivitate pentru Antena Sport.
