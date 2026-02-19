Reacţia lui Dani Coman, după ce a aflat ce suspendare drastică a primit Radu Petrescu: "Nu-mi dă punctele înapoi" - Antena Sport

Închide meniul
Reacţia lui Dani Coman, după ce a aflat ce suspendare drastică a primit Radu Petrescu: "Nu-mi dă punctele înapoi"

Reacţia lui Dani Coman, după ce a aflat ce suspendare drastică a primit Radu Petrescu: "Nu-mi dă punctele înapoi"

Reacţia lui Dani Coman, după ce a aflat ce suspendare drastică a primit Radu Petrescu: “Nu-mi dă punctele înapoi”

Viviana Moraru Publicat: 19 februarie 2026, 10:31

Reacţia lui Dani Coman, după ce a aflat ce suspendare drastică a primit Radu Petrescu: Nu-mi dă punctele înapoi

Dani Coman, la un eveniment / Sport Pictures

Dani Coman a reacţionat, după ce a aflat ce suspendare drastică a primit Radu Petrescu. Preşedintele de la FC Argeş a declarat că pedepasa primită de arbitru nu-l consolează cu nimic, deoarece echipa sa a pierdut meciul cu Petrolul, scor 1-2.

Partida de pe “Ilie Oană” a fost marcată de o decizie eronată a “centralului”, care le-a anulat inexplicabil un gol celor de la FC Argeş, la scorul de 1-1, pentru un fault în atac greu de identificat.

Reacţia lui Dani Coman, după ce a aflat ce suspendare drastică a primit Radu Petrescu

Radu Petrescu a fost aspru pedepsit de Kyros Vassaras, primind o suspendare de nu mai puţin de 12 etape. “Centralul” nu va mai putea arbitra până la finalul sezonului de Liga 1.

“(n.r. că Radu Petrescu va primi 12 etape de suspendare) Nici nu vreau să mai comentez. Mie nu îmi va da nimeni punctele înapoi, indiferent de perioada de suspendare a arbitrului. Nu mă încălzește cu nimic. E adevărat că trebuie dat un exemplu și că cine greșește trebuie să plătească.

Sub nicio formă nu am avut și nici nu am nimic cu Radu Petrescu, la fel cum nu am cu niciun arbitru. Nici antipatii sau simpatii în rândul lor”, a declarat Dani Coman, conform digisport.ro.

În urma discursului dur avut la adresa lui Radu Petrescu, imediat după meci, Dani Coman risca şi el o suspendare uriaşă, până la finalul sezonului. Cu toate acestea, oficialul lui FC Argeş s-a ales doar cu un avertisment şi o amendă.

“A fost o decizie normală. După greșelile care au existat nu se putea face o altă greșeală ca eu să fiu suspendat. O decizie normală, repet”, a mai spus Dani Coman.

Fostul Sidex Galați, scos la vânzare pentru 709 milioane euro. Un miliardar ucrainean, printre cei interesațiFostul Sidex Galați, scos la vânzare pentru 709 milioane euro. Un miliardar ucrainean, printre cei interesați
