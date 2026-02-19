"Pericol de amânare a meciurilor din Liga 1?" Răspunsul dat de oficialul LPF, după ninsorile din România - Antena Sport

Justin Ştefan a oferit declaraţii despre posibilitatea amânării partidelor din următoarea etapă din Liga 1, din cauza ninsorilor din România. Secretarul general al LPF a transmis că nu se pune problema unui acest scenariu.
În mai multe judeţe s-a emis cod portocaliu de viscol, în Capitală fiind emis chiar cod roşu în dimineaţa zilei de miercuri.
Justin Ştefan, reacţie despre posibila amânare a meciurilor din Liga 1
Justin Ştefan a declarat că nu vor fi probleme privind starea gazoanelor din Liga 1, la duelurile din această rundă. Secretarul LPF a transmis că prognoza este una pozitivă, motiv pentru care nu se ia în calcul posibila amânare a meciurilor.
“Nu mi se pare chiar atât de grea situația. E adevărat, am primit cu toții acea alertă. Există o legătură permanentă între cei de la Departamentul de Competiție a LPF și cluburi. Există momentan discuții cu Galați și Botoșani, unde vremea s-ar putea să-și revină, dar vineri e posibil să ningă din nou.
La Galați lucrurile sunt în regulă, prognoza e pozitivă. Iar la Slobozia trebuie reglată nocturna, dar există alpiniști utilitari care sunt gata să rezolve această problemă. În mod normal nu ar trebui să avem probleme. Dar vremea ne poate juca feste cu siguranță.
(n.r. pericol de amânare a unor meciuri) Nu. Și nici nu ne dorim. Sunt ultimele etape din sezon și așa calendarul e destul de încărcat. Nu prea avem cum să reprogramăm. Regulamentul spune că decizia finală e a arbitrului, iar în măsura în care nu se poate începe meciul în ziua în care e programat urmează să fie disputat în ziua următoare”, a declarat Justin Ştefan, conform digisport.ro.
Programul etapei a 28-a din Liga 1:
Vineri:
- Oţelul – UTA, ora 17:00
- Botoşani – U Cluj, ora 20:00
Sâmbătă:
- CFR Cluj – Petrolul, ora 18:00
- Rapid – Dinamo, ora 20:30
Duminică:
- FC Argeş – Farul, ora 15:00
- Unirea Slobozia – Universitatea Craiova, ora 20:00
Luni:
- Csikszereda – Hermannstadt, ora 17:00
- FCSB – Metaloglobus, ora 20:00
