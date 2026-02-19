"Pericol de amânare a meciurilor din Liga 1?" Răspunsul dat de oficialul LPF, după ninsorile din România - Antena Sport

Justin Ştefan a oferit declaraţii despre posibilitatea amânării partidelor din următoarea etapă din Liga 1, din cauza ninsorilor din România. Secretarul general al LPF a transmis că nu se pune problema unui acest scenariu.

În mai multe judeţe s-a emis cod portocaliu de viscol, în Capitală fiind emis chiar cod roşu în dimineaţa zilei de miercuri.

Justin Ştefan, reacţie despre posibila amânare a meciurilor din Liga 1

Justin Ştefan a declarat că nu vor fi probleme privind starea gazoanelor din Liga 1, la duelurile din această rundă. Secretarul LPF a transmis că prognoza este una pozitivă, motiv pentru care nu se ia în calcul posibila amânare a meciurilor.

“Nu mi se pare chiar atât de grea situația. E adevărat, am primit cu toții acea alertă. Există o legătură permanentă între cei de la Departamentul de Competiție a LPF și cluburi. Există momentan discuții cu Galați și Botoșani, unde vremea s-ar putea să-și revină, dar vineri e posibil să ningă din nou.

La Galați lucrurile sunt în regulă, prognoza e pozitivă. Iar la Slobozia trebuie reglată nocturna, dar există alpiniști utilitari care sunt gata să rezolve această problemă. În mod normal nu ar trebui să avem probleme. Dar vremea ne poate juca feste cu siguranță.