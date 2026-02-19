Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Pericol de amânare a meciurilor din Liga 1?" Răspunsul dat de oficialul LPF, după ninsorile din România - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Pericol de amânare a meciurilor din Liga 1?” Răspunsul dat de oficialul LPF, după ninsorile din România

“Pericol de amânare a meciurilor din Liga 1?” Răspunsul dat de oficialul LPF, după ninsorile din România

Viviana Moraru Publicat: 19 februarie 2026, 11:14

Comentarii
Pericol de amânare a meciurilor din Liga 1? Răspunsul dat de oficialul LPF, după ninsorile din România

Arena Națională, după vremea extremă / Antena Sport

Justin Ştefan a oferit declaraţii despre posibilitatea amânării partidelor din următoarea etapă din Liga 1, din cauza ninsorilor din România. Secretarul general al LPF a transmis că nu se pune problema unui acest scenariu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În mai multe judeţe s-a emis cod portocaliu de viscol, în Capitală fiind emis chiar cod roşu în dimineaţa zilei de miercuri.

Justin Ştefan, reacţie despre posibila amânare a meciurilor din Liga 1

Justin Ştefan a declarat că nu vor fi probleme privind starea gazoanelor din Liga 1, la duelurile din această rundă. Secretarul LPF a transmis că prognoza este una pozitivă, motiv pentru care nu se ia în calcul posibila amânare a meciurilor.

“Nu mi se pare chiar atât de grea situația. E adevărat, am primit cu toții acea alertă. Există o legătură permanentă între cei de la Departamentul de Competiție a LPF și cluburi. Există momentan discuții cu Galați și Botoșani, unde vremea s-ar putea să-și revină, dar vineri e posibil să ningă din nou.

La Galați lucrurile sunt în regulă, prognoza e pozitivă. Iar la Slobozia trebuie reglată nocturna, dar există alpiniști utilitari care sunt gata să rezolve această problemă. În mod normal nu ar trebui să avem probleme. Dar vremea ne poate juca feste cu siguranță.

Reclamă
Reclamă

(n.r. pericol de amânare a unor meciuri) Nu. Și nici nu ne dorim. Sunt ultimele etape din sezon și așa calendarul e destul de încărcat. Nu prea avem cum să reprogramăm. Regulamentul spune că decizia finală e a arbitrului, iar în măsura în care nu se poate începe meciul în ziua în care e programat urmează să fie disputat în ziua următoare”, a declarat Justin Ştefan, conform digisport.ro.

Programul etapei a 28-a din Liga 1:

Vineri:

Fostul Sidex Galați, scos la vânzare pentru 709 milioane euro. Un miliardar ucrainean, printre cei interesațiFostul Sidex Galați, scos la vânzare pentru 709 milioane euro. Un miliardar ucrainean, printre cei interesați
Reclamă
  • Oţelul – UTA, ora 17:00
  • Botoşani – U Cluj, ora 20:00

Sâmbătă:

  • CFR Cluj – Petrolul, ora 18:00
  • Rapid – Dinamo, ora 20:30

Duminică:

  • FC Argeş – Farul, ora 15:00
  • Unirea Slobozia – Universitatea Craiova, ora 20:00

Luni:

  • Csikszereda – Hermannstadt, ora 17:00
  • FCSB – Metaloglobus, ora 20:00
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul când o camionetă zboară peste 30 de metri și se oprește direct într-o casă în SUA: "A fost o nebunie"
Observator
Momentul când o camionetă zboară peste 30 de metri și se oprește direct într-o casă în SUA: "A fost o nebunie"
Motivul pentru care Mirel Rădoi şi-a dat demisia de la Universitatea Craiova: “Nu îmi place să se bage nimeni în ciorba mea!”
Fanatik.ro
Motivul pentru care Mirel Rădoi şi-a dat demisia de la Universitatea Craiova: “Nu îmi place să se bage nimeni în ciorba mea!”
10:55
“N-ai cum să-l aduci”. Mihai Stoica a exclus un jucător din planurile naţionalei pentru barajul cu Turcia
10:31
Reacţia lui Dani Coman, după ce a aflat ce suspendare drastică a primit Radu Petrescu: “Nu-mi dă punctele înapoi”
10:05
Ce salariu va încasa, de fapt, George Puşcaş la Dinamo. Prima de instalare pregătită de “câini”
9:49
Marius Şumudică, intervenţie dură după scandalul dintre Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea: “Ce se întâmpla dacă făceam eu?”
9:38
Julia Sauter va concura azi, la ora 20:00, în programul liber de la Jocurile Olimpice 2026
9:29
“Parcă ar fi futsal”. Fabio Capello ştie ce trebuie să facă Cristi Chivu, pentru a o duce pe Inter în optimile Champions League
Vezi toate știrile
1 Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA 2 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 3 FotoAntrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română” 4 Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj 5 Foto“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 6 Kyros Vassaras a rupt tăcerea! Verdictul despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş: “Indiferent de presiune”
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”