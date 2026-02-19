"N-ai cum să-l aduci". Mihai Stoica a exclus un jucător din planurile naţionalei pentru barajul cu Turcia - Antena Sport

Închide meniul
“N-ai cum să-l aduci”. Mihai Stoica a exclus un jucător din planurile naţionalei pentru barajul cu Turcia

Viviana Moraru Publicat: 19 februarie 2026, 10:55

Mihai Stoica / Profimedia

Mihai Stoica (60 de ani) a analizat variantele pe care le are naţionala pentru postul de fundaş stânga, înaintea barajului cu Turcia. Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului a vorbit despre varianta dinamovistului Raul Opruţ (28 de ani).

MM nu-l vede pe fundaşul lui Dinamo ca fiind o soluţie pentru România, la duelul “de foc” cu Turcia de la Istanbul, de luna viitoare. Oficialul campioanei consideră că Opruţ nu are experienţa necesară la nivel european.

Mihai Stoica mizează, în schimb, pe Nicuşor Bancu şi pe Alexandru Chipciu pentru postul de fundaş stânga în barajul cu Turcia. Jucătorul Universităţii Craiova a fost titularul obişnuit al naţionalei, în ultimii ani, pe acest post din defensivă.

Bancu și Chipciu, clar. Dacă nu erau golurile astea, vorbeam de Opruț? Eu l-am pus pe Opruț în echipa campionatului, în locul lui Bancu, l-am văzut, a avut o creștere foarte mare, dar pe de altă parte trebuie să discutăm despre experiența lui în meciuri internaționale.

A fost în Belgia, n-a jucat deloc, s-a întors la Sibiu, un jucător oarecare, n-ai cum să aduci un jucător la echipa națională așa, trebuie să lași și altul acasă. Crezi că fundașul lateral o să aibă ocazii multe cu turcii? M-aș mira, ar fi extraordinar, nu cred că se pune problema”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Raul Opruţ e jucător de bază la Dinamo şi a avut evoluţii solide în acest an. Fundaşul a marcat patru goluri şi a oferit o pasă decisive în ultimele şase meciuri bifate pentru “câini”, în toate competiţiile.

