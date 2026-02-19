Ce salariu va încasa, de fapt, George Puşcaş la Dinamo. Prima de instalare pregătită de "câini" - Antena Sport

S-a aflat ce salariu va încasa, de fapt, George Puşcaş (29 de ani) la Dinamo. Atacantul a bătut palma cu formaţia lui Zeljko Kopic, urmând să semneze contractul şi să fie prezentat oficial.

George Puşcaş era liber de contract din septembrie 2025, după despărţirea de Bodrumspor, echipă la care a evoluat timp de un sezon.

Ce salariu va încasa, de fapt, George Puşcaş la Dinamo

George Puşcaş a fost convins de Dinamo, în cele din urmă, să evolueze pentru prima dată în carieră în Liga 1. Atacantul a mai fost în vizorul “câinilor” şi la începutul perioadei de mercato din această iarnă, însă la momentul respectiv, negocierile au picat din cauza salariului uriaş cerut de jucător, de 50.000 de euro pe lună.

În cele din urmă, George Puşcaş şi-a redus pretenţiile salariale pentru a ajunge la un acord cu Dinamo. Conform golazo.ro, atacantul va încasa un salariu de 20.000 de euro, “câinii” pregătindu-i şi un bonus la semnătură de 50.000 de euro.

Dinamo avea mare nevoie de un atacant, ţinând cont că în această iarnă s-a despărţit de Stipe Perica. Vârful croat încasa lunar suma de 19.000 de euro, nu cu mult diferită faţă de cea pe care o va încasa George Puşcaş.