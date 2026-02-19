Ce salariu va încasa, de fapt, George Puşcaş la Dinamo. Prima de instalare pregătită de "câini" - Antena Sport

Închide meniul
Viviana Moraru Publicat: 19 februarie 2026, 10:05

Ce salariu va încasa, de fapt, George Puşcaş la Dinamo. Prima de instalare pregătită de câini

George Puşcaş, la Bari / Profimedia

S-a aflat ce salariu va încasa, de fapt, George Puşcaş (29 de ani) la Dinamo. Atacantul a bătut palma cu formaţia lui Zeljko Kopic, urmând să semneze contractul şi să fie prezentat oficial.

George Puşcaş era liber de contract din septembrie 2025, după despărţirea de Bodrumspor, echipă la care a evoluat timp de un sezon.

Ce salariu va încasa, de fapt, George Puşcaş la Dinamo

George Puşcaş a fost convins de Dinamo, în cele din urmă, să evolueze pentru prima dată în carieră în Liga 1. Atacantul a mai fost în vizorul “câinilor” şi la începutul perioadei de mercato din această iarnă, însă la momentul respectiv, negocierile au picat din cauza salariului uriaş cerut de jucător, de 50.000 de euro pe lună.

În cele din urmă, George Puşcaş şi-a redus pretenţiile salariale pentru a ajunge la un acord cu Dinamo. Conform golazo.ro, atacantul va încasa un salariu de 20.000 de euro, “câinii” pregătindu-i şi un bonus la semnătură de 50.000 de euro.

Dinamo avea mare nevoie de un atacant, ţinând cont că în această iarnă s-a despărţit de Stipe Perica. Vârful croat încasa lunar suma de 19.000 de euro, nu cu mult diferită faţă de cea pe care o va încasa George Puşcaş.

George Pușcaș a bifat ultimul meci oficial pe 1 iunie, atunci când a fost titular în înfrângerea suferită de Bodrumspor cu Beșiktaș. Echipa sa a retrogradat la finalul sezonului trecut, astfel că atacantul român a rămas liber de contract.

La Bodrumspor, George Pușcaș a bifat 38 de meciuri în sezonul trecut, în toate competițiile, el reușind să marcheze 11 goluri și să ofere patru pase decisive.

  • 900.000 de euro este cota lui George Puşcaş
  • 11 goluri în 46 de meciuri la naţională a marcat George Puşcaş

Când ar putea debuta George Puşcaş la Dinamo

Andrei Nicolescu a vorbit despre transferul lui George Pușcaș la Dinamo și a dezvăluit când ar putea să își facă apariția atacantul pe teren. Potrivit oficialului alb-roșiilor, vârful de națională ar putea să debuteze în trei săptămâni, atunci când alb-roșiii vor evolua în play-off.

Fostul Sidex Galați, scos la vânzare pentru 709 milioane euro. Un miliardar ucrainean, printre cei interesațiFostul Sidex Galați, scos la vânzare pentru 709 milioane euro. Un miliardar ucrainean, printre cei interesați
“A fost o variantă de mai de mult, dar era greu să fie accesibilă. Am urmărit evoluția, am văzut că nu se întâmplă nimic și am insistat. Contează că l-a plăcut foarte mult Kopic, crede foarte mult în el. A văzut care sunt problemele. Sper ca noi să-l ajutăm pe el, iar el să ne ajute pe noi.

Are nevoie de trei săptămâni minimum pentru a se pune la punct. El mai avea ceva de finalizat, apropo de pubalgie, mai avea o ședință sau două și pe urmă trebuie să ne vedem să semnăm“, a spus Andrei Nicolescu, potrivit primasport.ro.

