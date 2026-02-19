Marius Şumudică, intervenţie dură după scandalul dintre Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea: "Ce se întâmpla dacă făceam eu?" - Antena Sport

Marius Şumudică a oferit o reacţie categorică privind scandalul dintre Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea. Antrenorul italian al lui U Cluj a primit o suspendare de o lună şi o amendă de 10.000 de lei, după ce a sărit să-l bată pe jucătorul de la CFR Cluj, la finalul derby-ului din urmă cu două etape.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andrei Cordea nu a scăpat nici el nepedepsit, după ce a fost acuzat că i-a adus injurii lui Cristiano Bergodi. Mijlocaşul a primit o suspendare de trei etape, cât şi o amendă de 5000 de lei.

Marius Şumudică, intervenţie dură după scandalul dintre Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea

Marius Şumudică a ridicat un semn de întrebare şi a dat de înţeles că reacţiile ar fi fost mult mai dure, dacă el ar fi făcut ceea ce Cristiano Bergodi a făcut, la finalul derby-ului câştigat de CFR Cluj cu U Cluj, scor 3-2.

De asemenea, “Şumi” a catalogat întregul scandal ca fiind o “telenovelă”, deoarece Andrei Cordea s-a apărat şi a transmis că, de fapt, i-a adus injurii lui Dan Nistor, pe finalul partidei.

“Sunt doi colegi de-ai mei și prefer să stau departe de acest incident. Doar pun o întrebare, atât. Dacă Șumudică făcea ceea ce s-a întâmplat la meciul respectiv ce se întâmpla în România? Ce-a făcut Bergodi. Ce se întâmpla? Nu vreau să comentez, este problema domnului Bergodi, el știe să-și cenzureze astfel de manifestări.