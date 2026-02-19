Teren acoperit de zăpadă, cu o zi înaintea meciului din Liga 1. Apelul făcut către suporteri: "Vă aşteptăm" - Antena Sport

Terenul celor de la Oţelul este acoperit de zăpadă, cu o zi înaintea meciului cu UTA, din etapa a 28-a din Liga 1. Partida “de foc” în vederea play-off-ului se va disputa vineri, de la ora 17:00.
Ninsorile puternice din România şi-au pus amprenta şi asupra arenei celor de la Oţelul. Administratorii stadionului au început deszăpezirea şi au făcut un apel către suporteri.
Teren acoperit de zăpadă, cu o zi înaintea meciului din Liga 1
Oţelul a publicat un mesaj, pe conturile oficiale de socializare ale clubului, prin care îi îndeamnă pe suporteri să dea o mână de ajutor în vederea curăţării terenului de zăpadă. Aceştia sunt aşteptaţi pe stadion pentru deszăpezire, cu o zi înaintea meciului cu UTA.
“SC Oțelul Galați a demarat procesul de deszăpezire al terenului de joc pentru partida cu UTA Arad! Clubul nostru a început deja lucrările pentru pregătirea suprafeței de joc în vederea meciului de mâine.
Facem un apel către toți suporterii care doresc să dea o mână de ajutor: vă așteptăm astăzi, pe toată durata zilei, la Stadionul Oțelul pentru a contribui la deszăpezirea terenului. Împreună suntem mai puternici!”, a anunţat Oţelul, pe Facebook.
Oţelul şi UTA deschid etapa a 28-a din Liga 1. Ambele echipe se luptă pentru calificarea în play-off, fiind despărţite de un singur punct. Arădenii ocupă locul 8, cu 41 de puncte, în timp ce gălăţenii sunt la egalitate cu FCSB, fiind pe locul 9. Ultima echipă clasată în Top 6 este FC Argeş, care are 42 de puncte.
- Motivul real pentru care Mirel Rădoi s-a despărţit de Universitatea Craiova. S-a aflat abia acum
- “Pericol de amânare a meciurilor din Liga 1?” Răspunsul dat de oficialul LPF, după ninsorile din România
- Reacţia lui Dani Coman, după ce a aflat ce suspendare drastică a primit Radu Petrescu: “Nu-mi dă punctele înapoi”
- Ce salariu va încasa, de fapt, George Puşcaş la Dinamo. Prima de instalare pregătită de “câini”
- Marius Şumudică, intervenţie dură după scandalul dintre Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea: “Ce se întâmpla dacă făceam eu?”