Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Teren acoperit de zăpadă, cu o zi înaintea meciului din Liga 1. Apelul făcut către suporteri: "Vă aşteptăm" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Teren acoperit de zăpadă, cu o zi înaintea meciului din Liga 1. Apelul făcut către suporteri: “Vă aşteptăm”

Teren acoperit de zăpadă, cu o zi înaintea meciului din Liga 1. Apelul făcut către suporteri: “Vă aşteptăm”

Viviana Moraru Publicat: 19 februarie 2026, 11:30

Comentarii
Teren acoperit de zăpadă, cu o zi înaintea meciului din Liga 1. Apelul făcut către suporteri: Vă aşteptăm

Stadionul celor de la Oţelul, cu o zi înaintea meciului cu UTA/ Facebook

Terenul celor de la Oţelul este acoperit de zăpadă, cu o zi înaintea meciului cu UTA, din etapa a 28-a din Liga 1. Partida “de foc” în vederea play-off-ului se va disputa vineri, de la ora 17:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ninsorile puternice din România şi-au pus amprenta şi asupra arenei celor de la Oţelul. Administratorii stadionului au început deszăpezirea şi au făcut un apel către suporteri.

Teren acoperit de zăpadă, cu o zi înaintea meciului din Liga 1

Oţelul a publicat un mesaj, pe conturile oficiale de socializare ale clubului, prin care îi îndeamnă pe suporteri să dea o mână de ajutor în vederea curăţării terenului de zăpadă. Aceştia sunt aşteptaţi pe stadion pentru deszăpezire, cu o zi înaintea meciului cu UTA.

“SC Oțelul Galați a demarat procesul de deszăpezire al terenului de joc pentru partida cu UTA Arad! Clubul nostru a început deja lucrările pentru pregătirea suprafeței de joc în vederea meciului de mâine.

Facem un apel către toți suporterii care doresc să dea o mână de ajutor: vă așteptăm astăzi, pe toată durata zilei, la Stadionul Oțelul pentru a contribui la deszăpezirea terenului. Împreună suntem mai puternici!”, a anunţat Oţelul, pe Facebook.

Reclamă
Reclamă

Oţelul şi UTA deschid etapa a 28-a din Liga 1. Ambele echipe se luptă pentru calificarea în play-off, fiind despărţite de un singur punct. Arădenii ocupă locul 8, cu 41 de puncte, în timp ce gălăţenii sunt la egalitate cu FCSB, fiind pe locul 9. Ultima echipă clasată în Top 6 este FC Argeş, care are 42 de puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul când o camionetă zboară peste 30 de metri și se oprește direct într-o casă în SUA: "A fost o nebunie"
Observator
Momentul când o camionetă zboară peste 30 de metri și se oprește direct într-o casă în SUA: "A fost o nebunie"
Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Cornel Dinu. Legenda lui Dinamo se luptă cu boala secolului 21
Fanatik.ro
Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Cornel Dinu. Legenda lui Dinamo se luptă cu boala secolului 21
11:28
Motivul real pentru care Mirel Rădoi s-a despărţit de Universitatea Craiova. S-a aflat abia acum
11:14
“Pericol de amânare a meciurilor din Liga 1?” Răspunsul dat de oficialul LPF, după ninsorile din România
10:55
“N-ai cum să-l aduci”. Mihai Stoica a exclus un jucător din planurile naţionalei pentru barajul cu Turcia
10:31
Reacţia lui Dani Coman, după ce a aflat ce suspendare drastică a primit Radu Petrescu: “Nu-mi dă punctele înapoi”
10:05
Ce salariu va încasa, de fapt, George Puşcaş la Dinamo. Prima de instalare pregătită de “câini”
9:49
Marius Şumudică, intervenţie dură după scandalul dintre Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea: “Ce se întâmpla dacă făceam eu?”
Vezi toate știrile
1 Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA 2 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 3 FotoAntrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română” 4 Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj 5 Foto“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 6 Kyros Vassaras a rupt tăcerea! Verdictul despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş: “Indiferent de presiune”
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”