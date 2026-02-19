Teren acoperit de zăpadă, cu o zi înaintea meciului din Liga 1. Apelul făcut către suporteri: "Vă aşteptăm" - Antena Sport

Stadionul celor de la Oţelul, cu o zi înaintea meciului cu UTA/ Facebook

Terenul celor de la Oţelul este acoperit de zăpadă, cu o zi înaintea meciului cu UTA, din etapa a 28-a din Liga 1. Partida “de foc” în vederea play-off-ului se va disputa vineri, de la ora 17:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ninsorile puternice din România şi-au pus amprenta şi asupra arenei celor de la Oţelul. Administratorii stadionului au început deszăpezirea şi au făcut un apel către suporteri.

Teren acoperit de zăpadă, cu o zi înaintea meciului din Liga 1

Oţelul a publicat un mesaj, pe conturile oficiale de socializare ale clubului, prin care îi îndeamnă pe suporteri să dea o mână de ajutor în vederea curăţării terenului de zăpadă. Aceştia sunt aşteptaţi pe stadion pentru deszăpezire, cu o zi înaintea meciului cu UTA.

“SC Oțelul Galați a demarat procesul de deszăpezire al terenului de joc pentru partida cu UTA Arad! Clubul nostru a început deja lucrările pentru pregătirea suprafeței de joc în vederea meciului de mâine.

Facem un apel către toți suporterii care doresc să dea o mână de ajutor: vă așteptăm astăzi, pe toată durata zilei, la Stadionul Oțelul pentru a contribui la deszăpezirea terenului. Împreună suntem mai puternici!”, a anunţat Oţelul, pe Facebook.