Reacţia lui Denis Alibec după ce a înscris un eurogol cu campioana Bulgariei, Ludogoreţ!

Denis Alibec (35 de ani) a fost de părere că Farul a jucat de la egal la egal cu campioana Bulgariei, Ludogoreţ, în amicalul pe care constănţenii l-au disputat la Razgrad.

Alibec a reuşit un eurogol, marcând din voleu, în minutul 17, după o centrare foarte bună a lui Markovic. Alibec le-a urat succes şi tinerilor de la academie care au jucat în meciul cu Ludogoreţ.

Denis Alibec, după Ludogoreţ – Farul 3-2: “Ne-am ridicat la nivelul lor”

“Un meci dificil, o echipă foarte bună, dar cred că ne-am ridicat la nivelul lor. Am şi condus prima repriză, 2-1. Cred că a fost un meci foarte bun pentru noi.

(n.r: Ai revenit şi cu gol. Cum te-ai simţit?) E important că m-am simţit bine fizic, nu am avut probleme de sănătate. Am jucat de la egal la egal, am pasat foarte bine şi cred că ne dă un moral bun pentru meciul cu Slobozia.

(n.r: Au evoluat şi mai mulţi jucători tineri. Cum ţi s-a părut evoluţia lor?) Da, mă bucur pentru ei. Au nevoie de genul, pentru că Ludogoreţ e o echipă de Champions League. Trebuie să vadă şi ei ce înseamnă un nivel ridicat al fotbalului. Sper să facă faţă la echipa mare a Farului, să ajungă cât mai sus.