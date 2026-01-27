Reacţia lui Gigi Becali după ce Peluza Nord a decis să nu o mai susţină pe FCSB la următoarele meciuri - Antena Sport

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani), a reacţionat după ce liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustaţă, a anunţat că ultraşii nu vor mai susţine campioana la următoarele meciuri.

Peluza Nord a părăsit Arena Naţională mai devreme, la derby-ul pierdut de FCSB cu CFR Cluj. Campioana a fost învinsă cu un scor umilitor, 4-1 pentru CFR, după ce FCSB a deschis scorul şi a mai avut două ocazii monumentale de a-şi mări avantajul, o bară a lui Darius Olaru şi o ratare cu poarta goală a lui Mihai Toma.

Gigi Becali, după ce Peluza Nord a anunţat un protest: “Tot ce fac suporterii, eu sunt alături de ei”

„Tot ce fac suporterii, eu sunt alături de ei. Pentru că ce au făcut ei rar se întâlnește. Au susținut echipa până în ultimele momente, până la cea mai mare cădere. Atunci, nu ai ce să le spui. Orice decizie iau suporterii, eu sunt alături de ei.

Au făcut și lucruri frumoase, au fost atât de aproape de echipă, campionatele pe care le-am luat. Eu am stat și m-am gândit, ia să facem un bilanț. Sunt 7 campionate și 20 de calificări în cupele europene. În fiecare an am fost în cupele europene. Și atunci, cine poate să spună ceva de Becali?”, a declarat patronul FCSB-ului, potrivit fanatik.ro.

Liderul Peluzei Nord a transmis că ultraşii vor veni la meciuri, dar nu vor afişa steaguri sau bannere şi nu vor cânta. Mustaţă a criticat dur mai mulţi jucători ai FCSB-ului, cerând transferuri. El a spus că Baba Alhassan ar trebui să plece de la FCSB.