Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Reacţia lui Gigi Becali după ce Peluza Nord a decis să nu o mai susţină pe FCSB la următoarele meciuri - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Reacţia lui Gigi Becali după ce Peluza Nord a decis să nu o mai susţină pe FCSB la următoarele meciuri

Reacţia lui Gigi Becali după ce Peluza Nord a decis să nu o mai susţină pe FCSB la următoarele meciuri

Bogdan Stănescu Publicat: 27 ianuarie 2026, 18:14

Comentarii
Reacţia lui Gigi Becali după ce Peluza Nord a decis să nu o mai susţină pe FCSB la următoarele meciuri

Peluza Nord, la un meci al FCSB-ului / Sport Pictures

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani), a reacţionat după ce liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustaţă, a anunţat că ultraşii nu vor mai susţine campioana la următoarele meciuri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Peluza Nord a părăsit Arena Naţională mai devreme, la derby-ul pierdut de FCSB cu CFR Cluj. Campioana a fost învinsă cu un scor umilitor, 4-1 pentru CFR, după ce FCSB a deschis scorul şi a mai avut două ocazii monumentale de a-şi mări avantajul, o bară a lui Darius Olaru şi o ratare cu poarta goală a lui Mihai Toma.

Gigi Becali, după ce Peluza Nord a anunţat un protest: “Tot ce fac suporterii, eu sunt alături de ei”

Tot ce fac suporterii, eu sunt alături de ei. Pentru că ce au făcut ei rar se întâlnește. Au susținut echipa până în ultimele momente, până la cea mai mare cădere. Atunci, nu ai ce să le spui. Orice decizie iau suporterii, eu sunt alături de ei.

Au făcut și lucruri frumoase, au fost atât de aproape de echipă, campionatele pe care le-am luat. Eu am stat și m-am gândit, ia să facem un bilanț. Sunt 7 campionate și 20 de calificări în cupele europene. În fiecare an am fost în cupele europene. Și atunci, cine poate să spună ceva de Becali?”, a declarat patronul FCSB-ului, potrivit fanatik.ro.

Liderul Peluzei Nord a transmis că ultraşii vor veni la meciuri, dar nu vor afişa steaguri sau bannere şi nu vor cânta. Mustaţă a criticat dur mai mulţi jucători ai FCSB-ului, cerând transferuri. El a spus că Baba Alhassan ar trebui să plece de la FCSB.

Reclamă
Reclamă

În unanimitate am hotărât să începem cu un protest pașnic. Venim la meci, dar fără steaguri, bannere, mesaje și fără să cântăm. Vom fi alături de echipă și nimic mai mult. Considerăm că nu ne merită”, transmitea Mustaţă pentru Templul Sportului.

FCSB are 7 meciuri în campionat pentru a reuşi să se califice în play-off, salvând sezonul. În acest moment campioana se află pe locul 11, cu 31 de puncte. După ce a învins-o cu 4-1 în meciul direct, CFR Cluj a trecut peste FCSB, fiind pe 9, cu 32 de puncte. Până la meciul din campionat, cu Csikszereda, FCSB o va întâlni joi, de la ora 22:00, pe Arena Naţională, pe Fenerbahce. Campioana are nevoie de o minune pentru a prinde un loc în primele 24 de echipe din grupa Europa League. Statisticienii au estimat că FCSB are numai 7% şanse să prindă play-off-ul Europa League.

Criminalul de 13 ani din Timiş, ascuns de familie. Situaţie fără precedent după omorul din CeneiCriminalul de 13 ani din Timiş, ascuns de familie. Situaţie fără precedent după omorul din Cenei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Şase morţi în urma unui accident cumplit pe E70 în Timiş, în care au fost implicate 4 vehicule
Observator
Şase morţi în urma unui accident cumplit pe E70 în Timiş, în care au fost implicate 4 vehicule
Gigi Becali a reacționat după decizia Peluzei Nord FCSB de a nu mai susține echipa. Mesajul ferm al omului de afaceri
Fanatik.ro
Gigi Becali a reacționat după decizia Peluzei Nord FCSB de a nu mai susține echipa. Mesajul ferm al omului de afaceri
19:01
UEFA a decis! Ce se întâmplă cu meciul Lyon – PAOK, după accidentul soldat cu 7 fani morți ai grecilor
18:57
Reacţia premierului Greciei după accidentul teribil din România, în care 7 fani ai lui PAOK şi-au pierdut viaţa!
18:32
Salariul uluitor pe care îl încasează înlocuitorul lui Louis Munteanu la CFR Cluj. Ce bonus a primit la semnătură
18:29
Ultraşii echipelor mari din România îi sar în ajutor lui PAOK după tragedia cumplită! Cum vor să se implice
18:17
Jucătorul FCSB-ului, făcut praf de presa străină, după umilința cu CFR Cluj: „O rușine absolută”
17:43
Prima decizie luată de PAOK, după accidentul tragic din România în care 7 fani și-au pierdut viața
Vezi toate știrile
1 Primul 11 al celor mai valoroşi fotbalişti din Liga 1. Liderul Craiova nu are niciun jucător. Cum arată Dream Teamul 2 “Şocant! Ce tragedie!” Reacţia presei din Grecia după accidentul şocant în care 7 fani PAOK au murit în România 3 Jucătorul de care se desparte Universitatea Craiova. “Sunt deciziile antrenorului” 4 Ofertă de ultimă oră anunţată de Gigi Becali la FCSB: “Mai contează la mine încă 80.000 de euro?” 5 Chivu și Inter, “ignorați” de Allegri după Roma – Milan 1-1. “Rossonerii” au pierdut teren în lupta la titlu 6 Decizia luată de Petrolul în privința demiterii lui Eugen Neagoe
Citește și
Cele mai citite
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia
Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizațiControl antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați