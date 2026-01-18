Reacţia lui Omar El Sawy după înfrângerea lui U Cluj cu Dinamo! Ce a spus de lupta cu FCSB pentru play-off - Antena Sport

Închide meniul
Reacţia lui Omar El Sawy după înfrângerea lui U Cluj cu Dinamo! Ce a spus de lupta cu FCSB pentru play-off

Bogdan Stănescu Publicat: 18 ianuarie 2026, 22:56

Omar El Sawy, la zona mixtă, după Dinamo - U Cluj 1-0 / AntenaSport

Omar El Sawy (21 de ani) a spus, după meciul Dinamo – U Cluj 1-0, că echipa lui Zeljko Kopic (48 de ani) a meritat victoria.

Jucătorul Rapidului, care e împrumutat la U Cluj, a vorbit şi despre lupta pentru play-off, care, aşa cum a spus şi el, e foarte interesantă. Întrebat de FCSB, El Sawy a subliniat că echipa campioană e capabilă să lege victorii, aşa că U Cluj trebuie să fie foarte atentă în următoarele meciuri.

Omar El Sawy, despre lupta pentru play-off, după înfrângerea cu Dinamo: “FCSB are puterea să lege victorii. Un motiv în plus să fim mai atenţi”

“Dificil pe așa vreme. Am întâlnit o echipă foarte bună, care a jucat un fotbal frumos, au avut ocazii. Au meritat victoria. Nu am reușit să ne recăpătăm răsuflarea… Ne dorim să ajungem acolo, vom lupta până în ultimul moment să ajungem acolo. Avem o echipă puternică, avem şansa noastră să ne batem la play-off.

Sunt foarte multe echipe care se bat în clipa de faţă pe două locuri. Vom da absolut totul.

(n.r: FCSB e sub voi) Până la urmă FCSB are puterea să lege victorii şi să ajungă în play-off în 3-4 etape. Pentru noi e doar un motiv în plus să fim mai atenţi în meciurile care vin, să legăm puncte, să câştigăm meciurile ca să putem să rămânem în lupta respectivă”, a declarat Omar El Sawy după meciul Dinamo – U Cluj 1-0.

U Cluj e pe locul 8 în Liga 1, cu 33 de puncte, la egalitate cu echipa aflată pe locul 7, Oţelul. FCSB e pe 9, cu 31 de puncte. Toate aceste trei echipe au pierdut meciurile pe care le-au disputat în etapa cu numărul 22.

