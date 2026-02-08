Regulamentul e clar! Ce suspendare uriaşă urmează pentru Cristiano Bergodi, după ce s-a luat la bătaie cu adversarii - Antena Sport

Închide meniul
Regulamentul e clar! Ce suspendare uriaşă urmează pentru Cristiano Bergodi, după ce s-a luat la bătaie cu adversarii

Dan Roșu Publicat: 8 februarie 2026, 9:05

Cristiano Bergodi, în timpul unui meci - Sport Pictures

U Cluj ar putea avea serios de suferit după incidentul regretabil provocat de Cristiano Bergodi. Antrenorul “Şepcilor Roşii” a sărit pur şi simplu la bătaie cu Andrei Cordea, după ce jucătorul de la CFR l-a înjurat. Totul s-a întâmplat la finalul derby-ului CFR – U Cluj 3-2.

Bergodi i-a băgat mâna în gât lui Cordea şi “l-a prins de ceafă pe Muhar”, ultimul lucru fiind notat în raportul de meci de arbitrul Rareş Vidican.

Cristiano Bergodi riscă o suspendare de până la 12 luni

În funcţie de cum va fi interpretată ieşirea lui Cristiano Bergodi, acesta va suferi o suspendare de la 1 la 12 luni, sau chiar de la 6 la 12 luni, dacă tot scandalul va fi considerat o altercaţie.

“Fapta unui oficial, inclusiv jucătorul in afara jocului, aflat în incinta stadionului de a lovi sau a comite alte violențe asupra altei persoane se sancționează cu suspendare de la 1 la 12 luni.

Altercația constă în comiterea de brutalităţi, loviri și alte violenţe în care sunt implicate trei sau mai multe persoane.

Participarea la o altercație se sancţionează cu suspendare de la 6 la 8 jocuri, în cazul jucătorilor şi cu interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal de la 6 la 12 luni, în cazul oficialilor. Cluburile vor fi sanctionate cu penalitate de 5.000 la 100.000 lei.

Orice persoană care a încercat să prevină incidentele, să se apere, să-i apere pe alţii sau să-i despartă pe cei implicaţi în altercație nu va fi sancţionată”, se arată în articolul 57 din regulamentul FRF.

Bergodi se încadrează la categoria “oficiali” şi ar putea să dea o lovitură cruntă echipei sale, aflată în lupta pentru play-off.

