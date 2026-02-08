Ce a scris arbitrul Vidican despre Bergodi şi Cordea în raportul de meci, după scandalul uriaş de la CFR - U Cluj - Antena Sport

Închide meniul
Ce a scris arbitrul Vidican despre Bergodi şi Cordea în raportul de meci, după scandalul uriaş de la CFR – U Cluj

Dan Roșu Publicat: 8 februarie 2026, 8:26

Andrei Cordea şi Cristiano Bergodi au fost eliminaţi la finalul derby-ului CFR – U Cluj, încheiat cu victoria gazdelor, cu 3-2. Antrenorul italian a sărit la bătaie după ce a fost înjurat de fostuk jucător de la FCSB.

Rareş Vidican i-a eliminat pe amândoi, după scandalul uriaş de la finalul partidei, unul cum rar s-a mai văzut în fotbalul nostru, ţinând cont de modul în care Bergodi şi-a luat de gât doi adversari.

Ce a scris arbitrul Vidican despre Bergodi şi Cordea în raportul de meci

“Andrei Ioan Cordea – cartonaș roșu pentru injurii adresate băncii tehnice a echipei Universitatea Cluj.

Cristiano Bergodi – cartonaș roșu pentru prinderea de ceafă a unui jucător al echipei CFR Cluj”, scrie în raportul de meci al lui Vidican, conform fanatik.ro.

Ce a spus Cordea după uriaşul scandal

Cordea a susţinut ulterior că gesturile sale şi înjurăturile nu s-au îndreptat către Bergodi.

”Dacă dânsul crede că l-am înjurat se înșală. Când a fost faza de la corner, Nistor era pe bancă și m-a înjurat de familie, fără motiv. Apoi l-am înjurat tot timpul, tot drumul către teren. Am arătat către bancă, dar nu înspre domnul Bergodi. Are și dânsul o vârstă și nu aș avea niciun motiv”, a spus Cordea.

Ce spune conducerea lui U Cluj

Radu Constantea, președintele de la U Cluj, a reacționat după scenele incredibile oferite de Cristiano Bergodi, pe finalul meciului pierdut cu CFR Cluj, scor 2-3. Antrenorul „Șepcilor roșii” a sărit să-l bată pe Andrei Cordea, după fluierul final.

“Să vedem ce a declanșat, nu ar trebui să aibă această reacție, dar să vedem ce s-a întâmplat. Am preferat să plec, nu am avut o discuție cu Cristiano, dar din ce am înțeles, au fost scene destul de reprobabile. Injuriile adresate nu au fost către el, ci către Cristiano. Nistor a zis asta. Sunt doar supoziții acum, doar ce s-a văzut.

Momentul în care un pensionar este jefuit în plină stradă, în Cernavodă. "Cu o zi în urmă mă mai tâlhăriseră"Momentul în care un pensionar este jefuit în plină stradă, în Cernavodă. "Cu o zi în urmă mă mai tâlhăriseră"
Nu susțin nici eu reacție lui, dar nici așa, injuriile sunt o agresiune. (N.r. Despre declarațiile lui Pancu) Declarația lui nu are nicio legătură. Aș comenta acum, dar nu e indicat. Mâine când va revedea declarația, își va da seama că nu are nicio legătură cu realitatea.

Vom vedea ce se va scrie în raport, ne așteptăm la o suspendare, dar sperăm să fie în limita regulamentului. (N.r. Vă gândiți să vă despărțiți de Bergodi?) Nu, nu. (N.r. Vreo sancțiune?) Repet, prima oară vreau să am o discuție cu el, să văd ce a declanșat această ieșire. Îl cunoaștem, nu e genul de om să aibă astfel de ieșiri”, a declarat Radu Constantea, pentru digisport.ro.

