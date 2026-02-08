Ce a scris arbitrul Vidican despre Bergodi şi Cordea în raportul de meci, după scandalul uriaş de la CFR - U Cluj - Antena Sport

Andrei Cordea şi Cristiano Bergodi au fost eliminaţi la finalul derby-ului CFR – U Cluj, încheiat cu victoria gazdelor, cu 3-2. Antrenorul italian a sărit la bătaie după ce a fost înjurat de fostuk jucător de la FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rareş Vidican i-a eliminat pe amândoi, după scandalul uriaş de la finalul partidei, unul cum rar s-a mai văzut în fotbalul nostru, ţinând cont de modul în care Bergodi şi-a luat de gât doi adversari.

Ce a scris arbitrul Vidican despre Bergodi şi Cordea în raportul de meci

“Andrei Ioan Cordea – cartonaș roșu pentru injurii adresate băncii tehnice a echipei Universitatea Cluj.

Cristiano Bergodi – cartonaș roșu pentru prinderea de ceafă a unui jucător al echipei CFR Cluj”, scrie în raportul de meci al lui Vidican, conform fanatik.ro.

Ce a spus Cordea după uriaşul scandal

Cordea a susţinut ulterior că gesturile sale şi înjurăturile nu s-au îndreptat către Bergodi.