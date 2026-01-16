"Să fie clar!". Gigi Becali, anunț tranșant după ce s-a zvonit că Daniel Bîrligea poate pleca în Serie A - Antena Sport

Gigi Becali a oferit o primă reacție după ce jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au scris că mai multe cluburi din Serie A îl au pe “radarul” lor pe Daniel Bîrligea. Patronul de la FCSB a transmis că el își dorește să câștige campionatul, semn că atacantul nu va fi cedat în această perioadă de mercato.
Daniel Bîrligea a fost unul dintre cei mai buni oameni de la FCSB de când a ajuns la roș-albaștri în 2024, iar evoluțiile sale nu au rămas neobservate de cluburile din străinătate. Recent, Gazzetta dello Sport a făcut un anunț extrem de important despre vârful de 25 de ani, și anume că ar putea ajunge în Serie A.
Gigi Becali nu-l lasă să plece pe Daniel Bîrligea
Totuși, Gigi Becali are alte planuri în ceea ce îi privește pe vârful său de atac. Latifundiarul din Pipera a declarat pentru digisport.ro că zvonurile respective au apărut probabil prin prisma impresarului lui Bîrligea și că nu are de gând să își cedeze atacantul acum.
“Ce spun ei, e treaba lor. Probabil impresarul fotbalistului a vorbit ceva. Eu am de câștigat un campionat, nu să îl vând pe Daniel Bîrligea. Să fie clar“, a spus patronul de la FCSB.
Becali contrazice astfel propria declarație făcută în noiembrie 2025, atunci când spunea că e dispus să îl dea pe Bîrligea pe o sumă între 8 și 10 milioane de euro: “La ora asta am 7 milioane, să-l vând pe Bîrligea.
Dar nu mă interesează banii. La ora asta, Bîrligea trebuie să dea goluri, ca să mă scoată din situația care este. La iarnă va fi altceva, îl dau pe ăsta cu 8-10 milioane“.
În acest sezon, atacantul cotat la 4,5 milioane de euro a adunat șapte goluri și șase pase decisive în 24 de meciuri.
