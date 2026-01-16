"Să fie clar!". Gigi Becali, anunț tranșant după ce s-a zvonit că Daniel Bîrligea poate pleca în Serie A - Antena Sport

Gigi Becali a oferit o primă reacție după ce jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au scris că mai multe cluburi din Serie A îl au pe “radarul” lor pe Daniel Bîrligea. Patronul de la FCSB a transmis că el își dorește să câștige campionatul, semn că atacantul nu va fi cedat în această perioadă de mercato.

Daniel Bîrligea a fost unul dintre cei mai buni oameni de la FCSB de când a ajuns la roș-albaștri în 2024, iar evoluțiile sale nu au rămas neobservate de cluburile din străinătate. Recent, Gazzetta dello Sport a făcut un anunț extrem de important despre vârful de 25 de ani, și anume că ar putea ajunge în Serie A.

Gigi Becali nu-l lasă să plece pe Daniel Bîrligea

Totuși, Gigi Becali are alte planuri în ceea ce îi privește pe vârful său de atac. Latifundiarul din Pipera a declarat pentru digisport.ro că zvonurile respective au apărut probabil prin prisma impresarului lui Bîrligea și că nu are de gând să își cedeze atacantul acum.

“Ce spun ei, e treaba lor. Probabil impresarul fotbalistului a vorbit ceva. Eu am de câștigat un campionat, nu să îl vând pe Daniel Bîrligea. Să fie clar“, a spus patronul de la FCSB.

Becali contrazice astfel propria declarație făcută în noiembrie 2025, atunci când spunea că e dispus să îl dea pe Bîrligea pe o sumă între 8 și 10 milioane de euro: “La ora asta am 7 milioane, să-l vând pe Bîrligea.