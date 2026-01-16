Daniel Bîrligea poate ajunge în Serie A! Anunțul făcut în Gazzetta dello Sport - Antena Sport

Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport, cel mai reputat cotidian din Italia pe nișa sa, au oferit o informație care poate fi pe placul lui Daniel Bîrligea. Atacantul celor de la FCSB este pe “radarul” mai multor cluburi din Serie A și ar putea pleca în schimbul unei sume cuprinse între șapte și opt milioane de euro.

Daniel Bîrligea a fost unul dintre cei mai buni oameni de la FCSB de când a ajuns la roș-albaștri în 2024, iar evoluțiile sale nu au rămas neobservate de cluburile din străinătate. Recent, Gazzetta dello Sport a făcut un anunț extrem de important despre vârful de 25 de ani, și anume că ar putea ajunge în Serie A.

Gazzetta dello Sport, veste importantă despre Daniel Bîrligea

Cotidianul roz din Italia are un articol în care sunt oferite constant informații și zvonuri din perioada de mercato de iarnă, iar Bîrligea și-a făcut și el apariția pe celebrul site. Jurnaliștii au scris despre interesul din “cizmă” pentru atacantul de la FCSB, dar și despre suma pentru care ar putea pleca de la clubul său actual.

“Mai multe cluburi din Serie A s-au interesat de Daniel Bîrligea, atacantul Stelei București, care are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro, dar ar putea schimba echipa pentru numai 7-8“, au scris cei de la gazzetta.it.

Varianta oferită de Gazzetta dello Sport privind suma de transfer coincide cu ce declara Gigi Becali despre atacantul său în noiembrie 2025, atunci când a susținut că are o ofertă din Statele Unite ale Americii.