"Să ne arate cine e, să ne demonstreze". Marius Şumudică, "provocat" înaintea play-off-ului. Performanţa care l-ar face un mare antrenor - Antena Sport

Marius Şumudică a intrat în mai multe conflicte în ultimele săptămâni. S-a contrat cu fanii celor de la FCSB, pe Arena Naţonală, apoi s-a certat, de la distanţă cu oficialii campioanei. A fost însă ironizat după înfrângerea cu Rapid. Giovanni Becali îl „provoacă” pe antrenorul celor de la Rapid. Îi transmite că dacă ar câştiga titlul la finalul acestui sezon ar demonstra că e cel mai bun antrenor din Liga 1.

Marius Şumudică e considerat un adversar de către Giovanni Becali. Asta pentru că fostul impresar le ţine pumnii celor de la FCSB în lupta pentru titlu în acest sezon de Liga 1.

Marius Şumudică, luat la ţintă de Giovanni Becali

Marius Şumudică a calificat-o pe Rapid în play-off, dar giuleştenii vor începe a doua parte a sezonului abia de pe locul 6 al clasamentului. După înjumătăţire, giuleştenii au 5 puncte de recuperat faţă de liderul FCSB. Cele două echipe se întâlnesc în meci direct duminică, de la ora 21.00, pe Arena Naţională. ”Eu îmi doresc FCSB-ul, dar va fi greu. Sunt favoriţi, dar asta nu înseamnă că au titlul în buzunar. Are o echipă bună, are un colectiv, indiferent de titulari, rezerve. Una dintre cele mai mari surprize ar fi Rapidul, de-asta am spus că dacă Şumudică vrea să ne arate cine e, să ne demonstreze. Are ocazia.

El e bun, dar pentru faptul că s-a clasat ultimul, la o diferenţă mică de puncte, are ocazia să demonstreze că el e antrenorul cel mai bun”, a spus Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

Campioana e lider în Liga 1 înaintea primei etape din play-off. Are un punct avans faţă de cei de la CFR Cluj şi două peste Universitatea Craiova care este la egalitate de puncte cu cei de la Universitatea Cluj. În prima etapă de play-off, în afară de FCSB-Rapid se mai joacă CFR Cluj cu Dinamo şi Universitatea Craiova cu Universitatea Cluj.