"Să nu ajung la spital!" Antrenorul din Liga 1 care s-a prăbuşit emoţional. Mărturie teribilă - Antena Sport

Antrenorul celor de la Gloria Buzău, Ilie Stan a trecut prin clipe grele după ce echipa sa a retrogradat, din punct de vedere matematic, din Liga 1. Spune că s-a simţit foarte rău şi s-a temut să nu reacă prin problemele care i-au dus la spital pe Jeam Vlădoiu şi Cristi Petre, secundul lui Marius Şumudică, de la Rapid.

Ilie Stan s-a prăbuşit emoţional pur şi simplu. S-a temut să nu ajungă pe patul de spital.

Ilie Stan a acuzat probleme de sănătate

Ilie Stan a fost extrem de afectat după ce a retrogradat cu Gloria Buzău din Liga 1. „Nu am avut o stare foarte bună zilele astea. Am zis să stau mai liniștit, să nu ajung la spital. Ați văzut în ultima perioadă și cu Jean Vlădoiu, cu Cristi Petre. Suntem foarte pasionați, în ideea asta am și venit la Gloria Buzău. Am încercat să reușesc prin experiența acumulată să rămânem în Liga 1. Asta este. Nu mai este nimic de spus. Mă bucur doar că am reușit să promovez câțiva copii din județ.

Normal că noi am fi vrut să jucăm până la capăt cu toată echipa, dar dacă jucătorii nu am mai vrut… ce să facem? Să nu ne mai prezentăm? Îmi pare rău pentru publicul buzoian, anul acesta au văzut echipe și jucători de calitate. Sunt foarte supărat, chiar nu am cuvinte. S-a întâmplat chiar la mine acasă să fiu antrenorul retrogradării Gloriei Buzău.

Sunt copii talentați cei pe care i-am folosit azi, dar le trebuie continuitate, competiție puternică. Nu știu despre faliment, nu pot comenta. Eu îmi duc mandatul până la capăt, mai e meciul de la Arad. Nu mai sunt condiții de prelungire”, a spus Ilie Stan, conform digisport.ro.