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Jucătorul care urmează să semneze cu Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Ne-am înțeles”

Viviana Moraru Publicat: 3 august 2026, 13:34

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Jucătorul care urmează să semneze cu Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: Ne-am înțeles”

Andrei Nicolescu - Hepta

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Andrei Nicolescu a anunțat o nouă mutare la Dinamo. George Pușcaș a ajuns la un acord cu formația lui Nuno Campos și își va prelungi contractul pe încă un sezon.

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Viitorul lui George Pușcaș la Dinamo era incert, la startul acestui sezon. Atacantul intrase în ultimul an de contract și existau zvonuri legate de o posibilă reziliere a înțelegerii încă din această vară.

George Pușcaș va semna prelungirea contractului cu Dinamo

„Câinii” l-au convins, însă, pe George Pușcaș să semneze prelungirea contractului. Andrei Nicolescu a confirmat faptul că s-a ajuns la o înțelegere cu atacantul de 30 de ani, urmând ca totul să fie oficializat în perioada următoare.

„Am avut niște discuții mai lungi, am ajuns la o concluzie. Îl așteptăm că e plecat cu mai multe tratamente, va veni în România, și probabil o vom închide. O prelungire a contractului pe încă un an.

Ne-am înțeles, adică din discuția avută cu el cred că toată lumea e pozitivă și avem și aceleași repere despre ce trebuie să facem în viitor”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

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George Pușcaș, sosit la Dinamo în iarnă, a bifat doar opt partide în tricoul „câinilor”, reușind să marcheze un gol. În această vară, atacantul s-a operat și urmează să revină pe teren peste o lună.

În lipsa lui George Pușcaș, Alberto Soro și Alexandru Musi au fost atacanții lui Dinamo în acest start de sezon, în noul sistem propus de Nuno Campos, de 4-4-2.

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