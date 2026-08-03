Jucătorul care urmează să semneze cu Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Ne-am înțeles”

Andrei Nicolescu a anunțat o nouă mutare la Dinamo. George Pușcaș a ajuns la un acord cu formația lui Nuno Campos și își va prelungi contractul pe încă un sezon.

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Viitorul lui George Pușcaș la Dinamo era incert, la startul acestui sezon. Atacantul intrase în ultimul an de contract și existau zvonuri legate de o posibilă reziliere a înțelegerii încă din această vară.

George Pușcaș va semna prelungirea contractului cu Dinamo

„Câinii” l-au convins, însă, pe George Pușcaș să semneze prelungirea contractului. Andrei Nicolescu a confirmat faptul că s-a ajuns la o înțelegere cu atacantul de 30 de ani, urmând ca totul să fie oficializat în perioada următoare.

„Am avut niște discuții mai lungi, am ajuns la o concluzie. Îl așteptăm că e plecat cu mai multe tratamente, va veni în România, și probabil o vom închide. O prelungire a contractului pe încă un an.

Ne-am înțeles, adică din discuția avută cu el cred că toată lumea e pozitivă și avem și aceleași repere despre ce trebuie să facem în viitor”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.