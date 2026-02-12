Reacţia lui Dennis Politic după ce fanii lui Dinamo l-au înjurat şi au aruncat cu bani falşi înspre el! - Antena Sport

Dennis Politic (25 de ani) a avut o primire ostilă din partea fanilor lui Dinamo la meciul din Cupă al “câinilor” cu Hermannstadt.
Suporterii lui Dinamo au pregătit bani falşi, personalizaţi, cu chipul lui, o acţiune asemănătoare fanilor lui AC Milan atunci când Donnarumma i-a înfruntat pe rossoneri în Champions League.
Dennis Politic, despre primirea ostilă din partea fanilor lui Dinamo: “Nu m-a afectat. Eu nu le port decât respect”
Politic a mărturisit că la o fază precum cea cu banii falşi nu se aştepta. Ştia însă că nu va fi primit bine de fanii lui Dinamo după ce a ales să meargă la marea rivală a “câinilor”, FCSB.
“Un meci foarte greu, după cum ne aşteptam. Ştiam că ţin bine de minge şi că o să avem foarte mult de muncă, de alergat. Cred că în prima repriză am stat foarte bine în teren. Am reuşit să ne creăm câteva ocazii, dar nu am reuşit să marcăm şi după cred că am luat două goluri destul de uşoare. Important e că suntem calificaţi.
(n.r: Te-a supărat primirea fanilor dinamovişti sau te aşteptai?) Mă aşteptam. Eu nu le port decât respect.
(n.r: Au aruncat şi cu bani) Cu Mister (n.r: Kopic) nu am vorbit, am schimbat câteva vorbe cu foştii colegi. Încă mai ţin legătura cu câţiva dintre ei. Am avut o perioadă frumoasă acolo şi mă înţeleg bine cu el.
“Săgeţi” către Gigi Becali: “M-am dus la FCSB cu alt gând, mă aşteptam să joc mult mai mult”
Nu mă aşteptam (n.r: să arunce cu bani), asta e nouă. Nu m-a afectat. Am văzut chiar înainte de meci, pe tunel, dar m-am concentrat pe ce am eu de făcut.
Mi-am găsit locul, sunt la Hermannstadt acum. Mă simt bine. Mă bucur că am venit aici. Sper să joc cât mai mult, să ieşim din situaţia asta în care suntem, să ne salvăm de la retrogradare şi să-mi ajut echipa.
(n.r: Ce s-a întâmplat cu tine la FCSB? De ce nu ai reuşit să te impui?) Cu mine nu s-a întâmplat nimic. Consider că m-am antrenat bine şi că meritam mai multe şanse. (n.r: E frustrant pentru tine?) Bineînţeles că e frustrant. M-am dus la FCSB cu alt gând, mă aşteptam să joc mult mai mult, dar asta e viaţa. Sunt până în vară la Hermannstadt şi vreau să dau tot ce am mai bun. Vedem în vară ce va fi, când mă întorc la Steaua (n.r: FCSB).
(n.r: Oamenii te-au înjurat fiindcă te-au apreciat) Simt că m-au apreciat şi tocmai de asta e şi această atmosferă de fiecare dată când joc împotriva lor. După cum am spus, le port numai respect. Sper să înţeleagă şi ei că a fost o decizie strict profesională”, a declarat Dennis Politic la zona mixtă după Dinamo – Hermannstadt 2-0.
Dinamo – Hermannstadt 2-0. Cele două echipe merg în sferturile Cupei României
Echipa bucureşteană Dinamo a dispus joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, de gruparea FC Hermannstadt, şi s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României. În sferturi merge şi FC Hermannstadt, de pe locul secund.
Pe stadionul Arcul de Triumf, scorul a fost egal timp de cincizeci de minute, timp în care Dinamo şi Farul – care conducea cu 2-0 la Buftea, s-au aflat la egalitate perfectă. Politic, întâmpinat nu foarte prieteneşte de galeria lui Dinamo , l-a pus la încercare pe Roşca, în minutul 21, iar Zargary a ratat şi el pentru oaspeţi, în minutul 40. A fost aşadar 0-0 la pauză, după o repriză în care Dinamo nu a reuşit să pună în pericol poarta sibienilor.
Însă lucrurile s-au schimbat radical după reluare, Cătălin Cîrjan deschizând scorul cu un şut din marginea careului mic, în minutul 48. Karamoko a lovit bara transversală în minutul 54, pentru ca şase minute mai târziu Raul Opruţ să majoreze avantajul gazdelor, cu un şut deviat. Dinamo a învins pe Hermannstadt cu 2-0 şi s-a calificat, împreună cu sibienii, în sferturile de finală ale Cupei României, de pe primul loc al grupei D.
În aceste condiţii, victoria Farului la Buftea, cu CS Dinamo, a devenit doar una de palmares. Constănţenii s-au impus cu 4-0, prin tripla lui Jovan Markovic (min. 28, 48, 62) şi golul lui Iustin Doicaru (min. 43).
În al treilea meci al grupei D, la Chiajna, FC Botoşani a învins Concordia cu 3-2.
În clasamentul grupei D, Dinamo a terminat pe primul loc, cu 7 puncte, urmată de FC Hermannstadt (6 puncte), Farul (5 puncte) şi FC Botoşani (4 puncte). Concordia a fost a cincea, cu 3 puncte, iar CS Dinamo a terminat ultima, fără punct câştigat.
