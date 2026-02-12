Reacţia lui Dennis Politic după ce fanii lui Dinamo l-au înjurat şi au aruncat cu bani falşi înspre el! - Antena Sport

(n.r: Ce s-a întâmplat cu tine la FCSB? De ce nu ai reuşit să te impui?) Cu mine nu s-a întâmplat nimic. Consider că m-am antrenat bine şi că meritam mai multe şanse. (n.r: E frustrant pentru tine?) Bineînţeles că e frustrant. M-am dus la FCSB cu alt gând, mă aşteptam să joc mult mai mult, dar asta e viaţa. Sunt până în vară la Hermannstadt şi vreau să dau tot ce am mai bun. Vedem în vară ce va fi, când mă întorc la Steaua (n.r: FCSB).

(n.r: Oamenii te-au înjurat fiindcă te-au apreciat) Simt că m-au apreciat şi tocmai de asta e şi această atmosferă de fiecare dată când joc împotriva lor. După cum am spus, le port numai respect. Sper să înţeleagă şi ei că a fost o decizie strict profesională”, a declarat Dennis Politic la zona mixtă după Dinamo – Hermannstadt 2-0.

Dinamo – Hermannstadt 2-0. Cele două echipe merg în sferturile Cupei României

Echipa bucureşteană Dinamo a dispus joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, de gruparea FC Hermannstadt, şi s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României. În sferturi merge şi FC Hermannstadt, de pe locul secund.

Pe stadionul Arcul de Triumf, scorul a fost egal timp de cincizeci de minute, timp în care Dinamo şi Farul – care conducea cu 2-0 la Buftea, s-au aflat la egalitate perfectă. Politic, întâmpinat nu foarte prieteneşte de galeria lui Dinamo , l-a pus la încercare pe Roşca, în minutul 21, iar Zargary a ratat şi el pentru oaspeţi, în minutul 40. A fost aşadar 0-0 la pauză, după o repriză în care Dinamo nu a reuşit să pună în pericol poarta sibienilor.

Însă lucrurile s-au schimbat radical după reluare, Cătălin Cîrjan deschizând scorul cu un şut din marginea careului mic, în minutul 48. Karamoko a lovit bara transversală în minutul 54, pentru ca şase minute mai târziu Raul Opruţ să majoreze avantajul gazdelor, cu un şut deviat. Dinamo a învins pe Hermannstadt cu 2-0 şi s-a calificat, împreună cu sibienii, în sferturile de finală ale Cupei României, de pe primul loc al grupei D.

În aceste condiţii, victoria Farului la Buftea, cu CS Dinamo, a devenit doar una de palmares. Constănţenii s-au impus cu 4-0, prin tripla lui Jovan Markovic (min. 28, 48, 62) şi golul lui Iustin Doicaru (min. 43).

În al treilea meci al grupei D, la Chiajna, FC Botoşani a învins Concordia cu 3-2.

În clasamentul grupei D, Dinamo a terminat pe primul loc, cu 7 puncte, urmată de FC Hermannstadt (6 puncte), Farul (5 puncte) şi FC Botoşani (4 puncte). Concordia a fost a cincea, cu 3 puncte, iar CS Dinamo a terminat ultima, fără punct câştigat.