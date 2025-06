Sebastian Mailat a semnat cu FC Botoșani. Anunțul oficial: "Bine ai revenit acasă" - Antena Sport

Valeriu Iftime este cel care a declarat că și-ar dori să îl aducă pe Malcom Edjouma la FC Botoșani. Mijlocașul a mai evoluat la echipa din Moldova în sezonul 2021-2022, fiind apoi transferat de FCSB.

Chiar dacă este ca și plecat de la FCSB, Malcom Edjouma a refuzat însă propunerea lui Valeriu Iftime. Patronul de la FC Botoșani a spus că rămâne de văzut dacă îl va convinge pe mijlocaș să revină în lotul echipei sale.

„Sunt niște schimbări, sunt discuții, am vorbit cu Leo. Deocamdată nu am nicio informație care să fie atât de fierbinte. (n.r. – Îl vreți pe Edjouma?) Îl vreau, îl vreau. E greu cu el. El nu vrea să vină la mine, dar eu îl vreau. Am vorbit cu el, dar vedem”, a spus Valeriu Iftime, citat de sport.ro.