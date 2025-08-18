Farul - U Cluj LIVE TEXT (21:30). Clujenii, fără victorie de șase meciuri. Echipele probabile - Antena Sport

Închide meniul
Farul – U Cluj LIVE TEXT (21:30). Clujenii, fără victorie de șase meciuri. Echipele probabile

Publicat: 18 august 2025, 13:29

Farul – U Cluj LIVE TEXT (21:30). Clujenii, fără victorie de șase meciuri. Echipele probabile

Narek Grigoryan și Alexandru Chipciu, în U Cluj - Farul/ Profimedia

Farul – U Cluj, duelul care închide etapa a șasea a Ligii 1, va fi în format live text, pe AS.ro, de la ora 21:30. Clujenii lui Ioan Ovidiu Sabău caută prima victorie, după șase eșecuri consecutive, în toate competițiile. 

În Liga 1, U Cluj a remizat în ultimele două etape: 1-1 cu Petrolul, pe teren propriu, și 2-2 cu Hermannstadt, în deplasare. 

Farul – U Cluj LIVE TEXT (21:30) 

După cinci etape disputate, U Cluj are șase puncte, înregistrând o singură victorie. În prima etapă a sezonului, clujenii s-au impus în partida cu Metloglobus, scor 4-1. 

De cealaltă parte, Farul a suferit primul eșec din acest sezon în runda precedentă. Trupa lui Ianis Zicu a fost învinsă de UTA, scor 1-2. 

Farul ocupă locul 5 în Liga 1, cu 10 puncte. În cazul unui succes cu U Cluj, constănțenii vor urca pe locul secund, la trei puncte față de liderul Universitatea Craiova. 

Echipele probabile:  

FARUL (4-3-3): Buzbuchi – Furtado, Larie, Țîru, Ganea – Vînă, Dican, Radaslavescu – Grigoryan, Ișfan, Tănasă. 

Antrenor: Ianis Zicu 

U CLUJ (4-2-3-1): Chirilă – Chipciu, Codrea, Cristea, Silva – Murgia, Simion – Fabry, Nistor, Bic – Lukic. 

Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău 

Ioan Ovidiu Sabău, înainte de Farul – U Cluj 

Ioan Ovidiu Sabău a declarat, înaintea partidei cu Farul, că echipa sa traversează o perioadă delicată, ținând cont că nu a mai înregistrat o victorie de mai bine de o lună. 

„E o situație neplăcută, nu arătăm bine ca stare de spirit, nu suntem suficient de implicați din punct de vedere emoțional și fizic. Toată săptămâna am încercat să analizăm situația, realitatea lucrurilor și să reacționăm cu toții. Nu vine nimeni să ne rezolve problemele noastre. 

Au surprins prin atitudinea lor, au o bună organizare, jucătorii aleargă, sunt foarte umili, harnici în teren, atenți la detalii, iar în momentul de față aici se face diferența. Farul e o echipă care are entuziasm, e bine organizată. Toți jucătorii aleargă, toți sunt implicați, concentrați, nu vezi jucători care să fie epuizați”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, înainte de Farul – U Cluj. 

