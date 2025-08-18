Farul - U Cluj LIVE TEXT (21:30). Clujenii, fără victorie de șase meciuri. Echipele probabile - Antena Sport

Farul – U Cluj, duelul care închide etapa a șasea a Ligii 1, va fi în format live text, pe AS.ro, de la ora 21:30. Clujenii lui Ioan Ovidiu Sabău caută prima victorie, după șase eșecuri consecutive, în toate competițiile.

În Liga 1, U Cluj a remizat în ultimele două etape: 1-1 cu Petrolul, pe teren propriu, și 2-2 cu Hermannstadt, în deplasare.

Farul – U Cluj LIVE TEXT (21:30)

După cinci etape disputate, U Cluj are șase puncte, înregistrând o singură victorie. În prima etapă a sezonului, clujenii s-au impus în partida cu Metloglobus, scor 4-1.

De cealaltă parte, Farul a suferit primul eșec din acest sezon în runda precedentă. Trupa lui Ianis Zicu a fost învinsă de UTA, scor 1-2.

Farul ocupă locul 5 în Liga 1, cu 10 puncte. În cazul unui succes cu U Cluj, constănțenii vor urca pe locul secund, la trei puncte față de liderul Universitatea Craiova.